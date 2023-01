বনকৰা কিশোৰীৰ ওপৰত নিৰ্যাতন

গুৱাহাটী, ৩ ডিচেম্বৰ: ৰাজ্যত সংঘটিত হৈয়েই আছে কিশোৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা ৷ বনকৰা কিশোৰীৰ ওপৰত নিৰ্যাতনৰ ঘটনা কোনো নতুন কথা নহয়, কাৰণ ৰাজ্যত শেহতীয়াকৈ তেনে কেইবাটাও ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ৷ উল্লেখনীয় যে 18 বছৰৰ তলৰ কিশোৰ-কিশোৰীক বনকৰা হিচাপে নিজৰ ঘৰত ৰখাটো আইন মতে দণ্ডণীয় ৷ কিন্তু তথাপিও আইনৰ চকুত ধূলি দি একাংশই চলাই গৈছে এনে অপৰাধ ৷ কেৱল ইমানেই নহয়, বনকৰা হিচাপে ৰাখি শাৰিৰীক আৰু মানসিক নিৰ্যাতনো চলাই হৈছে একাংশ মানৱৰূপী দানৱে ৷

শেহতীয়াকৈ পুনৰ এবাৰ পোহৰালৈ আহিছে বনকৰা কিশোৰী নিৰ্যাতনৰ আন এক ঘটনা (Abuse of teenage girl in Guwahati)। এইবাৰৰ স্থান গুৱাহাটী মহানগৰী । মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱৰ লখিমী নগৰস্থিত শুভম এনক্লেভত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা । জানিব পৰা মতে ধীৰাজ বড়ো নামৰ এজন SBI ত কৰ্মৰত এগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ ঘৰত কেইবাবছৰ ধৰি বনকৰা হিচাপে আছিল নিৰ্যাতিত কিশোৰীগৰাকী । কিশোৰীগৰাকীৰ বয়স প্ৰায় 14-15 বছৰ । অভিযোগ অনুসৰি কিশোৰীগৰাকীক ধীৰাজ বড়োৰ লগতে পৰিয়ালটোৱে সদায়ে চলাই আহিছিল শাৰিৰীক আৰু মানসিক নিৰ্যাতন (Physically abuse a teenage girl in Hatigaon)।

ধীৰাজ বড়োৰ লগতে পৰিয়ালে কৰা এনে অত্যাচাৰ প্ৰায়ে দেখা আৰু শুনিছিল শুভম এনক্লেভত থকা আন আৱাসীসকলে ৷ সেয়েহে সোমবাৰে এই সন্দৰ্ভত শুভম এনক্লেভৰ আৱাসীসকলে হাতীগাঁও থানাত দাখিল কৰিছিল এক অভিযোগ । আৱাসীসকলৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে শুভম এনক্লেভৰ C ব্লকৰ 101 নং ফ্লেটৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে নিৰ্যাতিত কিশোৰীগৰাকীক । লগতে আটক কৰে ধীৰাজ বড়ো আৰু তেওঁৰ মাতৃক (Hatigaon society woman arrested for assaulting domestic helper) ।

উল্লেখ্য যে নিৰ্যাতিত কিশোৰীগৰাকীযে ৩১ ডিচেম্বৰ দিনা শুভম এনক্লেভৰ এজন কৰ্মচাৰীক চকলেট, চিপছ আনি দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল । কৰ্মচাৰীজনে দোকানৰ পৰা সামগ্ৰীখিনি আনি দিছিল‌ । এই দৃশ্য দেখি ধীৰাজ বড়োৰ মাতৃয়ে কিশোৰী গৰাকীক বেয়াকৈ মাৰধৰ কৰিছিল । লগতে কৰ্মচাৰীজনকো মিচা অভিযোগ দি কিশোৰীগৰাকীক বিয়া পাতি ল’বলৈ কৈছিল। এই ঘটনাৰ পিছত কৰ্মচাৰীজনে শুভম এনক্লেভৰ আবাসীসকলক সমগ্ৰ ঘটনা বিৱৰি কয় । তাৰ পিছতে সোমবাৰে শুভম এনক্লেভৰ আবাসীয়ে হাতীগাঁও আৰক্ষীক এক অভিযোগ দাখিল কৰে (Assaulting domestic helper in Hatigaon)।

আনহাতে পৰিয়ালবৰ্গই এইসমূহ অভিযোগ নসাৎ কৰি কয়, "বস্তু চোৰ কৰিছে কাৰণেই মাৰিছো"৷ এতিয়া এইসকলো কথা স্পষ্ট হ’ব কেৱল আৰক্ষীৰ তদন্ততহে ৷

