ৰঙিয়া,৫ জুলাই: ৰাজ্য়ৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বন্যাৰ্তৰ মাজত হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি(Flood situation in Assam) । কিছুদিন পূৰ্বে ৰঙিয়াত হোৱা প্ৰলয়ংকাৰী বানে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰাৰ পিছত এতিয়া আন এক সমস‍্যাই গা কৰি উঠিছে(New problem in flood affected areas in Rangia) । বানে প্লাৱিত কৰা ৰঙিয়াৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ লোকৰ দেহত এতিয়া ছানি ধৰিছে বিভিন্ন ৰোগে(Various diseases have occurred to flood victims in Rangiya) ।

বানাক্ৰান্তৰ হাহাকাৰ: ৰঙিয়াত বানপীড়িতৰ শৰীৰত ভিন্ন ৰোগৰ পাদুৰ্ভাৱ

জ্বৰ,চৰ্দী,কাঁহ,পেটৰ অসুখ আৰু বিশেষকৈ বিভিন্ন ছালৰ ৰোগে জুৰুলা কৰিছে বানাক্ৰান্ত ৰাইজক । বানাক্ৰান্ত সকল থকা বিভিন্ন আশ্ৰয় শিবিৰৰ লগতে বৰ্তমানেও পানীৰ তলত থকা ঠাই সমুহত এই ধৰণৰ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখা হৈছে । বগৰীবাৰীৰ ভগ্ন মথাউৰিৰ আশ্ৰয় শিবিৰৰ লগতে দাঁতিকাষৰীয়া কিছু অঞ্চল যেনে উদিয়ানা,গড়ভিতৰ বালাগাঁৱ,বৰডোঙা বটাকুছি ধুহি আদি কিছু কিছু এলেকাত এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ।

উল্লেখযোগ্য বানৰ সময়ত এই অঞ্চলসমূহলৈ যোৱা পথসমুহ ভাঙি যোৱাৰ ফলত উক্ত স্থান সমুহ যথেষ্ট দুৰ্গম হৈ পৰিছে । যাৰ ফলত উক্ত অঞ্চল সমূহত থকা বানাক্ৰান্তৰ ওচৰলৈ স্বাস্থ‍্যসেৱাৰ গাড়ী সমুহ যাব পৰা নাই । বানপানীৰ পিছত বহু ঠাইত চৰকাৰী বা ব‍্যক্তিগত প্ৰয়াসত চিকিৎসা শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে যদিও বানৰ বাবে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰা অঞ্চলসমূহৰ ৰাইজ বঞ্চিত হৈ আছে স্বাস্থ্য সেৱাৰ পৰা ।

অনতিপলমে এই বিষয়ত ব‍্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে মহামাৰীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে । এই বিষয়ত অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰক এক ব‍্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে বন্যাৰ্ত ৰাইজে ।

