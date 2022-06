ৰঙিয়া,২১ জুন : ৰাজ্যৰ চৌদিশে বানত ককবকাইছে লাখ লাখ লোকে (Floods affects Assam)। ঘৰ-মাটি হেৰুৱাই দিশহাৰা হৈছে বহু লোক । ইয়াৰ মাজতে খাদ্য সংকটতো পৰিছে একাংশ বানাক্ৰান্ত । কিন্তু ইয়াৰ মাজতে ৰাজ্যত দেখা গৈছে সুবিধাবাদৰ ৰাজনীতি । বানাক্ৰান্তৰ খবৰ লোৱাৰ চলেৰে একাংশ ৰাজনীতিবিদে জনপ্ৰিয়তা বঢ়োৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ।

অৱশ্যে তাৰ মাজতে একাংশ বানাক্ৰান্তৰ ৰোষত পৰাও দেখা গৈছে একাংশ মন্ত্ৰী-বিধায়ক তথা ৰাজনৈতিক নেতাক । এইবাৰ ৰঙিয়াত ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা (Bhabesh Kalita faces public discontent in Rangia)। ৰঙিয়াৰ হিৰাপাৰাত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাক ক্ষোভিত ৰাইজে ঘেৰাও কৰিলে (Bhabesh Kalita was surrounded by angry people)।

বান সাহায্য নাপাই একপ্ৰকাৰ ক্ষোভিত হৈ পৰে বন্যাৰ্ত । যাৰ বাবে বিজেপি নেতাগৰাকীক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্নৰে থকা-সৰকা কৰে বানাক্ৰান্ত ৰাইজে । ইফালে বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰি সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে ৰঙিয়াৰ বিধায়ক তথা বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই ।

উল্লেখ্য যে যোৱা ৬ দিনে বানত ককবকাই আছে ৰঙিয়াৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ শ শ লোক । ৰঙিয়াৰ ডিমুৰ বিভিন্ন ঠাইত বান সাহায্য বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত খেলিমেলি হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হোৱাৰ বিপৰীতে হিৰাপাৰাৰ ৰাইজে কোনো ধৰণৰ সাহায্য লাভ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । অঞ্চলটোত বানাক্ৰান্তৰ খবৰ ল'বলৈ আনকি কোনো জনপ্ৰতিনিধিও উপস্থিত নোহোৱাৰ বাবে যথেষ্ট ক্ষোভিত হৈ পৰে ৰাইজ ।

যাৰ বাবে মঙলবাৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই অঞ্চলটোত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে ৰাইজৰ ক্ষোভৰ সন্মুখনী হয় নেতাগৰাকী । ইফালে বানাক্ৰান্তই বান সাহায্যৰ দাবীত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীও ৰূপায়ণ কৰে ।

