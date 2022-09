ৰঙিয়া,২ ছেপ্টেম্বৰ : সুদীৰ্ঘ ১৯ বছৰে বন্ধ হৈ আছে ৰঙিয়াৰ সুন্ধিয়াৰ এখন পশু চিকিৎসা উপ কেন্দ্ৰ (Rangia Veterinary Sub Centre)। প্ৰায় ৩৫ বছৰ পূৰ্বে অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে স্থাপন কৰা কেন্দ্ৰটোৰ অৱস্থা বৰ্তমান অতি দুখলগা । পশু চিকিৎসা উপ কেন্দ্ৰৰ নামত এতিয়া আছে মাত্ৰ ভগ্নাৱশেষ (Condition of Veterinary Sub Centre at Rangia)। এই কেন্দ্ৰটোৰ বাবে সুন্ধিয়া, বৰমুৰা, পশ্চিমপাৰ বাঘবাৰী, চাপনীয়া, মহখলি, দহৰা, বাঘবাৰী, ২ নং সুন্ধিয়া আদি গাঁৱৰ কৃষিজীৱী ৰাইজ উপকৃত হৈছিল ।

কিন্তু প্ৰায় ১৯ বছৰ পূৰ্বে অহা এজাক ধুমুহাই কেন্দ্ৰটোৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছিল । তাৰ পাছত প্ৰায় দুবছৰ সময় কেন্দ্ৰটোৰ চিকিৎসা কৰ্মীসকলে অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ পশুধনক চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আহিছিল । কিন্তু পুনৰ কেন্দ্ৰটো ভাঙি যোৱা বাবে কেন্দ্ৰটোৰ সম্পূৰ্ণ সেৱা ৰঙিয়া তিনিআলিস্থিত ৰঙিয়া মহকুমা পশুপালন ও পশু চিকিৎসা বিষয়াৰ কাৰ্যালয়লৈ স্থানান্তৰিত কৰা হয় । ফলত যোৱা কেইবাবছৰৰ পৰা পশু চিকিৎসাৰ বাবে কেইবা সহস্ৰাধিক লোকে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে ।

সুদীৰ্ঘ ১৯ বছৰে বন্ধ ৰঙিয়াৰ সুন্ধিয়াৰ পশু চিকিৎসা উপ কেন্দ্ৰ

বৰ্তমান গাঁওকেইখনৰ ৰাইজে নিজৰ পশুধনৰ চিকিৎসাৰ বাবে ব‍্যক্তিগতভাৱে চিকিৎসক আনিব লগা হয় অথবা বাহন ভাড়া কৰি নিজৰ অসুস্থ পশুধন ৰঙিয়া তিনিআলিস্থিত পশু চিকিৎসালয়লৈ আনিবলগীয়া হয় । পশু চিকিৎসা বিভাগৰ দৰে এটা বিয়াগোম বিভাগ থকাৰ পিছতো ইমান বছৰে সা-সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকিবলগীয়া হোৱাৰ বাবে যথেষ্ট ক্ষোভিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ ।

ইয়াৰ উপৰিও পৰিত্যক্ত অৱস্থাত থকা কেন্দ্ৰটো এতিয়া অসামাজিক কাম কাজৰ আড্ডাস্থলীলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে বুলিও অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে (Rangia veterinary sub centre worst condition)। সেয়ে স্থানীয় লোকে চৰকাৰক পশু চিকিৎসা উপ কেন্দ্ৰটো পুনৰ কাৰ্যক্ষম কৰি তোলাৰ লগতে পশু চিকিৎসাৰ সকলো সা-সুবিধা আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনাইছে ।

উল্লেখ্য যে কেৱল ৰঙিয়াৰ এই কেন্দ্ৰটোৱে নহয়, ৰাজ্য বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেদৰে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে বহু পশু চিকিৎসালয় । যাৰ বাবে বিশেষকৈ অসমৰ কৃষকসকল প্ৰভাৱান্বিত হোৱা দেখা গৈছে । সকলো ক্ষেত্ৰতে উন্নয়নৰ কথা কোৱা চৰকাৰে কিয় আজিলৈ এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ নকৰিলে সেয়াহে চিন্তাৰ বিষয় !

লগতে পঢ়ক :অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ সোণাৰিৰ একমাত্ৰ লাচিত উদ্যান