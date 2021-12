গুৱাহাটী,৩১ ডিচেম্বৰ : মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টাৰ পাছতেই ইতিহাস হৈ পৰিব ২০২১ চনটো । আৰম্ভ হ'ব ইতিহাস গঢ়াৰ আন এটা নতুন বৰ্ষ । ক'ভিড মহামাৰীৰ মাজেৰে পাৰ হোৱা ২০২১ চনটো অসমৰ ৰাজনীতিৰ বাবে আছিল অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বছৰ (2021 was very important for Assam politics)। বহু ৰাজনৈতিক উত্থান-পতনৰ সাক্ষী হ'ল এই বছৰটো (2021 witnessed unprecedented political ups and downs )।

সলনি হ'ল বহু ৰথী-মহাৰথীৰ ৰাজনৈতিক ঠিকনা । বিজেপিৰ অন্যতম উত্থানৰ বর্ষ হিচাপে চিহ্নিত হোৱা এই বছৰটোৰ প্রথম ভাগতেই অনুষ্ঠিত হৈছিল অসম বিধানসভা নির্বাচন (Assam assembly election 2021)। নির্বাচনত বিপুল ভোটত জয়ী হোৱাৰ পাছত গেৰুৱা দলটোৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যখনত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে গঠন হ'ল নতুন চৰকাৰ । সলনি হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে পাঁচ বছৰ ৰাজ্য চলোৱা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ভাগ্যও ।

দলৰ শীর্ষ নেতৃত্বই ৰাজ্যৰ দায়িত্ব অর্পণ কৰিলে দীর্ঘদিন ধৰি মন্ত্ৰী হৈ থকা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক । ৰাজ্যবাসীয়ে পালে এজন নতুন মুখ্যমন্ত্রী । ইয়াৰ কিছুদিনৰ পাছতেই সর্বানন্দ সোণোৱালক কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্বৰ দায়িত্ব দি লৈ যোৱা হয় নতুন দিল্লীলৈ । ইফালে নির্বাচনৰ পূর্বে নতুন আঞ্চলিক দল অসম জাতীয় পৰিষদৰ (AJP) জন্ম দি ছাত্রনেতা লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ৰাজনীতিৰ পথাৰত ভৰি থৈছিল ।

একেদৰে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতিৰ নেতা অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত গঠন হৈছিল ৰাইজৰ দল (New regional political party Raijor Dal) নামৰ আন এটা ৰাজনৈতিক দল । কিন্তু প্রথমটো নির্বাচনতে জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দলে বেয়াকৈ মুখথেকেচা খালে । জাতীয় পৰিষদৰ এজনো প্রার্থী জয়ী হ'ব নোৱাৰিলে । ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ জয়ী হৈ আহিবলৈ সক্ষম হয় ।

নির্বাচনৰ পূর্বে কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ইউ ডি এফৰ মাজত স্থাপন হোৱা মিত্ৰতাক লৈ এইবছৰ ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছিল প্রতিক্রিয়াৰ । কংগ্ৰেছে এ আই ইউ ডি এফক লগত লৈ গঠন কৰা মহাজোঁটে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি বেয়াকৈ মুখথেকেচা খালে । নির্বাচনত ধৰাশায়ী হোৱাৰ পাছতেই প্রদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদ হেৰুৱাবলগীয়া হয় ৰিপুন বৰাই ।

প্রদেশ কংগ্রেছৰ নতুন সভাপতিৰ দায়িত্ব গ্রহণ কৰে ভূপেন বৰাই (APCC president Bhupen Bora)। একেদৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি পদত নতুনকৈ নিযুক্তি দিয়া হয় বিধায়ক ভৱেশ কলিতাক । মন কৰিবলগীয়া কথা যে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লৈয়ে ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিলৈ কিছু নতুনত্ব অনাৰ প্ৰয়াস চলালে । প্রতি সপ্তাহতে কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে সময়ে সময়ে দিছপুৰৰ বাহিৰতো তেওঁ কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে ।

আনহাতে বিধানসভাত গো সুৰক্ষা বিধেয়ক গৃহীত কৰিও ৰাজ্য চৰকাৰখনে সমগ্র দেশৰে দৃষ্টি আকর্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল । নির্বাচনৰ কিছুদিনৰ পাছতেই আকৌ দুজনকৈ বিধায়কে অকালতে প্রাণ হেৰুৱাবলগীয়া হয় । তামুলপুৰৰ বিধায়ক লেহুৰাম বড়ো আৰু গোসাইগাঁৱৰ বিধায়ক মাজেন্দ্ৰ নাৰ্জাৰীৰ মৃত্যুত দুয়োটা সমষ্টিতে উপ-নির্বাচন অৱধাৰিত হৈ পৰিল ।

এনে সময়তেই কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিত যোগদান কৰিলে মৰিয়নি সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুর্মী, থাওৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই আৰু ভবানীপুৰ সমষ্টিৰ এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক ফণী তালুকদাৰে । ইয়াৰ পাছতেই ৩০ অক্টোবৰত উক্ত পাঁচোটা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত উপ-নির্বাচনত বিজেপি মিত্রজোঁটৰ প্রার্থী জয়ী হয় (BJP alliance wins by-election in Assam)। লগে লগে অসম বিধানসভাতো বিজেপিৰ শক্তি বৃদ্ধি পালে । ইয়াৰ মাজতে শ্বহীদক অপমান কৰি জে'লৰ ভাতো খাব লগীয়া হ'ল কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে ।

এতিয়া কংগ্রেছ ত্যাগ কৰিবলৈ সাজু হৈছে সংখ্যালঘু বিধায়কজন । আনহাতে ৰহাৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসেও বিজেপিত যোগদান কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে । ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ এনে পৰিৱেশৰ মাজতেই শেহতীয়া অসম বিধানসভাত আহি ভাষণ প্রদান কৰিলেহি লোক সভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই । মুঠৰ ওপৰত বহু ৰাজনৈতিক উত্থান-পতনৰ সাক্ষী হৈ ইতিহাসৰ পাতত এতিয়া বিলীন হোৱাৰ দিশে গতি কৰিছে ২০২১ বৰ্ষটো ।

