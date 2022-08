ৰঙিয়া, ২৩ আগষ্ট : চলিত বৰ্ষৰ দ্বিতীয়টো বানত ৰাজ্যত ধন-জনৰ বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে (Assam flood 2022) । ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বানত ক্ষতিগ্ৰস্তসকলক আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈছে (Flood relief to flood victims) । তাৰ অংশ হিচাবেই ৰাজ্য চৰকাৰে শেহতীয়া বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহক চিনাক্ত কৰি জিলা ভিত্তিত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বান সাহায্য হিচাবে এককালীন ধন প্ৰদান কৰিছে । কিন্তু এই এককালীন সাহায্য প্ৰদানৰ সময়ত ঠায়ে ঠায়ে ব্যাপক অনিয়ম আৰু দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে (allegations of corruption during one time flood relief) ।

ৰঙিয়াৰ ধেপাৰগাঁৱত বান সাহায্যৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ

এইবাৰ ৰঙিয়াৰ ধেপাৰগাঁৱত এককালীন বান সাহায্য প্ৰদানৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উঠিছে (allegations of corruption in flood relief in Rangia)। যাৰ বাবে বান সাহায্য লাভৰ পৰা বঞ্চিত প্ৰকৃত বানাক্ৰান্তই ৰাজপথলৈ ওলাই আহি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ণা দিয়ে (flood victims dharna against government) । এইসকল সাহায্য বঞ্চিত বানাক্ৰান্তই ৰাজপথত চৰকাৰবিৰোধী শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে (relief deprived flood victims protest) ।

তেওঁলোকৰ অভিযোগ, বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকৰ পৰিৱৰ্তে বান সাহায্য লাভ কৰিছে বানত ক্ষতি নোহোৱা একাংশ লোকে । এই অভিযোগ উত্থাপন কৰি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ধেপাৰগাঁও অঞ্চলৰ বানাক্ৰান্ত লোকসকলে । উল্লেখ্য যে ভগ্ন মথাউৰিত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি থকা সময়ছোৱাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজেই পৰিদৰ্শন (CM Himanta Biswa Sarma assured flood relief) কৰি এইসকল লোকক বান সাহায্য প্ৰদানৰ আশ্বাস দিছিল ।

কিন্তু শেহতীয়াভাৱে চৰকাৰে এককালীন বান সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ সময়ত উক্ত বানাক্ৰান্তসকলে বান সাহায্য লাভ নকৰাত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰে । বানত এক প্ৰকাৰ জহি-খহি যোৱা গৃহৰ পুৰুষ-মহিলাসকলে ন্যায় বিচাৰি ওলাই আহে ৰাজপথলৈ । উক্ত বানবিধ্বস্ত ৰাইজৰ চৰকাৰলৈ আহ্বান, তেওঁলোকক যেন প্ৰাপ্য বান সাহায্যৰ পৰা বঞ্চিত নকৰে ।

লগতে বানত ক্ষতি নোহোৱা যিসকল লোকে এককালীন বান সাহায্য লাভ কৰিছে তাৰ ওপৰতো চৰকাৰক উচিত তদন্তৰ দাবী জনায় (Government probe against corruption) । আনহাতে, বানত নিজৰ সপোনৰ ঘৰটোও হেৰুওৱা লোকসকলক ততাতৈয়াকৈ এককালীন বান সাহায্য প্ৰদান কৰিবলৈ চৰকাৰলৈ কাতৰ আহ্বান জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক :স্বায়ত্ব ৰাজ্যৰ দাবীত কাৰ্বিপাহাৰত প্ৰতিবাদ কেইবাটাও সংগঠনৰ