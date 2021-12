ৰঙিয়া,১৮ ডিচেম্বৰ : কামৰূপ জিলাৰ ৰঙিয়াত চোৰৰ উপদ্ৰৱ বৃদ্ধি পাইছে (Terror of thieves at Rangia)। নিশাতো দূৰৰে কথা দিনতে এতিয়া চোৰে বিভিন্ন স্থানত লুটপাত আৰম্ভ কৰিছে । শনিবাৰে এখন বিদ্যালয়ত চোৰৰ অভিযান চলিল । চোৰে লৈ গ'ল এগৰাকী ছাত্ৰীৰ চাইকেল (Bicycle theft at Rangia)।

ৰঙিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে এই চুৰিকাণ্ড । দশম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ চাইকেল এগৰাকী চোৰৰূপী মহিলাই চুৰি কৰি লৈ যোৱাত গুজৱ উঠিছে অঞ্চলটোত । ইফালে সকলো দৃশ্য বন্দী হৈছে চিচিটিভি কেমেৰাত ।

ৰঙিয়াত চাইকেল চোৰৰ ৰূপত মহিলা

ক'লা চুৰিদাৰ আৰু নীলা চুৱেটাৰ পৰিহিত মহিলাগৰাকীয়ে প্ৰথমে বিদ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰে । তাৰ পাছতে কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ চাইকেলখন লৈ উধাও হয় মহিলা গৰাকী । নতুনকৈ ক্ৰয় কৰা চাইকেলখন চুৰি হোৱাত দুখত ভাগি পৰিছে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ছাত্ৰীগৰাকী ।

ছাত্ৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে চাইকেল চুৰি সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে ৰঙিয়া থানাত এক গোচৰ ৰুজু কৰিছে । আনহাতে এনেদৰে দিন-দুপৰতে চোৰৰ সন্ত্ৰাস দেখি ৰঙিয়াৰ ৰাইজ শংকিত হৈ পৰিছে । আৰক্ষীক এই ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবেও ৰাইজে দাবী জনাইছে ।

