গুৱাহাটী,৩০ এপ্ৰিল : জনতা ভৱনত শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শক্তি, অভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ আৰু জলসম্পদ বিভাগৰ এছিয়ান আন্তঃগাঁথনি বিনিয়োগ বেংক আৰু বিশ্ব বেংকৰ দ্বাৰা বাহ্যিকভাৱে সাহায্যপ্ৰাপ্ত বিভিন্ন কাৰিকৰী অভিযানৰ সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হয় (Assam CM meeting with IWT and WRD officials)। বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যৰ আন্তঃৰাজ্যিক সংবহন ব্যৱস্থা, শক্তি বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ বিকাশ আৰু শক্তি অপচয় ৰোধ আদি প্ৰকল্পৰ অগ্ৰগতিৰ বিষয়ে বিশদভাৱে আলোচনা কৰে । তদুপৰি অসম অভ্যন্তৰীণ পৰিবহণ প্ৰকল্প আৰু অসম সংহত নদী অৱবাহিকা ব্যৱস্থাপনা প্ৰকল্পৰ বিষয়তো বিস্তৃত আলোচনাত মিলিত হৈ প্ৰকল্পসমূহৰ সঠিক ৰূপায়ণ প্ৰক্ৰিয়া ত্বৰান্বিত কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিভাগক নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে ।

জনতা ভৱনত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দুখনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক

বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব ছৈয়াদিন আব্বাছী, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰধান সচিব সমীৰ কুমাৰ সিনহা, এ আই আই বিৰ প্ৰকল্প ৰূপায়ণ দলৰ হৰি ভাস্কৰ, বিশ্ব বেংকৰ কাৰ্য দলৰ ওমেন বিজু আৰু গ্ৰেগ ব্ৰউদাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াবৰ্গ আৰু বেংকৰ অন্যান্য বিষয়াবৰ্গ উপস্থিত আছিল ।

আনহাতে জনতা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমত সৌৰ শক্তি প্ৰকল্প স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন কাৰ্যপন্থা সন্দৰ্ভত বিষয়াসকলৰ সৈতে আন এক আলোচনাত মিলিত হয় (CM meets on solar power plants in Assam)। এই বৈঠকত অসমক এক শক্তি বহনক্ষম ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ এই সৌৰ শক্তি প্ৰকল্পটোৰ কেনেদৰে বাস্তৱ ৰূপায়ণ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হয় (Plan for development of solar power plant in Assam)।

জনতা ভৱনত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দুখনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক

বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব ছৈয়াদিন আব্বাচী, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰধান সচিব সমীৰ কুমাৰ সিনহা আৰু অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেডৰ পৰিচালন সঞ্চালক ৰাকেশ কুমাৰ উপস্থিত আছিল ।

লগতে পঢ়ক :জনতাক কমকৈ মিঠাতেল ব্যৱহাৰৰ পৰামৰ্শ বিধায়ক অতুল বৰাৰ