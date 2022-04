গুৱাহাটী, 27 এপ্ৰিল : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ নিৰ্দেশমৰ্মে আকাংক্ষিত জিলা (Aspirational District) ভ্ৰমণৰ অংশ হিচাপে কেন্দ্ৰীয় আয়ুষ তথা বন্দৰ, জাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মঙলবাৰে মণিপুৰৰ চন্দেল জিলাত উপস্থিত হয় (Union Minister Sarbananda Sonowal visits Manipur) । পোনপ্ৰথমে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চলেস্থিত কোমলাথাবি প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ আয়ুষ্মান ভাৰত স্বাস্থ্য আৰু সুস্থতা কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কৰি চিকিৎসক আৰু স্বাস্থ্যকর্মীসকলৰ সৈতে বার্তালাপ কৰে ।

জনসাধাৰণক উৎকৃষ্ট সেৱা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ভূমিকাৰ সোণোৱালে শলাগ লয় ৷ লগতে এই সেৱা নিষ্ঠাৰে আগুৱাই নিবলৈ তেওঁলোকক আহ্বান জনায় । ইয়াৰ পিছতে চন্দেলৰ জিলা উপায়ুক্ত আৰু জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলৰ সৈতে এক বৈঠকত মিলিত হৈ সোণোৱালে আকাংক্ষিত জিলা কার্যসূচীৰ অধীনত ৰূপায়ণ হৈ থকা বিভিন্ন কাম-কাজৰ অগ্ৰগতিৰ সন্দৰ্ভত পর্যালোচনা কৰে ।

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মণিপুৰ ভ্ৰমণ

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ সবল নেতৃত্বত ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তৱর্তী জিলাখনে বিগত সময়চোৱাত দ্ৰুত পৰিৱৰ্তনৰ সাক্ষী হৈছে ৷ লগতে ভাৰতৰ বিকাশৰ যাত্ৰাত অনবদ্য অৱদান আগবঢ়াব পাৰিছে বুলি সোণোৱালে উল্লেখ কৰে । আনকি প্ৰতিটো বিভাগৰ কাম-কাজসমূহ সূচাৰুৰূপে সমাপন কৰাৰ বাবে নির্ধাৰিত নিৰীক্ষণ দল গঠন কৰিবৰ বাবে উপায়ুক্তক সোণোৱালে নিৰ্দেশ দিয়ে ।

ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আয়োজিত সামাজিক ন্যায় পাখৱাৰা অনুষ্ঠানত সোণোৱালে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত মণিপুৰৰ লগতে সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত অভূতপূৰ্ব বিকাশৰ সূচনা হৈছে (Under the leadership of PM Modi unprecedented growth has begun in Manipur) । উত্তৰ-পূৱক দেশৰ অষ্টলক্ষী হিচাপে জ্ঞান কৰা মোডীৰ আন্তৰিকতা আৰু সদিচ্ছাৰ বাবেই উত্তৰ-পূব এতিয়া দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ অন্যতম শক্তিশালী প্ৰাণকেন্দ্ৰৰূপে উজলি উঠিছে ।

সৰ্বাধিকবাৰ উত্তৰ-পূৱ ভ্ৰমণ কৰা মোডী 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্ৰয়াস' নীতিৰ বাবেই সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল এতিয়া দেশৰ সৰ্বাংগীণ বিকাশ যাত্ৰাত সম-অংশীদাৰ হৈছে’’ । সোণোৱালে লগতে কয় যে, দেশৰ শতাধিক আকাংক্ষিত জিলাৰ ভিতৰত অন্তর্ভুক্ত মণিপুৰৰ চন্দেল জিলাৰ আৰ্থসামাজিক বিকাশত কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য- দুয়ো চৰকাৰে যৌথ প্ৰচেষ্টাৰে মনোনিৱেশ কৰিছে ।

ইয়াৰ বাবে সকলো আঁচনি তৃণমূল পর্যায়ত ক্ষীপ্ৰতাৰে ৰূপায়ণৰ বাবে এক সুপৰিকল্পিত আৰু সময়োচিত ৰ'ডমেপ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ বিষয়ববীয়াসকলক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে । আনহাতে, আকাংক্ষিত জিলা কার্যসূচী সফলতাৰে ৰূপায়ণ কৰাৰ দিশত আগবঢ়োৱা সহযোগিতা আৰু গ্ৰহণ কৰা অনবদ্য ভূমিকাৰ বাবে এন বীৰেন সিং নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰৰ আন্তৰিক শলাগ লয় সোণোৱালে ।

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে মণিপুৰ বিজেপিৰ সভাপতি এ সাদা দেৱী, স্থানীয় বিধায়ক এছ এছ ওলিছ প্ৰমুখ্যে কেইবাগৰাকীও গণ্য-মান্য ব্যক্তিয়ে ।

