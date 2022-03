গুৱাহাটী, 5 মাৰ্চ : বহু অপেক্ষিত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে জিলা প্ৰশাসনকে ধৰি সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ। নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা হোৱা নাই যদিও প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে । গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ শনিবাৰে প্ৰকাশ কৰা হয় চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা(voters list released of Guwahati Municipal Corporation elections) ।

নিৰ্বাচনৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ

কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত ড° ধ্ৰুৱজ্যোতি হাজৰিকা আৰু নিৰ্বাচনী বিষয়া শেখৰণ ফুকনে শনিবাৰে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত আয়োজন কৰা এখন সংবাদমেলত আনুষ্ঠানিকভাৱে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ চুড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা মুকলি কৰে (press meet by ADC regarding voter list of GMC election) । অতিৰিক্ত উপায়ুক্তগৰাকীয়ে সংবাদমেলযোগে কয় যে, খছৰা ভোটাৰ তালিকাতকৈ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত ২,১১২ গৰাকীতকৈও অধিক ভোটাৰৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । মুঠ ৬০ টা ৱাৰ্ডত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ(Guwahati Municipal elections) মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ৭,৯৭,৮০৭ গৰাকী ।

ইয়াৰে ভিতৰত ৩,৯৭,১২৮ গৰাকী পুৰুষ ভোটাৰ, ৪,০০৬৫৪ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ আৰু ২৬ গৰাকী তৃতীয় লিঙ্গৰ ভোটাৰ। আনহাতে ভোটদান অনুষ্ঠিত হ’ব মুঠ ৭৮০ টা ভোটকেন্দ্ৰত। সাধাৰণ ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে চুড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাখন উপায়ুক্তৰ আৰু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত উপলব্ধ হ’ব বুলি তেওঁ জানিবলৈ।

