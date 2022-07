বৰপেটা, ২১ জুলাই : অৱশেষত উদ্ধাৰ হ’ল ৰঙিয়াৰ ৰিম্পী দাস ৷ বুধবাৰে ৰঙিয়াৰ পৰা অপহৰণ হোৱা কণমানি ৰিম্পী দাসক (Child Kidnap in Rangia) বৃহস্পতিবাৰে বৰপেটাৰ হাউলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় । তথ্য অনুসৰি, বৃহস্পতিবাৰে ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে হাউলী আৰক্ষীৰ সহযোগত আভিযান চলাই হাউলীৰ কালিবাৰী ৰোডৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে অপহৃত 9 বছৰীয়া ৰিম্পীক (Child kidnapped from Rangia rescued in Barpeta) ৷

ইতিমধ্যে এই ঘটনা সংক্ৰান্তত আৰক্ষীৰ দলটোৱে আটক কৰিছে অভিযুক্ত মামনি দাস ওৰফে মামণি বেগমক ৷ অভিযোগ অনুসৰি, কেৱল ৰঙিয়াৰ অপহৰণ ঘটনাই নহয়, অভিযুক্ত মামনি দাস পূৰ্বেও শিশু অপহৰণৰ সৈতে জড়িত আছিল ৷ বাতৰি যুগুত কৰা পৰলৈকে ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে কন্যা ৰিম্পী দাসক শিশুটোক উদ্ধাৰ কৰি ৰঙিয়ালৈ লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ৷

উদ্ধাৰ হ’ল ৰঙিয়াৰ অপহৃত ৰিম্পী

ইপিনে ৰঙিয়া আৰক্ষীৰ আন এটা তদন্তকাৰী দল আহি বৰপেটাৰ হাউলীত উপস্থিত হৈছেহি ৷ লগতে অভিযুক্ত মামণি দাসক হাউলী থানাৰ পৰা ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত লৈ ৰঙিয়ালৈ যাত্ৰা কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ উল্লেখ্য যে, উক্ত ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ৷ অৱশ্যে তদন্তৰ খাতিৰত আৰক্ষীয়েও বিশেষ মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত আছে ৷

