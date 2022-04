গুৱাহাটী, 23 এপ্ৰিল : এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আজি অৰ্থাৎ শনিবাৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং(Minister Rajnath Singh in Guwahati with one day program) ৷ গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি 1971 চনৰ ভাৰত-পাক যুদ্ধ(Indo Pak War)ৰ বীৰযোদ্ধাসকললৈ সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব ৷ 105 গৰাকী বীৰ যোদ্ধালৈ আগবঢ়োৱা হ'ব এই সন্মান ৷

উল্লেখ্য যে, এই যুদ্ধত অসমৰ 9 গৰাকী সেনা জোৱান শ্বহীদ হৈছিল আৰু আন দুগৰাকী যোদ্ধাক শত্ৰুপক্ষই কৰায়ত্ত কৰিছিল ৷ ইয়াৰ লগতে 8 গৰাকী যোদ্ধা চিৰদিনৰ বাবে ঘূণীয়া হ’বলগীয়া হৈছিল ৷ কলাক্ষেত্ৰৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব ৰাজ্যপাল প্ৰফেছৰ জগদীশ মুখীৰ লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷

কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙক বিমানবন্দৰত উষ্ম আদৰণি

ইফালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে খানাপাৰাত অনুষ্ঠিত উদ্যোগ মেলাৰ আন এক কাৰ্যসূচীত অংশ ল'ব ৷ এই দুয়োটা কাৰ্যসূচীৰ বাবে গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱা কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙক বিমানবন্দৰত উষ্ম আদৰণি জনাই কেবিনেট মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আৰু ৰণজিৎ কুমাৰে দাসে ৷

