বকো, ২৭ ডিচেম্বৰ : মেঘালয়ৰ আৰেডোঙাত সংঘটিত এক শোকাৱহ ঘটনাই ম্লান কৰিলে বনভোজৰ আনন্দ । বনভোজ খাবলৈ গৈ মৃত্যুক সাৱটিলে দুজন কিশোৰে (Two teens death in Aradonga picnic spot) । মানস বৰা আৰু বিকী কলিতা নামৰ কিশোৰ দুজনে পৰিয়ালৰ সৈতে বকোৰ সমীপতে থকা মেঘালয়ৰ আৰেডোঙাত বনভোজ খাবলৈ গৈছিল । কিন্তু সমনীয়াৰ সৈতে বনভোজস্থলীৰ কাষতে থকা নিজৰাত গা ধুবলৈ গৈ দুৰ্ভাগ্যৱশতঃ পানীত ডুব যায় কিশোৰ দুজন (Picnic turns in to tragedy in Aradonga) ।

মেঘালয়ৰ আৰেডোঙাত নিজৰাৰ পানীত ডুবি ২ কিশোৰৰ মৃত্যু

মূহুৰ্ততে নিজৰাৰ শিলৰ তলৰ দ' ঠাইত সোমাই পৰে কিশোৰ দুজন । ইয়াৰ পাচতে আৰেডোঙা বনভোজস্থলী কমিটি আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যই দুয়োকে উদ্ধাৰ কৰি বকোস্থিত অৰুণোদয় নামৰ এখন ব্যক্তিগত হাস্পতাললৈ নিয়ে । পৰীক্ষাৰ অন্তত চিকিৎসকে দুয়োকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰে যদিও পৰিয়ালৰ লোকে ততাতৈয়াকৈ দুয়োকে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ নিয়ে ।

জানিব পৰা মতে, বিকী কলিতাৰ ঘৰ মহানগৰীৰ বিৰুবাৰীৰ শংকৰপুৰত । আনহাতে, মানস বৰাৰ ঘৰ নগাঁৱত । মানস বৰাই বিকি কলিতাৰ মহানগৰীৰ বাসগৃহত থাকি জীৱিকা নিৰ্বাহৰ বাবে নিজাববীয়াকৈ কাম কৰি আছিল । পৰিয়ালসহ প্ৰায় ৪০ জনীয়া এটা দলে দেওবাৰে লগে-ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ লগতে প্ৰকৃতিৰ বুকুত কিছু সময় অতিবাহিত কৰিবলৈ আহিছিল আৰেডোঙালৈ ।

কিন্তু নিয়তিৰ নিষ্ঠুৰ পৰিহাস ৷ বনভোজথলীতে প্ৰাণ হেৰুৱালে কিশোৰ দুজনে । আৰেডোঙাত নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক-মূহুৰ্তৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষলৈকে ৰাজ্যখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোক বনভোজৰ বাবে অহা পৰিলক্ষিত হয় ।

পৰিয়াল, আত্মীয় স্বজন অথবা বন্ধু-বান্ধৱৰ সৈতে প্ৰকৃতিৰ ৰম্যভূমি আৰেডোঙাত কিছু সময় আনন্দেৰে অতিবাহিত কৰে সকলোৱে । কিন্তু অসাৱধানতাৰ বাবে আৰেডোঙাত প্ৰায়েই এনে অঘটন সংঘটিত হয় । আৰেডোঙাৰ বনভোজস্থলীত নিজৰাৰ পানীত ডুবি এতিয়ালৈকে বহু লোকৰ মৃত্যু হৈছে ।

