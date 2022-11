ৰঙিয়া, ৯নৱেম্বৰ:ৰঙিয়াত ৫৭ নং ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ লগতে ৫৬ নং কমলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ২০২৩ চনৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকা বুধবাৰে প্ৰকাশ কৰা হয় (Draft voter list of Rangia constituency released)। ৰঙিয়া মহকুমাধিপতি কাৰ্য‍্যালয়ত অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেলত এই বিষয়ে সদৰি কৰে ৰঙিয়াৰ মহকুমাধিপতি জাভিৰ ৰাহুল সুৰেশে (Press meet of Rangia Sub Divisional Magistrate)।

ৰঙিয়া মহকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত আয়োজন কৰা সংবাদমেলত মহকুমাধিপতিগৰাকীয়ে কয় যে ৰঙিয়া সমষ্টিত পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৯৯,১২১ জন (Rangia Sub Divisional Magistrates Office) । ইয়াৰ বিপৰীতে মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ৯৭,৪৬৮ গৰাকী । সমষ্টিটোত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১,৯৬,৫৮৯ গৰাকী । আনহাতে, ৫৬ নং কমলপুৰ সমষ্টিত পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৯০,৭৯৩ জন । আনহাতে, এই সমষ্টিটোত মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে৮৭,৬৭৯ গৰাকী । সমষ্টিটোত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১,৭৮,৪৭২ গৰাকী । ৰঙিয়া নিৰ্বাচনী জিলাৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৩,৭৫,০৬১ গৰাকী ।

ৰঙিয়া নিৰ্বাচনী জিলাৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ

ইপিনে,২০২৩ চনৰ ১ জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে ১৮ বছৰ বয়স হোৱা যিসকলে ভোটাৰৰ এই তালিকাত নাম সন্নিবিষ্ট হোৱা নাই সেইসকলৰো নাম সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে এইখন তালিকাত । ভোটাৰ তালিকা সম্পৰ্কে দাবী আৰু আপত্তি দাখিল কৰাৰ তাৰিখ অহা ৮ ডিচেম্বৰ ধাৰ্য‍ কৰা হৈছে । ইয়াৰ বিপৰীতে দাবী আৰু আপত্তিৰ নিস্পত্তিৰ তাৰিখ ২৬ ডিচেম্বৰ ধাৰ্য‍ কৰা হৈছে বুলি মহকুমাধিপতিগৰাকীয়ে কয় ।

তেওঁ পুনৰ কয় যে বিগত বৰ্ষত ১৫০০ ৰো অধিক লোকৰ নাম ইতিমধ্যে ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন কৰা হৈছে (Name Cut from electoral rolls in Rangia) । চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা ২০২৩ চনৰ ০৫ জানুৱাৰীত প্ৰকাশ কৰা হ'ব । আনহাতে, ভোটাৰ তালিকাত আধাৰৰ লগত সংযুক্ত কৰিবলৈ এখন নতুন প্ৰপত্ৰ ৬ (বি) সংযোজন কৰাৰ বিষয়েও উল্লেখ কৰে মহকুমাধিপতি গৰাকীয়ে । তেওঁ লগতে কয় যে যদিহে কোনো ব‍্যক্তিৰ আধাৰ নাই বা আন অসুবিধাৰ বাবে আধাৰ জমা কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আন এঘাৰখন নথিৰ জৰিয়তে প্ৰতিগৰাকী ভোটাৰে নিজৰ নাম সংযুক্ত কৰিব পাৰিব । উক্ত সংবাদমেলত জিলা মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া নীল হৰিৎ কৌশিকৰ লগতে জনসংযোগ বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰী সকল উপস্থিত থাকে ।

