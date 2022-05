গুৱাহাটী, ২ মে : 21 জুনত সমগ্ৰ বিশ্বই পালন কৰিব বিশ্ব যোগ দিৱস (International Day of Yoga on 21st June) ৷ সেয়ে বিশ্ব যোগ দিৱসৰ পূৰ্বে সোমবাৰে ৰাধাগোবিন্দ বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ তৰুণৰাম ফুকন ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামত আয়োজন কৰা হয় যোগ মহোৎসৱ (Yoga Festival held in Guwahati) ৷

উল্লেখ্য যে, অসম চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱকল্যাণ সঞ্চালকালয় (Assam Directorate of Sports and Youth Welfare)আৰু বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান কিউৰেনচিয়াৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা এই অনুষ্ঠানত প্ৰায় তিনি শতাধিক যোগ শিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । ইফালে, স্বাস্থ্য বিভাগৰ প্ৰধান সচিব অবিনাশ যোশীয়ে বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে অনুষ্ঠান উদ্বোধন কৰা এই অনুষ্ঠানত তেওঁ যোগৰ মহত্ব ব্যাখ্যা কৰে ।

গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত যোগ মহোৎসৱ

তেওঁ কয় যে, বিশ্ব যোগ দিৱসৰ প্ৰাক্ মূহুৰ্ত্বত আয়োজিত আজিৰ অনুষ্ঠানটোৱে বিশেষ গুৰুত্ব বহন কৰিছে । ইয়াৰ দ্বাৰা আমি আগন্তুক দিনবোৰত সুস্বাস্থ্যবান আৰু নিৰোগী হৈ থকাৰ ক্ষেত্ৰত বহুদূৰ আগবাঢ়ি যাব পাৰিম ।

গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত যোগ মহোৎসৱ

আনহাতে কেয়াৰ লুইতৰ অধ্যক্ষ কিশোৰ জয়ন্ত মাধৱ, এপ'লো হাস্পতলৰ চিকিৎসক ডাঃ মুকেশ আগৰৱালা, এমট্ৰনৰ উপাধ্যক্ষ ৰিতুবৰণ শৰ্মা, কিউৰেনচিয়াৰ সম্পাদক ডা৹ কবিতা মজুমদাৰ, বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তা সমৰ ডেকা, মুস্তাকুদ্দিন আহমেদ আদিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ লগতে অংশগ্ৰহণ কৰে অসম অলিম্পিক সন্থাৰ বিষয়ববীয়া অনুপ চৌধুৰী, বিষ্ণুৰাম নুনিছা, হীৰেন গগৈ, প্ৰাক্তন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাতোঁৰবিদ এলভিছ আলী হাজৰিকা ৷

গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত যোগ মহোৎসৱ

উক্ত এঘন্টীয়া অনুষ্ঠানটোত ক্ৰীড়া সঞ্চালক নিবেদন দাস পাটোৱাৰীয়ে ভাষণ প্ৰদান কৰে । লগতে অনুষ্ঠানটি পৰিচালনা কৰে পদ্মৰাগ গোস্বামীয়ে । অনুষ্ঠানটিত চিকিৎসক ডাঃ কবিতা মজুমদাৰক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় । আনহাতে, যোগ মহোৎসৱত পতঞ্জলি যোগ সমিতি অসম, ইণ্ডিয়ান যোগ কালচাৰ এণ্ড যোগ থেৰাপী চেন্টাৰ, ক্ৰীড়া ভাৰতী, কেয়াৰ লুইত আদিৰ শিক্ষাৰ্থীয়েও ভাগ লয় ।

