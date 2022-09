ৰঙিয়া,৫ ছেপ্তেম্বৰ: ৰঙিয়াৰ এপ’ল মিলৰ ৩৯৪ গৰাকী কৰ্মচাৰীক চৰকাৰে ৰাজহুৱাকৈ VRS প্ৰদানৰ দুদিনৰ পিছতে ৩৮০ গৰাকী অনিয়োজিত কৰ্মচাৰীয়ে VRS লাভ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আয়োজন কৰিলে সংবাদমেলৰ (380 unaided employees VRS is not received) । এসময়ৰ অসমৰ ভিতৰতে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বৃহৎ বস্ত্ৰ উদ্যোগ ৰঙিয়াৰ এপ’ল মিলৰ VRS লাভ নকৰা ৩৮০ গৰাকী কৰ্মচাৰীৰ ক্ষোভ এপল মিলৰ পৰিচালনা সমিতিৰ বিৰুদ্ধে (Press conference of unemployed staff of APOL mill) ।

ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বৃহৎ বস্ত্ৰ উদ্যোগ ৰঙিয়াৰ এপ’ল মিলৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ভুলৰ বাবে চৰকাৰে VRS প্ৰদান কৰাৰ পিছতো ৩৮০ গৰাকী অনিয়োজিত শ্ৰমিক-কৰ্মচাৰীয়ে VRS লাভ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে (APOL mill in Rangia) । এপ'ল মিলৰ নামত নিজৰ যৌৱন-জীৱন শেষ কৰাৰ পিছতো বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগ এইসকল শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীৰ । চৰকাৰ তথা এপ'ল পৰিচালনা সমিতিয়ে ভাতে মৰাতকৈ হাতে মৰাৰ আহ্বান জনাইছে এইসকল বঞ্চিত কৰ্মচাৰীয়ে (APOL mill workers protest)।

ৰঙিয়াৰ এপ’ল মিলৰ বঞ্চিত কৰ্মচাৰী নামিল প্ৰতিবাদত

সোমবাৰে ৰঙিয়া প্ৰেছ ক্লাৱত সংবাদমেল আয়োজন কৰি বঞ্চিত এপ’ল কৰ্মচাৰীসকলক VRS প্ৰদান কৰাৰ বাবে দাবী জনায় চৰকাৰক (Unaided employees claim to provide VRS) । মিলটোৰ ৩৮০ গৰাকী অনিয়োজিত শ্ৰমিক- কৰ্মচাৰী প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে (Unaided employee complains deprived of dues) । বিশেষকৈ পৰিচালন প্ৰৱন্ধক ব্ৰজেন্দ্ৰ পাঠকৰ প্ৰতি তীব্ৰ ক্ষোভ উজাৰে ভুক্তভোগী শ্ৰমিক-কৰ্মচাৰী সকলে । এপ'ল মিলৰ অনিয়োজিত শ্ৰমিক-কৰ্মচাৰী সন্থাৰ সভাপতি যতীন্দ্ৰ নাথ কলিতা, সাধাৰণ সম্পাদক মনোৰঞ্জন শৰ্মা, যুটীয়া সম্পাদক সুকুমাৰ শৰ্মা প্ৰমুখ্যে নেতৃবৃন্দই এইক্ষেত্ৰত তীব্ৰ আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰে ।

সংবাদ মেলত উল্লেখ কৰে যে মিলটোৰ পৰিচালন কৰ্তৃপক্ষই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত দাখিল কৰা তথ্যৰ বিসংগতিৰ বাবে এই সকল শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীয়ে ২০০৩ চনৰ পৰা ২০০৬ চনলৈ মাত্ৰ তিনিবছৰৰ ধন আদায় পাবলৈ সক্ষম হৈছিল । ইয়াৰ বিপৰীতে নিয়োজিত ৩৯৪ গৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে নিয়োজনৰ সমান্তৰালভাৱে VRSৰ শকত ধনৰ অংশ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এয়া তেওঁলোকৰ বাবে চৰম বঞ্চনা বুলি উল্লেখ কৰি অতি সম্প্ৰতি জীৱন জীৱিকাৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈ অহা বুলি ক্ষোভ ব্যক্ত কৰে ।

লক্ষণীয়ভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যাপক আড়ম্বৰৰে মিলটোৰ নিয়োজিত ৩৯৪ গৰাকী শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীক VRSৰ ধনৰ প্ৰথম কিস্তি মুকলি কৰি দিয়া বিষয়ত সন্তোষ প্ৰকাশ কৰি স্থানীয় বিধায়কগৰাকীৰ প্ৰয়াসৰ শলাগ লয় । আনহাতে অতি শীঘ্ৰে এইপৰ্যন্ত বঞ্চিত হৈ অহা অনিয়োজিত শ্ৰমিক সকলকৰ দাবীৰ প্ৰতি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ হস্তক্ষেপৰ আহ্বান জনাই বঞ্চিত শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী সকলক কৃপাদৃষ্টিৰে চোৱাৰ বাবে কৰযোৰে অনুৰোধ জনায় ।

