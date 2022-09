ৰঙিয়া, ২৯ ছেপ্টেম্বৰ: ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহ ২০২২ ৰ সৈতে সংগতি ৰাখি বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ পোষণ মাহৰ সামৰণি (End of of Poshan Month at Rangia) অনুষ্ঠান ৰঙিয়াৰ দীপ্তেশ্বৰী আঞ্চলিক হৰিমন্দিৰ প্ৰাংগনত অনুষ্ঠিত হয় । "সবল নাৰী, সাক্ষৰ শিশু, সুস্থ ভাৰত" শ্ল'গানেৰে দেশজুৰি পালন কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহৰ (National Nutrition Month observed at Rangia)সামৰণি অনুষ্ঠানটোত মহিলা আৰু শিশু বিকাশ আৰু বিত্ত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ (Minister Ajanta Neog participated in Poshan Month),সাংসদ দিলীপ শইকীয়া, ৰঙিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা ৰাজ্য়িক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা আৰু বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়া উপস্থিত থাকে ।

এই অনুষ্ঠানটোত ভাষণ প্ৰদান কৰি মন্ত্ৰী নেওগে কয় যে, পুষ্টিহীনতাৰ পৰা মুক্ত অসম গঢ় দিয়াৰ লক্ষ্যৰে শিশুৰ পুষ্টিহীনতা দূৰীকৰণ, গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু কিশোৰীৰ ৰক্তহীনতা, কম ওজন আদি স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন সজাগতা বৃদ্ধি কৰাই পোষণ মাহ উদযাপনৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য ।

এখন 'পৰিপুষ্ট অসম' গঢ় দিয়াৰ এই অভিযানত একো একোগৰাকী সক্ৰিয় অংশীদাৰ হ'বলৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাইজক আহ্বান জনায় । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পোষণ অভিযানৰ তৎপৰতাত পুষ্টিহীনতাৰ পৰা স্বাভাৱিক স্বাস্থ্য ঘূৰাই পোৱা তিনিটি শিশুক বিশেষভাৱে উপহাৰৰ টোপোলা প্ৰদান কৰে ।

উক্ত অনুষ্ঠানটোত পুষ্টিহীনতাত ভোগা শিশুৰ চিনাক্তকৰণ, অতিকৈ পুষ্টিহীনতাত ভোগা শিশুক পৰিপুষ্টি পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ আদি বিভিন্ন শিতানত উৎকৃষ্ট প্ৰদৰ্শন আগবঢ়োৱা জিলাসমূহকো পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হয় । পোষণ আৰু পৰিপুষ্টিৰ দিশত সজাগতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে সভাস্থলীৰ চৌহদত বিভাগীয়ভাৱে স্থাপন কৰা দহখন ভিন্ন বিপণীও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পৰিদৰ্শন কৰে ।

পুষ্টিহীনতাৰ পৰা মুক্ত অসম গঢ়াৰ আহ্বান

অনুষ্ঠানটোত ভাষণ প্ৰদান কৰি সাংসদ দিলিপ শইকীয়াই (MP Dilip Saikia discussed on Poshan Month) অসমত পোষণ অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্জন কৰা সফলতাৰ বাবে বিভাগৰ মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ লগতে অভিযানৰ লগত জড়িত সকলোলৈকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে । এখন পুষ্টিহীনতাত মুক্ত অসম গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হাতত লোৱা আদৰ্শ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰসমূহে নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিছে বুলি সাংসদ গৰাকীয়ে মন্তব্য আগবঢ়ায় ।

অনুষ্ঠানটোত স্থানীয় বিধায়ক ভৱেশ কলিতায়ো ভাষণ প্ৰদান কৰে । পোষণ অভিযানৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনৰ লক্ষ লক্ষ মহিলাই নিজৰ লগতে শিশুসকলৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিপুষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত সজাগ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

