গুৱাহাটী, ২৪ জুন : মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিয়ে (Maharashtra political crisis) কোনফালে গতি কৰে সেয়া এতিয়াও নিশ্চিতভাৱে ক'ব পৰা হোৱা নাই । অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ থাকৰে (Maharashtra Chief Minister Udhav Thakre) যে একাষৰীয়া হৈ পৰিছে সেইটো বিগত দুটা দিনৰ ঘটনা প্ৰবাহৰ পৰাই স্পষ্ট হৈ পৰিছে । আনহাতে, একনাথ সিন্দে (Shiv Sena rebel MLA Eknath Shinde) নিজৰ দাবীত অটল আছে । তাৰ মাজতে গুৱাহাটী হৈ পৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ অভিকেন্দ্ৰ । সেয়ে এতিয়া সমগ্ৰ দেশৰে ৰাজনৈতিক মহলৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে গুৱাহাটীত (Guwahati is now political centre of Indian politics) । বিশেষকৈ ৰেডিশ্বন ব্লুত বাহৰ পাতি থকা শিৱসেনাৰ বিসম্বাদী বিধায়কসকলৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ জানিবলৈ ব্যগ্ৰ হৈ আছে সমগ্ৰ দেশ ।

তাৰ মাজতে ৰেডিশ্বন ব্লুৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীও গ্ৰহণ কৰা হৈছে (protest at Radishon Blue) । ৰাজ্যৰ প্ৰলয়ংকৰী বানৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (Assam Chief Minister Himsnta Biswa Sarma) তথা ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰে নিকৃষ্ট ৰাজনীতি কৰা বুলি তৃণমূল কংগ্ৰেছে (Trinamool Congress) ৰেডিশ্বন ব্লুত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । আনহাতে, মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আহি শিৱসেনাৰ কেইবাজনো বিধায়কেও প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ।

এইবাৰ ৰেডিশ্বন ব্লুত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে (Assam State Congress protest) । ৰেডিশ্বন ব্লুত শিৱসেনাৰ বিসম্বাদী (Shiv Sena Rebel MLAs) বিধায়কসকলে বাহৰ পাতি থকাৰ সময়তে শুকুৰবাৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে হাতে হাতে বেনাৰ-ফেষ্টুন লৈ ৰেডিশ্বন ব্লুৰ সম্মুখলৈ আগবাঢ়ি আহে । অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে আধাতে বেৰিকেড দি প্ৰতিবাদকাৰীসকলক (Assam Police obstacles protestors) বাধা প্ৰদান কৰে ।

আনহাতে আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আটক কৰি বাছত উঠাই তাৰ পৰা আঁতৰাই লৈ যায় । আনহাতে, কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ, আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে চোঁচৰাই নি বাছত উঠায় । কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে এই কাৰ্যত চৰকাৰক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে । লগতে বিজেপিক বিধায়ক কিনা-বেচাৰ দৰে নিকৃষ্ট ৰাজনীতিত জড়িত হোৱা বুলিও সমালোচনা কৰে ।

ইয়াৰ উপৰি ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণে বানপানীত ককবকাই থকাৰ সময়ত বিধায়ক কিনা-বেচাত ব্যস্ত হৈ থকা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে । উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবাৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰু এন এছ ইউ আইয়ে ৰেডিশ্বন ব্লুত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে । তাৰ পিছত আজি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে ৰেডিশ্বন ব্লুৰ সন্মুখত এই প্ৰতিবাদ সাৱস্ত কৰে ।

ইতিমধ্যে ৰেডিশ্বন ব্লুৰ চৌপাশে আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফৰ (CRPF) কটকটীয়া নিৰপাত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে । উক্ত প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা, বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া, বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন আৰু ৰাণা গোস্বামীয়ে (Bhupen Bora, Devabrat Saikia, Rakibul Hussain and Rana Goswami)। আনহাতে, প্ৰতিবাদস্থলীত হোৱা টনা-আঁজোৰাত এজন আৰক্ষী কৰ্মী (a police man injured) আহত হয় ।

