গুৱাহাটী, 17 জুন: ডাঃ অভিজিৎ অসমেই ডাঃ মুকুল হাজৰিকা নেকি ? ইমান দিনে চলি থকা এটা ধাৰণাৰ অন্ত পৰিল । লণ্ডন নিৱাসী অসমীয়া চিকিৎসক মুকুল হাজৰিকা আলফাৰ (স্বাধীন) সভাপতি ডাঃ অভিজিৎ অসম নহয় । ডাঃ মুকুল হাজৰিকাক আলফাৰ তদানীন্তন সভাপতি ডাঃ অভিজিৎ অসম বুলি প্ৰমাণ কৰিব নোৱৰাত বৃটিছ নাগৰিকত্ব গ্ৰহণ কৰা অসমীয়া চিকিৎসক ডাঃ মুকুল হাজৰিকা ভাৰতলৈ প্ৰত্যার্পণ নহ'ব ।

লণ্ডনৰ আদালতে দোষমুক্ত কৰিলে ডাঃ মুকুল হাজৰিকাক: আলফা(স্বা)ৰ সভাপতি নহয়

সন্ত্ৰাসবাদীৰ অভিযোগত ব্ৰিটেইনৰ আদালতত গোচৰ চলি থকা ৭৫ বছৰীয়া ডাঃ মুকুল হাজৰিকাক বৃহস্পতিবাৰে দোষমুক্ত ঘোষণা কৰে লণ্ডনৰ ৱেষ্ট মিনিষ্টাৰৰ জিলা দণ্ডাধীশৰ আদালতে (West Minister court acquitted Dr Mukul Hazarika from ULFA Chairman case)। আলফাৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই বিগত সময়ত বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৰ সভাপতি বুলি পৰিচয় দি অহা ডাঃ অভিজিৎ অসমক এক কাল্পনিক চৰিত্ৰ বুলি দাবী কৰিছিল । অৱশ্যে ২০১৬ চনত আলফাৰ ম্যানমাৰ শিবিৰত ডাঃ অভিজিৎ অসমে ভাষণ দি থকা এখন স্থিৰ চিত্ৰৰ ভিত্তিতে ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থা চমুকৈ ‘নিয়া'ই ডাঃ অভিজিৎ অসমেই লণ্ডনৰ চিকিৎসক ডাঃ মুকুল হাজৰিকা বুলি আদালতত অভিযোগ দাখিল কৰিছিল ।

লণ্ডনৰ আদালতে দোষমুক্ত কৰিলে ডাঃ মুকুল হাজৰিকাক: আলফা(স্বা)ৰ সভাপতি নহয়

আনকি 'নিয়া'ৰ গুৱাহাটীস্থ আদালতে ডাঃ অভিজিৎ অসম ওৰফে ডাঃ মুকুল হাজৰিকাক পলাতক ঘোষণা কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰত চৰকাৰে অবৈধ কার্যকলাপ প্ৰতিৰোধ আইন ১৯৬৭ৰ আধাৰত সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যৰে ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধত লিপ্ত থকাৰ অভিযোগত ডাঃ মুকুল হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে লণ্ডন চৰকাৰক অভিযোগ দাখিল কৰিছিল । এই অভিযোগৰ ভিত্তিতে বিগত বৰ্ষৰ জুলাইত ডাঃ হাজৰিকাক লণ্ডনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰত্যৰ্পণ গোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ।

লণ্ডনৰ আদালতে দোষমুক্ত কৰিলে ডাঃ মুকুল হাজৰিকাক: আলফা(স্বা)ৰ সভাপতি নহয়

এই সংক্ৰান্তত লণ্ডনৰ ৱেষ্ট মিনিষ্টাৰৰ জিলা দণ্ডাধীশ মাইকেল স্নোৰ আদালতত দীঘলীয়া শুনানিৰ অন্তত বৃহস্পতিবাৰে ডাঃ হাজৰিকাক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰা হয় । ৰায়দানত দণ্ডাধীশ মাইকেল স্নোৱে কয় যে ডাঃ মুকুল হাজৰিকা যে আলফাৰ সভাপতি ডাঃ অভিজিৎ অসম সেই সন্দৰ্ভত কোনো গ্ৰহণযোগ্য প্ৰমাণ নাই (No enough evidence against Dr Mukul Hazarika as he is ULFA Chairman Dr Abhijit Asom)। ডাঃ হাজৰিকাই আলফাৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত ভাষণ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো চিনাক্তকৰণৰ বাবে কোনো পতিয়নযোগ্য প্ৰমাণ পোৱা নগ'ল ।

সেয়েহে চিকিৎসক হাজৰিকাক ভাৰতলৈ প্ৰত্যর্পণৰ আবেদন খাৰিজ কৰা হয় । লগতে তেওঁক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰা হয় । উল্লেখ্য যে ডাঃ মুকুল হাজৰিকাৰ হৈ অধিবক্তা বেন কুপাৰে যুক্তি দাঙি ধৰি ৭৫ বছৰীয়া চিকিৎসক হাজৰিকা অসমৰ জনসাধাৰণৰ মানৱ অধিকাৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত মুকলি আলোচনাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলিও উল্লেখ কৰিছিল । এই ৰায়ৰ পাছত তেওঁ সকলো অভিযোগৰ পৰা মুক্ত হ'ল ।

উল্লেখ্য যে উত্তৰ-পূব ইংলেণ্ডৰ ক্লিভলেণ্ডৰ বাসিন্দা, ব্ৰিটিছ নাগৰিক আৰু জেনেৰেল প্ৰেক্টিশ্যনাৰ (জি পি)৭৫ বছৰীয়া ডাঃ মুকুল হাজৰিকাক ভাৰতীয় কৰ্তৃপক্ষসমূহে ১৯৬৭ চনৰ বেআইনী কার্যকলাপ (প্ৰতিৰোধ) আইনৰ (ইউ এ পি এ) অধীনত সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ বাবে আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰা বা যুদ্ধৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা বা যুদ্ধত উচটনি দিয়াৰ বাবে গোচৰ চলাবলৈ ইংলেণ্ডৰ পৰা প্ৰত্যৰ্পণৰ বাবে চেষ্টা চলাই আছিল । কিন্তু তেওঁক আলফা স্বাধীনৰ সভাপতি ডাঃ অভিজিৎ অসম বুলি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পৰা কোনো গ্ৰহণযোগ্য প্ৰমাণ দিব নোৱাৰিলে ভাৰত চৰকাৰে (NIA fail to submit enough evidence against Dr Mukul Hazarika) । যাৰ বাবে লণ্ডনৰ আদালতে তেওঁক দোষমুক্ত কৰিলে । ৰায়টোৰ পাছত তেওঁ এতিয়া সকলো অভিযোগৰ পৰা মুক্ত হ’ল ডাঃ মুকুল হাজৰিকা ।

লগতে পঢ়ক: অসমৰ বানাক্ৰান্তলৈ আৰ্থিক সাহাৰ্য বলীউড অভিনেতা অৰ্জুন কাপুৰ আৰু পৰিচালক ৰোহিত ছেট্টীৰ