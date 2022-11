ৰঙিয়া,৩ নৱেম্বৰ : ৰঙিয়াত পুনৰ ভণ্ড প্ৰেমিকৰ জালত পৰিল এগৰাকী যুৱতী । ভণ্ড প্ৰেমিকে ভাইৰেল কৰিলে যুৱতীৰ নগ্ন ফটো আৰু ভিডিঅ' (Obscene photo of girlfriend goes viral)। সামাজিক মাধ্যমত সেই ফটো আৰু ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰাৰ লগে লগে বিপদত পৰিছে যুৱতীগৰাকী । এই ঘটনাক লৈ ৰঙিয়াত তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে । প্ৰেমিকা যুৱতীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ভণ্ড প্ৰেমিকজনক (Cheating boyfriend arrested in Rangia)।

উল্লেখ্য যে কামৰূপ জিলাৰ ৰঙিয়াৰ কণিহাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা । জানিব পৰা মতে প্ৰথমে চকুৰ চিনাকি আৰু তাৰ পাছত লাহে লাহে দুয়োৰে মাজত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছিল । মোবাইলত দুয়ো প্ৰায়ে প্ৰেমৰ কথা পাতিছিল । এনেদৰে দুয়োৰে সম্পৰ্ক বেছি গভীৰ হৈ গৈছিল ।

ইমানলৈ সকলো ঠিকে আছিল । কিন্তু সময়ৰ লগে লগে সকলোবোৰ সলনি হ'ল । ভুক্তভোগী যুৱতীৰ অভিযোগ মতে ফোনত মৰম চেনেহৰ কথা পতা ভণ্ড প্ৰেমিকে লাহে লাহে মানসিক নিৰ্যাতন চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে । আনকি মাজে সময়ে যুৱকজনে ধন দাবীও কৰিছিল যুৱতীগৰাকীক ।

অভিযোগ অনুসৰি টকা নিদিলে যুৱতীগৰাকীক বিভিন্ন ধৰণৰ ভাবুকিও দিছিল যুৱকজনে । কিন্তু বিচৰা ধৰণে টকা দিব নোৱাৰাৰ বাবে অৱশেষত চৰম সীমা অতিক্ৰম কৰিলে ভণ্ড প্ৰেমিকজনে । যুৱতীগৰাকীৰ অভিযোগ অনুসৰি টকা দিব নোৱাৰাৰ বাবেই তেওঁৰ আপত্তিজনক ফটো আৰু ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল কৰি দিলে যুৱকজনে (Obscene photo and video viral)। লগে লগে যুৱতীগৰাকীয়ে ন্যায় বিচাৰি ৰঙিয়া আৰক্ষীৰ কাষ চাপে ।

যুৱতীগৰাকীৰ অভিযোগ ভিত্তিত ইতিমধ্যে ৰঙিয়াৰ সমীপৰ কণিহাৰ বিকাশ কলিতা নামৰ যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে । ঘটনা সন্দৰ্ভত এটা গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াও আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে । ইফালে অভিযুক্ত বিকাশ কলিতা যোৰাবাটস্থিত শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান ইউএছটিএমৰ কৰ্মচাৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে । ধৃত বিকাশ কলিতাক ৰঙিয়া থানাত জেৰা চলাই থকা বুলি আৰক্ষী সূত্ৰই জানিবলৈ দিছে । ভণ্ড প্ৰেমিক বিকাশ কলিতাক উচিত শাস্তিৰ দাবী জনাইছে ভুক্তভোগী যুৱতী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে ।

লগতে পঢ়ক :Son kill his mother : পুত্ৰৰ হাতত এইবাৰ প্ৰাণ গ’ল মাতৃৰ