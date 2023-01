গুৱাহাটী, ১৮ জানুৱাৰী: ৰাজ্যত প্ৰতিদিনেই নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনে কঠোৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে (Anti drugs mission in Assam) ৷ ইয়াৰ পিছতো অপৰাধীয়ে নাননটা অপৰাধ সংঘটিত কৰি আহিছে ৷ প্ৰতিদিনে ন ন কৌশল প্ৰয়োগেৰে নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ ব্যৱসায় তথা সৰবৰাহ অব্যাহত ৰাখিছে ৷ ন ন কৌশল অৱলম্বন কৰি ড্ৰাগছ, গাঞ্জা ব্যৱসায়ীয়ে যুৱ পৰ্জন্মক যোগান ধৰি আহিছে মাৰাত্মক নিচাজাতীয় সামগ্ৰীসমূহ ৷

শেহতীয়াকৈ মহানগৰীৰ চানমাৰীত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই দুই সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে(Anti drugs mission at Chandmari)। চানমাৰি অসম অভিযন্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ সমীপত নিশা SOG আৰু চান্দমাৰী আৰক্ষীৰ এটা দলে যুটীয়াভাৱে অভিযান চলাই ড্ৰাগছসহ দুজন সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে (Two smuggler arrested at Chandmari) । ধৃত সৰবৰাহকাৰী দুজন ক্ৰমে মিণ্টু ৰহমান আৰু ভাইটি বুলি জানিব পৰা গৈছে (Two smuggler along with drugs seized in Guwahati)। AS 01 EA 4306 নম্বৰৰ এখন স্কুটী ব্যৱহাৰ কৰি যুৱক দুজনে চলাই গৈছিল ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় ।

অভিযানকাৰী দলে অসম অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ সন্মুখৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দুই যুৱকক। আৰক্ষীয়ে ধৃত যুৱক দুজনৰ পৰা ৬০ টা ড্ৰাগছৰ কন্টেইনাৰ আৰু ৪ পেকেট ব্ৰাউন চুগাৰৰ লগতে স্কুটীখনো জব্দ কৰে (Drugs seized in Guwahati) ।

উল্লেখ্য যে বিগত বৰ্ষত মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ৪০৭, ০৯,২৪,৬০০ টকাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । আৰক্ষীয়ে হেৰ’ইন ১১.৯৭৩ কিলোগ্ৰাম, ব্ৰাউন চুগাৰ ১৬২.৩৭ গ্ৰাম , গাঞ্জা ৩৯৫৩.৬০৩ কিলোগ্ৰাম , কোকেইন ১৬.৪০ গ্ৰাম, মৰফিন ৯২০ গ্ৰাম, অপিয়াম ২২৩০.২৬ গ্ৰাম, কফ চিৰাপ ৫৬৯৩৬ বটল, নিচাজাতীয় টেবলেত ৯,১৫,৬৬০ টা জব্দ কৰাৰ লগতে নগদ ধন ২২,০৬,০৫৫ টকা জব্দ কৰিছিল ।

এতিয়ালৈ এই ঘটনা সন্দৰ্ভত NDPS আইনৰ অধীনত ২৪০ টা গোচৰ ৰুজু কৰাৰ বিপৰীতে ৪১৩ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । ইপিনে 2022 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ শেষৰ ১৫ দিনত মহানগৰীৰ আৰক্ষী থানাত NDPS আইনৰ অধীনত ১৬ টাকৈ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল। এই গোচৰৰ ভিত্তিত মহানগৰীৰৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ২৩ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে ২৭৯.০৪৪ কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা, হেৰ’ইন ৩৫৫.৫৩৫ গ্ৰাম আৰু ব্ৰাউন চুগাৰ ৩১.৬ গ্ৰাম জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৷

আনহাতে 2022 চনৰ সমগ্ৰ বৰ্ষত NDPS আইনৰ অধীনত মুঠ 2878 টা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল । এই গোচৰৰ ভিত্তিত 4691 টা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে হেৰ’ইন 112 কিলোগ্ৰাম, গাঞ্জা 49 ,000 কিলোগ্ৰাম , টেবলেট 52 লাখ, 21 লাখ কফচিৰাপ বটল, 251 কিলোগ্ৰাম অপিয়াম জব্দ কৰা হৈছিল । ইয়াৰোপৰি কেৱল বাৰ্মিজ চুপাৰি সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধেও 199 টা গোচৰ ৰুজু কৰাৰ লগতে 1.07 লাখ কিলোগ্ৰাম বাৰ্মিজ চুপাৰি জব্দ কৰা হৈছে।

