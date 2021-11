গুৱাহাটী,২৮ নবেম্বৰ : ক্ৰিকেটৰ ক্ষেত্রখনত এজন অসমীয়াই বিশেষ সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ক্ৰিকেটৰ নামী-দামী তাৰকা খেলুৱৈৰ তেওঁ অতি ঘনিষ্ঠ ৷ নাম নিশান্ত বৰদলৈ, দেশৰ নামী ট্ৰেইনাৰ হিচাপে পৰিচিত নিশান্ত বৰদলৈ । অসমৰ হৈ ৩৫ খন ৰঞ্জী মেচ খেলা নিশান্ত বৰদলৈ বৰ্তমান জম্মু-কাশ্মীৰত ব্যস্ত ।

২০১৮ ত কিংছ ইলেভেন পঞ্জাৱৰ ফিল্ডিং প্ৰশিক্ষক আছিল নিশান্ত বৰদলৈ(Nishant Bordoloi was the fielding coach of Kings 11 Punjab )। বি চি চি আইৰ এন চি এৰো ফেকাল্টি আছিল নিশান্ত বৰদলৈ(Nishant Bordoloi was a faculty of NCA)। দিল্লী দলৰো তেওঁ আছিল প্ৰশিক্ষক, সম্প্ৰতি জন্মু আৰু কাশ্মীৰ ৰঞ্জী দলৰ লগত জড়িত হৈ আছে নিশান্ত বৰদলৈ ।

প্ৰশিক্ষক নিশান্ত বৰদলৈ

তেওঁ ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ তাৰকা খেলুৱৈসকলৰ লগত ইমানে ঘনিষ্ঠ আছিল যে অলৰাউণ্ডাৰ যুৱৰাজ সিঙে মেন অৱ দ্য ছিৰিজত লাভ কৰা অ'ডি বাহনখন তেওঁক উপহাৰ হিচাপে দিছিল(Yuvraj Singh gifted his Audi to Nishant Bordoloi) । সেয়া ২০১১ চনৰ আই চি চি ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ কথা, বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত বেটে-বলে উজলিছিল ভাৰতীয় তাৰকা ক্ৰিকেটাৰ যুৱৰাজ সিং ।

টীম ইণ্ডিয়াই সেই সময়ত ১৯৮৩ চনৰ ২৮ বছৰ পিছত দ্বিতীয় বাৰলৈ বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত চেম্পিয়নৰ সোৱাদ পাইছিল । দলৰ নিৰ্ভৰযোগ্য অলৰাউণ্ডাৰ যুৱৰাজ সিঙে প্ৰতিযোগিতাত মুঠ ৩৬২ ৰান আৰু ১৫ টা উইকেট লৈছিল । চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে তেওঁ লাভ কৰিছিল 'মেন অৱ দ্য ছিৰিজ'ৰ খিতাপ ( Man of the series in 2011 ICC world cup) । সেই সময়তে যুৱৰাজ সিঙে দেশবাসীৰ পৰাও লাভ কৰিছিল বিপুল সমাদৰ ৷

অলৰাউণ্ডাৰ যুৱৰাজ সিঙে মেন অৱ দ্য ছিৰিজত পাইছিল MH02BR5354 নম্বৰৰ এখন অ'ডি বাহন(Indian allrounder Yuvraj Singh got an Audi in 2011 ICC world cup) । বৰ্তমান এই অ'ডি বাহনখনৰ গৰাকী অসমৰ নিশান্ত বৰদলৈ । যুৱৰাজ সিঙে উপহাৰ হিচাপে দিয়া বাহনখন নিশান্ত বৰদলৈয়ে গুৱাহাটীলৈ আনিছিল যদিও বৰ্তমান জম্মু-কাশ্মীৰত নিজৰ লগত ৰাখিছে । দেশৰ নামী ট্ৰেইনাৰ হিচাপে পৰিচিত নিশান্ত বৰদলৈয়ে যুৱৰাজ সিঙক নিয়মীয়াকৈ অনুশীলন কৰাইছিল ।

সেইবাবেই নিজৰ খেলুৱৈ জীৱনৰ শ্ৰেষ্ঠ উপহাৰ অ’ডি গাড়ীখন প্ৰশিক্ষকগৰাকীকে উপহাৰ হিচাপে দিলে যুৱৰাজ সিঙে(Yuvraj gave his dearest car to Nishant) । নিশান্ত বৰদলৈৰ অকল যে যুৱৰাজ সিঙৰ সৈতেই ঘনিষ্ঠতা আছে তেনে নহয় । ভাৰতীয় ক্ৰিকেট তাৰকা গৌতম গম্ভীৰ, মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী, চেতেশ্বৰ পুজাৰা, ঋষভ পণ্ট আদিৰ সৈতেও আছে ঘনিষ্ঠতা ।

