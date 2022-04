গুৱাহাটী, ১১ এপ্ৰিল : মহানগৰীত একেদিনাই উদ্ধাৰ হ'ল দুটাকৈ মৃতদেহ (Two dead bodies rescue on the same day in Guwahati) ৷ যাক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ ৷ উল্লেখ্য যে, সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ বাঘৰবড়িত সংঘটিত হ'ল চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ বাঘৰবড়িৰ গংগা শান্তি এপাৰ্টমেন্টৰ এটা বন্ধ কোঠাত অৰ্ধগলিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হ'ল এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ (Women dead body rescue in Guwahati)। লগতে মুমূৰ্ষু অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় আন এগৰাকী মহিলাক ।

আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে উদ্ধাৰ কৰা মহিলা দুগৰাকী সম্বন্ধত মাতৃ-কন্যা ৷ উদ্ধাৰ হোৱা মৃদেহটো মাতৃ বীণা বালা হাজৰিকাৰ(৬০) বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ৷ আনহাতে মুমূর্ষ অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা কন্যা কাবেৰী হাজৰিকা(৪০) সম্পূৰ্ন উলংগ অৱস্থাত আছিল ৷

মহানগৰীত একেদিনাই উদ্ধাৰ দুটাকৈ মৃতদেহ

জানিব পৰা মতে, বন্ধ কোঠালিটোত সিঁচৰতি হৈ আছিল বয় বস্তু,খাদ্য বস্তুসমূহ । ইয়াৰ পিছতে মুমূৰ্ষু অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা কাবেৰী হাজৰিকাৰ চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীৰ GMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ৷ ইফালে, মৃত মহিলাগৰাকীৰ প্ৰায় এসপ্তাহ পূৰ্বে মহিলা গৰাকীৰ মৃত্যু হোৱা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে আৰক্ষীয়ে ৷ সম্প্ৰতি ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ৷

ইফালে, সোমবাৰৰ দিনটোত মহানগৰীৰ গান্ধীবস্তিত উদ্ধাৰ হয় আন এটি মৃতদেহ (Dead body recovered in Gandhibasti)৷ গান্ধীবস্তি তিনি আলিৰ নলাত উদ্ধাৰ হয় হামিদুল আলী নামৰ এজন যুৱকৰ মৃতদেহ । আৰক্ষীৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে , সোমবাৰে পুৱা নলাত স্থানীয় ৰাইজে পৰিত্যক্ত অৱস্থাত মৃতদেহটি প্ৰত্যক্ষ কৰি আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটি উদ্ধাৰ কৰে ।

আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে, মৃতদেহটোত নাই কোনো আঘাতৰ চিন । নলাত পিচলি পৰি যুৱকজনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে । মৃত যুৱকজন এজন ঠেলাত কাপোৰৰ ব্যৱসায়ী বুলি জানিবলৈ দিয়ে আৰক্ষীয়ে ৷

