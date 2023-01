গুৱাহাটী, ১৮ জানুৱাৰী : সমগ্ৰ ৰাজ্যতে তুমুল জোকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰা নগাঁৱৰ যমুনামুখৰ শিক্ষয়িত্ৰী অৰ্ণমাই বৰাৰ নৃশংস ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ (Arnamai Bora Rape and Murder Case) মঙলবাৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় প্ৰদান কৰে (Guwahati HC verdict on Arnamai case) । যাৰ ফলত এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ।

আৰক্ষীৰ হেমাহি আৰু অতিমাত্ৰা চাতুৰ্য দেখুৱাবলৈ গৈ অপৰাধী গুৰুতৰ অপৰাধৰ পৰা সাৰি যোৱা ঘটনাক লৈ এতিয়া আৰক্ষী বিভাগ তীব্ৰ সমালোচনাৰ সৃষ্টি হৈছে (Assam Police criticized on Arnamai case) । ইতিমধ্যে বিভিন্ন দল-সংগঠনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি এই ঘটনাৰ লগত জড়িত আৰক্ষী বিষয়াসকলক শাস্তি প্ৰদানৰো দাবী উঠিছে । তাৰ মাজতে এটা ফেচবুক পোষ্টে ৰাজ্যজুৰি খলকনি তুলিছে । অসম আৰক্ষীৰ বহুকেইটা বিভাগত প্ৰথমগৰাকী মহিলা আৰক্ষী বিষয়া হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি ইতিহাস সৃষ্টি কৰা তথা সদ্যহতে অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক হিচাপে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা ভায়লেট বৰুৱাৰ এটা ফেচবুক পোষ্টে অসম আৰক্ষীৰ দুৰ্বলতা সন্দৰ্ভত বহু কথাই উদঙাইছে (former IGP Violet Baruah criticized Assam Police) ।

ভায়লেট বৰুৱাৰ ফেচবুক পোষ্ট

ভায়লেট বৰুৱাই ফেচবুকত লিখিছে , "অৰ্ণমাই বৰা হত্যা গোচৰৰ দোষীয়ে শাস্তিৰ পৰা ৰেহাই পালে । মাননীয় গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে সঠিক প্ৰমাণৰ অভাৱত দোষীক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাৰ দোষৰ পৰা মুক্ত বুলি আদেশ দিছে । এতিয়া কথা হ'ল, পুলিচে ঘটনাৰ পিছদিনাই ক্ষিপ্ৰতাৰে (?) দোষীক ধৰি অতি সোনকালে তদন্ত সামৰি (সঠিকভাৱে নে ?) প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলে আৰু আদালতেও অতি কম দিনৰ ভিতৰতে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া শেষ কৰি দোষীক শাস্তিৰ আদেশ দিলে । ইয়াকে লৈ পুলিচ বিভাগত আনন্দৰ হৈ-চৈ লগাৰ উপৰি কেইজনমান পুলিচ বিষয়াই এই সুযোগতে আকৌ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা পুৰস্কাৰ পৰ্যন্ত আঁজুৰি আনিলে । এতিয়া পিছে কি হ'ব ?

ৰাইজৰ প্ৰচণ্ড ক্ষোভ প্ৰশমিত কৰিবলৈকে এয়া কৰা হৈছিল নেকি ? বিয়াগোম পুলিচ বিষয়া, বিয়াগোম চিআইডি বিভাগ আদি থাকোঁতে এনে হ'ব পায়নে ? কেছ এটাত যদি পুলিচ তদন্তৰ গাফিলতিৰ বাবে দোষীয়ে আদালতত নিৰ্দোষী বুলি ৰেহাই পায় বা মুক্তি পায় তেনে ক্ষেত্ৰত তদন্তকাৰী পুলিচ বিষয়াই শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগে, পুলিচৰ নিয়ম অনুসৰি । পালমৰা তদন্ত, আদালতত সঠিক প্ৰমাণ দাখিলত ব্যৰ্থ, পুৰস্কাৰ, পুলিচ বিষয়াৰ শাস্তি ইত্যাদি বাদ দিলোঁ বাৰু, কিন্তু দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ কি হ'ব, ন্যায় কেনেকৈ পাব ? নে পুলিচ বিভাগটোৱে appeal-ৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিব, যদি সৎ সাহস আছে । ৰাইজৰ জনাৰ অধিকাৰ আছে । ৰাজকীয় সাজপাৰ পিন্ধাই বুকুৱে-পিঠিয়ে মাদুলি আঁৰিবলৈ ৰাইজে এনেয়ে পোহপাল দি ৰখা নাই নহয় ।" উক্ত ফেচবুক পোষ্টটোৰ জৰিয়তে অসম আৰক্ষীৰ দুৰ্বলতা আৰু মইমতালিৰ কথাকে যেন এক প্ৰকাৰ উদঙাই দিছে প্ৰাক্তন আৰক্ষী বিষয়া ভায়লেট বৰুৱাই ।

উল্লেখ্য, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ (Gauhati High Court) মঙলবাৰৰ ৰায়ে উদঙাই দিছে আৰক্ষীৰ তদন্তৰ ফোঁপোলা স্বৰূপ । শিক্ষয়িত্ৰী অর্ণমাই বৰাৰ ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ তথ্য দিয়াত আৰক্ষীৰ চৰম ব্যৰ্থতাৰ বাবেই ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তই অৱশেষত মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই অহাৰ সুযোগ লাভ কৰে । আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰদান কৰিব নোৱৰাৰ বাবে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে শুনানিত শিক্ষয়িত্ৰী অর্ণমাই বৰাৰ ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত মইনুল হকৰ শাস্তি লাঘৱ কৰি তিনি বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ।

সেইমতে যোৱা 2018 চনৰ পৰা শিক্ষয়িত্ৰী অর্ণমাই বৰাৰ ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰত কাৰাগাৰত থকা মইনুল হকে তিনিবছৰ কাৰাবাস সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিচত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ মতে মুকলি আকাশৰ তললৈ আহে । আনহাতে, মইনুল হকৰ সহযোগী চেলিম উদ্দিনৰ যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ নিৰ্দেশ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে বাহাল ৰাখে ।

