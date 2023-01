মহানগীৰত একেনিশাই দুটাকৈ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা

গুৱাহাটী ২৫ জানুৱাৰী: ক্ৰমাৎ মৃত্যুদূতলৈ পৰিণত হৈছে ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ (Road Accident in Guwahati)। নিশা হ’লেই খানাপাৰাৰ পৰা জালুকবাৰীলৈকে সমগ্ৰ পথচোৱাত অনিয়ন্ত্ৰিত ডাম্পাৰ দৌৰাত্ম্যই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ মঙলবাৰে নিশা মহানগৰীৰ লালমাটিত দুটাকৈ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ‌। ইয়াৰে এটা পথ দুৰ্ঘটনাত এজন নিহত হোৱাৰ লগতে কেইবাজনো গুৰুতৰভাৱে আহত হয় (Two road accident in one night)৷

ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি মঙলবাৰে নিশা এজন লোকে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো অতিক্ৰম কৰিবলৈ লওঁতেই তীব্ৰবেগী এখন ডাম্পাৰে মহতিয়াই লৈ যায়। ফলত থিতাতে নিহত হয় লোকজন (One dead in road accident)। ইফালে ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে পলায়ন কৰে ডাম্পাৰখনে । অৱশ্যে নিহত লোকজনৰ পৰিচয় এই মুহূৰ্তলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই ৷

এই ঘটনাৰ কেইমুহুৰ্তমান পূৰ্বে একেটা স্থানতে অন্য এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় । ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰে গৈ থকা AS 01 CC 8549 নম্বৰৰ এখন কুৰিয়াৰ চাৰ্ভিচৰ বাহন আৰু AS 01 DM 9730 নম্বৰৰ চাৰিচকীয়া এলট’ বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় । দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা এলট’ বাহনখনত চালক সহ তিনিজন লোক আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে (4 people injured in road accident) ৷

এই দুৰ্ঘটনাত বাহনখনৰ চালক বিকি শইকীয়াৰ লগতে আৰোহী দীপা গগৈ আৰু মনালিছা গগৈক সংকটজনক অৱস্থাত ভৰ্তি স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে ৷ ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই ট্ৰাকখনৰ চালকজন পলায়ন কৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

দুৰ্ঘটনাৰ পিছতেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোত তীব্ৰ যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছে । উল্লেখ্য যে নিশা হ'লেই খানাপাৰাৰ পৰা জালুকবাৰীলৈকে সমগ্ৰ ঘাইপথটোত ডাম্পাৰৰ লগতে ট্ৰাকসমূহৰ অতপালিয়ে পথচাৰীৰ জীৱনৱলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ৷

উল্লেখ্য যে ক্ৰমাগতভাৱে ৰাজ্যখনত উদ্বেগজনক হাৰত বৃদ্ধি পোৱা দুৰ্ঘটনাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰালয়ে (Ministry of road transport and highway) প্ৰকাশ কৰা ‘ৰোড এক্সিডেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া-2021’(Road accident in India 2021) শীর্ষক প্ৰতিবেদনত ৷ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি 2017, 2018 আৰু 2020 চনতকৈ 2021 চনত দুৰ্ঘটনাৰ ফলত মৃত্যু হোৱা লোক সংখ্যা যথেষ্ট বেছি । সেই অনুসৰি 2021 চনত 3036 গৰাকী লোকে দুৰ্ঘটনাৰ ফলত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল । 2019 চনত এই সংখ্যা আছিল 3208 গৰাকী । 2021 চনত ৰাজ্যখনত সংঘটিত হোৱা পথ দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা হৈছে 7411 টা । 2020 বৰ্ষৰ তুলনাত এয়া যথেষ্ট বেছি (Accident rate increasing in Assam) ।

লগতে পঢ়ক: পিলিভিটত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা : মৃতকৰ সংখ্যা 9 লৈ বৃদ্ধি