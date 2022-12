খানাপাৰাত উদণ্ড যুৱকে চুলিত ধৰি চোঁচৰালে যুৱতীক

গুৱাহাটী, ২২ ডিচেম্বৰ : নিশাৰ গুৱাহাটী কিমান সুৰক্ষিত মহানগৰবাসীৰ বাবে ? তাতে যদি তেওঁলোক যুৱতী বা মহিলা হয় ! স্মাৰ্ট গুৱাহাটীত স্মাৰ্ট আৰক্ষীয়ে গিজগিজাই থকাৰ পিছতো সুৰক্ষিত নহয় সাধাৰণ নাগৰিক । তাৰেই শেহতীয়া প্ৰমাণ বুধবাৰে নিশা মহানগৰীত সংঘটিত এক ঘটনা (youth misbehave girl at Khanapara) ।

খানাপাৰা কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ঙ্কৰ ঘটনাটো (Horrific incident at khanapara) । উদণ্ড যুৱকে কাৰ ষ্টাণ্ট কৰি চুলিত ধৰি চোঁচৰাই নিলে এগৰাকী যুৱতীক (youth stabbed girl by car stant at khanapara) । প্ৰাপ্ত তথ্যমতে, এই উদণ্ড যুৱকজনৰ নাম ৰোহণ আগৰৱালা ।

উল্লেখ্য, কাৰ ষ্টাণ্ট কৰা এইগৰাকী উদণ্ড যুৱকে যুৱতীগৰাকীক অশ্লীল ইংগিত দিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে । যুৱতীগৰাকীয়ে তাৰেই প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁক চুলিত ধৰি তীব্ৰ বেগত বহুদূৰ চোঁচৰাই লৈ যায় । লগে লগে ঘটনাটোক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ আতংকৰ সৃষ্টি হয় খানাপাৰাত । আনহাতে, ঘটনাটো সংঘটিত কৰিয়ে যুৱকজনে পলায়ন কৰে । পিছত যুৱতীগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত অভিযোগ দাখিল কৰে । ইতিমধ্যে যুৱতীগৰাকীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত যুৱকজনৰ পিতৃক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে । লগতে ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখনো আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ।

কিন্তু এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হয়, খানাপাৰাৰ দৰে এটা অঞ্চলত আৰক্ষীয়ে দিনে-নিশাই টহল দি থকাৰ পিছতো এনে ঘটনা কেনেদৰে সংঘটিত হ'ব পাৰিলে । লগতে সচেতন নাগৰিকৰ এইটোও প্ৰশ্ন যে উক্ত ঘটনাটো সংঘটিত কৰি তীব্ৰ বেগত পলায়ন কৰা গাড়ীখন আৰক্ষীৰ দৃষ্টিত কিয় ধৰা নপৰিল ? তাৰ লগতে প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয় নিশাৰ মহানগৰীত পথচাৰীসকল কিমান সুৰক্ষিত । কিয়নো ইতিমধ্যে এনে বহুকেইটা ঘটনা মহানগৰীত সংঘটিত হৈ গৈছে ।

আনহাতে, মাজে সময়ে আৰক্ষী প্ৰশানৰ তৰফৰ পৰা গুৱাহাটীৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰা বুলি জনোৱা হয় যদিও এনেধৰণৰ ঘটনা ঘটিয়ে থাকে । আৰক্ষীয়ে কেৱল নিয়ম ভংগ কৰা বাইক বা গাড়ীৰ পৰা জৰিমনা বিহাতে ব্যস্ত থকাৰো অভিযোগ উত্থাপন হয় । তাৰোপৰি বহু ঠাইত এতিয়াও ষ্ট্ৰীট লাইট আৰু চিচি টিভি কেমেৰাৰ অভাৱ । যাৰ বাবে একাংশ দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ লোকে অনায়াসে এনে ধৰণৰ দুষ্কাৰ্য কৰি পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় ।

উল্লেখ্য যে খানাপাৰাৰ ঘটনাটোৱে শেহতীয়াভাৱে বিলাসীপাৰাত সংঘটিত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটোৰ কথা মনত পেলাই দিছে । বিগত ১৩ ডিচেম্বৰৰ সন্ধিয়া বিলাসীপাৰাৰ সূৰ্যখাতাত সংঘটিত হৈছিল এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident at Bilasipara) ৷ উদণ্ড যুৱকৰ তীব্ৰবেগী বাইকৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল সূৰ্যখাতা প্ৰথম খণ্ড গাঁৱৰ ছকিনা বেওৱা (৭০) নামৰ এগৰাকী বৃদ্ধা ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত বৃদ্ধাগৰাকীক ততাতৈয়াকৈ বিলাসীপাৰাৰ আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যদিও চিকিৎসালয়তে মৃত্যু হয় তেওঁৰ ।

ইফালে বৃদ্ধাগৰাকীৰ কৰুণ মৃত্যুত সমগ্ৰ সূৰ্যখাতা গাঁৱত শোকাকুল পৰিৱেশ বিৰাজ কৰি থকা অৱস্থাতেই মানৱৰূপী দানৱৰ দলটোৱে নিজকে Gang of Devils বুলি সম্বোধন কৰি সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰে এটা চাঞ্চল্যকৰ ভিডিঅ' বাৰ্তা (Bilasipara bikers accident) ৷

সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰা উক্ত ভিডিঅ’ বাৰ্তাটোত কোৱা হয়, "এজনক মাৰি পেলাই দহ মিনিটৰ ভিতৰত থানাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ ৷ এয়া গেং অব ডেভিলৰ পাৱাৰ । এতিয়া আমি পাৰ্টী কৰি আছোঁ ।"

