নিউজ ডেস্ক, 24 জানুৱাৰী : বৃহস্পতিবাৰে দেশৰ ৭৪ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস (74 th Republic day) ৷ ইতিমধ্যে সমগ্ৰ দেশজুৰি গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰস্তুতি তুংগত উঠিছে ৷ দিল্লীত এইবাৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত বিশেষ অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকিব ইজিপ্তৰ ৰাষ্ট্ৰপতি (Egyptian President will be in Delhi on Republic Day) ৷ দেশৰ ৰাজধানীত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিব ইজিপ্তৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আব্দেল ফাট্টাহ এল চিচি (Abdel Fattah el Sisi) ৷

এইবাৰৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ পেৰেডত ৰাজধানী দিল্লীৰ ৰাজপথত অসমৰ প্ৰতীকপট (Assam tableau on 74 th Republic day) হিচাপে দেখা যাব বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ শৌৰ্য-বীৰ্যৰে জাতিষ্কাৰ হৈ উঠা মহান বীৰগৰাকীৰ পৰাক্ৰমৰ গাথা ৷ তাৰ লগতে এইবাৰ ৰাজধানীৰ ৰাজপথৰ পেৰেডত দেখা যাব নীলাচলৰ কামাখ্যা মন্দিৰৰ ইতিহাস (Kamakhya temple of Assam) ৷

ৰাজধানীৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যতো পৰিলক্ষিত হৈছে গণৰাজ্য দিৱসৰ উছাহ-উদ্দীপনা (Republic day celebration in Assam) ৷ আনহাতে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া গণৰাজ্য দিৱসৰ কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (Assam CM Himanta Biswa Sarma) ৷

গণৰাজ্য দিৱসত কোনে ক’ত উত্তোলন কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা

একেদৰে মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে কামৰূপত পতাকা উত্তোলন কৰিব (Minister Ranjit kumar Dass) ৷ কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই গোলাঘাটত উত্তোলন কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা (Agriculture minister Atul Borah unveil the flag in Golaghat) ৷ উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মই বাক্সাত পতাকা উত্তোলন কৰিব(Who and where will fly the National Flag on Republic Day in Assam)৷

ইয়াৰ লগতে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৱে যোৰহাটত, পৰিমল শুক্লবৈদ্যই হাইলাকান্দিত আৰু মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই তেজপুৰত উত্তোলন কৰিব পতাকা ৷ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে নগাঁৱত পতাকা উত্তোলন কৰিব ৷

অশোক সিংহলে পতাকা উত্তোলন কৰিব নলবাৰীত ৷ যোগেন মহন, সঞ্জয় কিষাণ আৰু অজন্তা নেওগে ক্ৰমে ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া আৰু শিৱসাগৰত পতাকা উত্তোলন কৰিব ৷ পীযুষ হাজৰিকাই লখিমপুৰত, বিমল বড়াই মঙলদৈত, নন্দিতা গাৰ্লোচাই শিলচৰত, জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ধুবুৰীত আৰু প্ৰমোদ বড়োৱে কোকৰাঝাৰত গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰিব ৷

তুলিৰাম ৰংহাঙে ডিফুত, দেৱোলাল গাৰ্লোচাই হাফলঙত আৰু গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী ওদালগুৰিত উত্তোলন কৰিব এইবাৰৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা ৷

