নিউজ ডেস্ক, ২৭ অক্টোবৰ : অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ এটা যুগৰ অৱসান । অসমীয়া ছবি জগতৰ নক্ষত্ৰ পতন । অসমীয়া ছবি জগতৰ মহীৰূহ, চিৰসেউজ অভিনেতা নিপন গোস্বামীৰ দেহাৱসান । অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগত আৰু চলচ্চিত্ৰপ্ৰেমীক কন্দুৱাই চিৰদিনৰ বাবে অজান মুলুকলৈ গুচি গ'ল সকলোৰে প্ৰিয় অভিনেতাগৰাকী । ৰিক্ত হ'ল অসমীয়া ছবিৰ এক তাৰকা স্থান ।

অভিনেতা নিপন গোস্বামী আৰু নাই (Veteran Actor Nipon Goswami is no more) ৷ কাহানিও ঘূৰি নহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি সকলোকে কন্দুৱাই অনন্ত ধামলৈ গুচি গ’ল অসমীয়া ছবি জগতৰ জ্যেষ্ঠ তথা জনপ্ৰিয় অভিনেতা নিপন গোস্বামী ৷ 80 বছৰ বয়সত তেওঁ জীৱন নাটৰ সামৰণি মাৰে ৷ হাঁহি-কান্দোনৰ খোৰাক যোগাই চলচ্চিত্ৰপ্ৰেমীক মোহাচ্ছন্ন কৰা নিপন গোস্বামীৰ অবৰ্তমানত এতিয়া শোকবিহ্বল অসমীয়া সাংস্কৃতিক তথা জনজীৱন ।

হঠাৎ শ্বাস-প্ৰশ্বাসত অসুবিধা হোৱাৰ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ মহীৰূহ নিপন গোস্বামীক 23 অক্টোবৰ তাৰিখে তৎকালীনভাৱে মহানগৰীৰ নেমকেয়াৰ হাস্পতালত (Nemcare Hospital) ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল ৷ বিশিষ্ট অভিনেতাগৰাকীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাৰ পাচতেই হাস্পতালখনৰ হৃদৰোগ বিভাগৰ ICU-ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ৷ কিন্তু সোমবাৰে অভিনেতাগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতি ঘটে (Assam actor Nipon Goswami Falling Ill)৷

দেওবাৰৰ পৰাই অভিনেতা নিপন গোস্বামী হাস্পতালখনৰ হৃদৰোগ বিশেষজ্ঞ, মেডিচিন বিশেষজ্ঞ আৰু হাওঁফাওঁ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ দলৰ নিৰীক্ষণত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল । কিন্তু বৃহস্পতিবাৰে মহানগৰীৰ নেমকেয়াৰ হাস্পতালতে পুৱা 9.15 বজাত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে মহীৰূহ নিপন গোস্বামীয়ে ৷

১৯৪২ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত সাংস্কৃতিক নগৰী তেজপুৰৰ কলিবাৰীত জন্ম হৈছিল নিপন গোস্বামীৰ । অসমৰ চলচ্চিত্ৰ আৰু নাট্য জগতৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা আছিল নিপন গোস্বামী । মঞ্চত অভিনয়েৰে তেওঁ ছবি জগতলৈ বাট বুলে । অসমীয়া ছবি জগতৰ 'তাৰকা অভিনেতা'ৰ শাৰীৰ মুষ্টিমেয় কেইজনমানৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে নিপন গোস্বামী । মঞ্চনাট, টেলি-ফিল্ম, ভিচিডি, পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ ছবি আদিত অভিনয় কৰাৰ লগতে তেওঁ নাট পৰিচালনাও কৰিছিল । নিপন গোস্বামীয়ে শতাধিক ছবিত কাম কৰি গৈছে । উল্লেখ্য, ২০২১ বৰ্ষত নিপন গোস্বামীক ড৹ ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয় ৷

নিপন গোস্বামীৰ পিতৃ চন্দ্ৰধৰ গোস্বামী আছিল বিখ্যাত অভিনেতা আৰু মাতৃ নিৰুপমা গোস্বামীয়ে সংগীত চৰ্চা কৰিছিল । নিপন গোস্বামীয়ে আদিপাঠ গ্ৰহণ কৰিছিল কলিবাৰী নিম্ন বুনিয়াদী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত । তাৰ পাচত তেজপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে । নিপন গোস্মামীয়ে নিজৰ ঘৰখনৰ পৰায়ে এটা সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ লাভ কৰিছিল । পিতৃ চন্দ্ৰধৰ গোস্বামীকে ধৰি পাঁচোজন খুৰাকেই আছিল অভিনয়ৰ লগত জড়িত । তদুপৰি বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, ফণী শৰ্মা আছিল তেখেতৰ চুবুৰীয়া । তেজপুৰৰ প্ৰখ্যাত বাণ থিয়েটাৰত নিয়মিতভাৱে চলি থকা নাটক চায়েই তেখেত অভিনয়ৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈছিল ।

স্কুলত পঢ়ি থকা দিনতেই নিপন গোস্বামীয়ে প্ৰথম অভিনয় কৰিছিল । প্ৰায় ৯ বছৰ বয়সতে তেওঁ প্ৰথম নাটকত অভিনয় কৰিছিল । তেওঁ অভিনয় কৰা প্ৰথমখন নাটক আছিল 'লাচিত বৰফুকন' । স্কুলীত লগৰীয়াকেইজনমানৰ সৈতে নাটকখনত অভিনয় কৰিছিল । আনহাতে, হাইস্কুলত পঢ়ি থকা সময়ত তেওঁ বিভিন্ন নাট প্ৰতিযোগিতাতো অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।

নাটক আৰু অভিনয়ে নিপন গোস্বামীৰ মন-মগজুত বাস কৰিছিল । সেয়ে বি এ পৰীক্ষা দি উঠি তেওঁ কলিকতালৈ গৈ পুনেৰ ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ আৰু দূৰদৰ্শন প্ৰতিষ্ঠানত (FTII) নামভৰ্তিৰ বাবে পৰীক্ষা দিয়ে । ১৯৬৫ চন মানত তেওঁ পুণেলৈ অভিনয়ৰ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে যায় । সুভাষ ঘাই, শত্ৰুঘ্ন সিন্‌হা, নবীন নিশ্চল, জালাল আগা, ৰেহেনা চুলতানা, ৰাকেশ পাণ্ডে আদি তেখেতৰ সহপাঠী আছিল । বলিউডৰ অভিনেতা আচৰাণী আছিল অগ্ৰজ আৰু বলিউদৰ ডেনী আৰু জয়া ভাদুৰী তেখেতৰ কনিষ্ঠ আছিল । তাত তেওঁ ২ বছৰীয়া শিক্ষা সাং কৰি প্ৰথম ছবিত অভিনয় কৰে ।

'পুনে ফিল্ম ইনষ্টিটিউট'ৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থাকোতেই নিপন গোস্বামীয়ে অমৰ পাঠকৰ 'সংগ্ৰাম' ছবিত অভিনয়ৰ বাবে আমন্ত্ৰণ পায় । উক্ত আমন্ত্ৰণ লাভ কৰি নিপন গোস্বামীয়ে 'সংগ্ৰাম' ছবিত প্ৰথমে নায়কৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰে । অৱশ্যে নিপন গোস্বামীৰ অভিনীত প্ৰথম ছবি আছিল ১৯৫৭ চনত মুক্তিপ্ৰাপ্ত ফণী শৰ্মাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত 'পিয়লি ফুকন' । তেওঁৰ পিতৃয়ে ছবিখনত নাম ভূমিকাত অভিনয় কৰিছিল । উক্ত ছবিখনতে কেইটামান সৰু-সুৰা দৃশ্যত তেওঁ প্ৰথমে কেমেৰাত ভূমুকি মাৰিছিল ।

'সংগ্ৰাম'ৰ পাছতে নায়ক হিচাপে তেখেতে ১৯৬৯ চনত মুক্তিপ্ৰাপ্ত 'ডক্তৰ বেজবৰুৱা' ছবিত অভিনয় কৰে । তাৰ পাচৰে পৰা তেওঁ আৰু পিছলৈ উভতি চাবলগা হোৱা নাই । এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে, তেওঁ ইচ্ছা কৰিলে বলিউডতো নিজৰ দখল দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছিল । কিন্তু তেওঁ নিজৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰতি অধিক সমৰ্পিত আছিল । সেয়ে তেওঁ জন্মভূমিলৈ উভতি অহাৰ সিদ্ধান্ত লয় । তেনেদৰেই শতাধিক অসমীয়া ছবিত অভিনয়েৰে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগটোক সমৃদ্ধিশালী কৰি তোলে । ১৯৮১ চনৰ আজলী নবৌৰ পাচৰে পৰা নিপন গোস্বামীয়ে নায়কৰ লগতে চৰিত্ৰাভিনয়ো কৰিবলৈ লয় ।

অৱশ্যে চলচ্চিত্ৰতকৈ নিপন গোস্বামীয়ে মঞ্চ অভিনয়হে বেছি ভাল পাইছিল । সেই কথা তেওঁ নিজেই প্ৰকাশ কৰি গৈছে । সেয়ে তেওঁ চলচ্চিত্ৰৰ লগতে মঞ্চাভিনয়ো অব্যাহত ৰাখিছিল । উল্লেখ্য, নিপন গোস্বামীয়ে ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰতো অভিনয় কৰি গৈছে । কহিনুৰ, আৱাহন, হেঙুল আৰু শকুন্তলা থিয়েটাৰত অভিনয় কৰিছিল । ভ্ৰাম্যমাণৰ ইতিহাসৰ এক অন্যতম নাটক কাঞ্চন বৰুৱাৰ বিখ্যাত উপন্যাসৰ আধাৰত কহিনুৰ থিয়েটাৰে মঞ্চস্থ কৰা 'অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা'ৰ 'চন্দন'ৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল নিপন গোস্বামীয়ে ।

অভিনয়ৰ সমান্তৰালভাৱে নিপন গোস্বামীয়ে নাট পৰিচালনাও কৰিছিল । এমেচাৰ আৰু ভ্ৰাম্যমাণ দুয়োবিধ নাটকেই নিপন গোস্বামীয়ে পৰিচালনা কৰিছে । টেলিফিল্মো পৰিচালনা কৰিছে নিপন গোস্বামীয়ে । ইয়াৰ উপৰি মুনীন বৰুৱাৰ লগত যৌথভাৱে তেওঁ 'প্ৰতিমা' ছবিখন পৰিচালনা কৰিছিল । মৃত্যুৰ কেইটামান বছৰ আগলৈকে তেওঁ চলচ্চিত্ৰ আৰু ভিচিডি ছবিত অভিনয় কৰি গৈছে । মাজতে অসম চৰকাৰৰ জনসংযোগ বিভাগত চাকৰি কৰিছিল যদিও তেওঁ তাৰ পৰা অব্যাহতি লয় ।

অসমৰ আগশাৰীৰ নাট্যগোষ্ঠী আৱাহন থিয়েটাৰে ২০২১ বৰ্ষত নিপন গোস্বামীক ড৹ ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া বঁটাৰে সন্মানিত কৰে ৷ উক্ত বঁটাত গামোচা, ট্ৰফী, চেলেং, সম্বৰ্ধনা-পত্ৰ আৰু নগদ দহ হাজাৰ টকাৰে তেওঁক সন্মান প্ৰদান কৰা হয় ৷

নিপন গোস্বামী অভিনীত অসমীয়া ছবিবোৰৰ ভিতৰত হৈছে :

সংগ্ৰাম (১৯৬৫)

ডক্তৰ বেজবৰুৱা

শেষ বিচাৰ

আজলী নবৌ

ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী

নয়নমণি

দূৰণিৰ ৰং

ঘৰ সংসাৰ

জীৱন সুৰভি

প্ৰতিমা

পূজা

মৰীচিকা

মইনাজান

মানৱ আৰু দানৱ

শকুন্তলা আৰু শংকৰ জোচেফ আলি

প্ৰতিদান

চিৰাজ

হিয়া দিয়া নিয়া

ককাদেউতাৰ ঘৰজোঁৱাই

কাদম্বৰী

মিঠা মিঠা লগনত

পলে পলে উৰে মন

ব'হাগৰ দুপৰীয়া

অঘৰী আত্মা

জীৱন বাটৰ লগৰী

বৰুৱাৰ সংসাৰ

আই মোৰ জনমে জনমে

প্ৰিয়া মিলন

বৰলাৰ ঘৰ

তেওঁ বাংলা ভাষাৰ চলচ্চিত্ৰতো অভিনয় কৰি গৈছে । তেওঁ অভিনয় কৰা বাংলা ভাষাৰ ছবিকেইখন হৈছে :

তুষাৰতীৰ্থ অমৰনাথ

মৌ শেৰ

দেবাঞ্জলী

দুৰন্ত চৰাই

নিপন গোস্বামীয়ে অভিনয় কৰা হিন্দী ভাষাৰ চলচ্চিত্ৰকেইখন হৈছে :

দো অনজানে

জগ্গু

দো ভাই

মৌকা

বিৰোধী

কালসন্ধ্যা

লগতে পঢ়ক :Assam actor Nipon Goswami: অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ মহীৰূহ নিপন গোস্বামী আৰু নাই