বকো,১৩ জুন: সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত(HSLC Result2022) ডিষ্টিংচন আৰু ষ্টাৰ মাৰ্কসহ উৰ্ত্তীণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সোমবাৰে বকোস্থিত ৰাভা হাছং আৱৰ্ত্ত ভৱনত সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য সুমিত ৰাভাই(Council felicitates students who passed out with distinction in HSLC Exam) । ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অন্তৰ্গত বকো পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বকো হাইস্কুল, শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন, বকো ডনবস্ক স্কুলকে ধৰি বকো পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ডিষ্টিংচন আৰু ষ্টাৰ মাৰ্ক পোৱা ৩০ গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এখন মানপত্ৰ, গামোচা, কিতাপ আৰু কলমেৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে ।

বকোত ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা হিতাধিকাৰীৰ মাজত সামগ্ৰী বিতৰণ

উল্লেখযোগ্য যে, এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বকোৰ বিশিষ্ট সমাজ সেৱক তথা প্ৰাক্তন শিক্ষক নগেন কলিতাকে ধৰি বহু কেইগৰাকী বিশিষ্ট লোক । আনহাতে, একেখন মঞ্চতে ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ২০২০-২১ বিত্তীয় বৰ্ষৰ পুজিৰে বকো পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত শ শ হিতাধিকাৰীৰ মাজত সূতা, মূগা পালন কৰা সামগ্ৰী, দমকল, খেতিপথাৰত প্ৰয়োজনীয় পানীৰ পাম্প, বন্যহস্তী খেদিবলৈ সৌৰ শক্তি চালিত টৰ্চ, টিং, বিভিন্ন ক্লাৱক ফুটবল, কেৰম, ভলীবলকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে ।

এই অনুষ্ঠানতে ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য সুমিত ৰাভাই ঘোষণা কৰে যে বিগত বিত্তীয় বৰ্ষত বিভিন্ন সামগ্ৰীসমূহ হিতাধিকাৰী সকলে লাভ কৰিবলৈ ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ হিতাধিকাৰী কাৰ্ড বনাব লাগিব । উল্লেখযোগ্য যে, ৰাভা হাছং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদ গঠন হোৱাৰে পৰাই ৰাভা হাছং স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ সকলো পৰিষদীয় সমষ্টিৰে ৰাইজক পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা পাৰ্য্যমানে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী, গৃহ তথা বাটপথ নিৰ্মাণ কৰি ৰাইজক উপকাৰ কৰি আহিছে ।

