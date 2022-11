গুৱাহাটী, ১ নবেম্বৰ: গুৱাহাটী মহানগৰীত মঙলবাৰৰ পৰা চিটিবাছত যাত্ৰীৰ বাবে ই-টিকটৰ (E ticket in City bus at Guwahati) ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । এতিয়াৰ পৰা গুৱাহাটীত চিটিবাছৰ যাত্ৰী সকলে পাব ই-টিকট । পৰিবহন বিভাগৰ নিৰ্দেশ (Transport Department order for E ticket) অনুসৰি আজিৰে পৰা মহানগীৰৰ সকলো চিটীবাছত আৰম্ভ কৰা হৈছে এই ই-টিকটৰ (E ticket system in Guwahati) ব্যৱস্থা ।

চিটীবাছত ভাৰা সংগ্ৰহ কৰা সকলো পৰিচালকৰ ডিঙিত ওলমি থাকিব লাগিব ই-টিকটৰ মেচিন । সদৌ অসম মটৰ পৰিবহণ সন্থাৰ (All Assam Motor Transport Association) সচিব প্ৰধান প্ৰদীপ দাসে এই সন্দৰ্ভত কয় যে ইয়াৰ বাবে ৬০০ মেচিন অৰ্ডাৰ কৰি অনা হৈছে । অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ চফটলেণ্ড (softland) নামৰ কোম্পানীটোৱে যোগান ধৰিছে এই মেচিনবোৰ ।

ইতিমধ্যে Autohertz নামৰ কোম্পানীটোৱে চিটিবাছৰ চালক,হেণ্ডিমেন,মালিকক মেচিনটো কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব তাৰ প্ৰশিক্ষণ দিছে । ইপিনে,পৰিবহন বিভাগে জাৰি কৰা নিৰ্দেশ অনুযায়ী চিটীবাছৰ সকলো যাত্ৰীক চিটীবাছৰ পৰিচালকে প্ৰদান কৰিব লাগিব ই-টিকট । ই-টিকট প্ৰদান নকৰা চিটীবাছৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'ব পৰিবহন বিভাগ ।

উল্লেখ্য যে যোৱা ১৪ ছেপ্তেম্বৰতে পৰিবহন বিভাগে নিৰ্দেশনা যোগে বৃদ্ধি কৰিছে চিটিবাছৰ ভাড়া । যাৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা চিটিবাছত উঠিলেই দিব লাগিব দহ টকা । চিটিবাছৰ সৰ্বাধিক ভাড়া ৩০টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে । চিটিবাছৰ ভাড়া ০-৫ কিলোমিটাৰ ১০ টকা,৫-৯ কিলোমিটাৰ ১৫ টকা, ৯-১৩ কিলোমিটাৰ ১৮ টকা ,১৩-১৭ কিলোমিটাৰ ২২ টকা ,১৭-২১ কিলোমিটাৰ ২৬ টকা, ২১-২৫ কিলমিটাৰ ৩০ টকা পৰ্যন্ত হ'ব ।

উল্লেখ্য় যে ২০১৮ চনত পৰিবহণ বিভাগে চিটিবাছৰ ভাড়া ন্য়ূনতম ৭ টকালৈ বৃদ্ধি কৰিছিল । বৰ্দ্ধিত ভাড়া যাত্ৰীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিলে বাছসমূহে । কিন্তু ক'ভিড সৃষ্টি পৰিৱেশৰ পিছতে বাছ ভাড়া ন্য়ূনতম ১০ টকাকৈ যাত্ৰীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি আছিলে যদিও পৰিবহণ বিভাগে বৃদ্ধি কৰা নাছিল । যোৱা ১৪ ছেপ্টেম্বৰত নিৰ্দেশনা যোগেহে বৃদ্ধি কৰে চিটিবাছৰ ভাড়া ।

