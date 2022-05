ৰঙিয়া, 22 মে’: ৰঙিয়া প্ৰেছ ক্লাৱত এক সংবাদ মেল সম্বোধন কৰি এবিএমছুৰ(All Bodoland Minority Students Union) সাধাৰণ সম্পাদক টাইছন হুছেইনে বটদ্ৰৱা ঘটনাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । বটদ্ৰৱা থানাত অগ্নিসংযোগ কৰা ঘটনাত(Batadrava police station incident) জড়িতসকলক কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ দাবী জনায় সদৌ বড়োভূমি সংখ্যালঘু ছাত্ৰসন্থ চমুকৈ এবিএমছুৱে ।

লগতে সংগঠনটোৱে আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা ছফিকুল ইচলামৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভতো ন্যায়িক তদন্ত ঘোষণাৰ দাবী তোলে (Youth dead in police custody at Batadrava)। থানাত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তৰ ঘৰত উচ্ছেদ চলোৱা ঘটনাক সংগঠনটোৱে তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে(Aviction drive at Batadrava) ।

ভাৰতীয় ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰত বুলড’জাৰ চলালে চৰকাৰে: বড়োলেণ্ড সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা

উচ্ছেদ অভিযান সম্পৰ্কে মন্তব্য কৰি সম্পাদকগৰাকীয়ে কয় যে, এই উচ্ছেদ অভিযুক্তৰ ঘৰত নহয়, ভাৰতীয় ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰত চলোৱা হৈছে । অসম আৰক্ষীয়ে এই কাৰ্যৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় আইনী ব্যৱস্থাৰ ওপৰত বুলড’জাৰ চলোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে সংগঠনটোৰ সম্পাদক টাইছন হুছেইনে । মানৱ অধিকাৰ ভূ-লুণ্ঠিত নকৰিবলৈ আহ্বান জনায় এবিএমছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক টাইছন হুছেইনে ।

