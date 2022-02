গুৱাহাটী,20 ফেব্ৰুৱাৰী : ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ দিৱস ২০২২ উপলক্ষে ভোটাৰসকলৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী আয়োগে ‘মোৰ ভোটেই মোৰ ভৱিষ্যত–এটা ভোটৰ শক্তি’ শীৰ্ষক এলানি প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছে (My vote is my future Titled Awareness Contest) ৷ জনসাধাৰণৰ মেধা আৰু সৃজনীমূলক প্ৰতিভাৰ বিকাশৰ লগতে দেশৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা অধিক শক্তিশালী কৰাৰ অৰ্থে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ‘পদ্ধতিগত ভোটাৰৰ শিক্ষা আৰু ভোটাৰৰ অংশগ্ৰহণ কাৰ্যসূচী’ ৰ অধীনত এই ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ সজাগতা প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছে(Voters awareness contest of Election Commission of India)। ২৫ জানুৱাৰীৰ পৰা ১৫ মাৰ্চলৈকে অনুষ্ঠিত হ’ব এই বিশেষ প্ৰতিযোগীতাখন(National Voter Awareness Contest) ৷

উল্লেখ্য যে, সকলো বয়সৰ লোকে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব । প্ৰতিযোগিতাসমূহ হৈছে ক্ৰমে কুইজ প্ৰতিযোগিতা, ভি ডি অ’ বনোৱা প্ৰতিযোগিতা, পোষ্টাৰ ডিজাইন প্ৰতিযোগিতা, সংগীত প্ৰতিযোগিতা আৰু শ্ল’গান লিখা প্ৰতিযোগিতা । সংগীত, ভি ডি অ’ বনোৱা আৰু পোষ্টাৰ ডিজাইন কৰা প্ৰতিযোগিতাকেইখন ক্ৰমে প্ৰাতিষ্ঠানিক, পেছাদাৰী আৰু অপেছাদাৰী এই তিনি শ্ৰেণীত অনুষ্ঠিত কৰা হ’ব । প্ৰতিযোগিতাত বিজয়ীসকলক নগদ ধনেৰে পুৰস্কৃত কৰা হ’ব ।

আগ্ৰহী প্ৰতিযোগীয়ে এই প্ৰতিযোগিতাসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ecisveep.nic.in/contest ত লগ ইন কৰি সবিশেষ জানিব পাৰিব । voter-contest@eci.gov.in লৈ মেইল কৰি অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব উক্ত প্ৰতিযোগিতাত । অংশগ্ৰহণৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে ১৫ মাৰ্চ । এখন শক্তিশালী গণতন্ত্ৰ স্থাপনৰ বাবে ভোটাৰসকলক এই প্ৰতিযোগিতাসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনোৱা হৈছে ।

