ধ্বংসস্তুপত বিচাৰিছে ২০ বছৰৰ কষ্টোপাৰ্জিত সমল

গুৱাহাটী,২৫ ফ্ৰেব্ৰুৱাৰী: বৃহস্পতিবাৰে নিশা মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱত সংঘটিত হয় এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা (Massive fire in Guwahati) ৷ হাতীগাঁও চাৰিআলিৰ অজন্তা পথৰ ৰিজু আলী নামৰ এজন ব্যক্তিৰ ভাৰাতীয়া আবাসীক চৌহদত সূত্ৰপাত হৈছিল জুইৰ ৷ নিশা প্ৰায় ১১ বজাত এটা ভাৰাঘৰৰ পৰা জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটা বুলি সন্দেহ কৰা এই অগ্নিকাণ্ড ইমানেই ভয়াৱহ আছিল যে, মূহুৰ্তৰ ভিতৰতে জুইৰ লেলিহান শিখাই ছানি ধৰে সমগ্ৰ আবাসীক চৌহদটো(Fire broke out at Hatigaon) ৷

অগ্নিকাণ্ডটো ইমানেই ভয়াৱহ আছিল য’ত আবাসীক চৌহদটোৰ এটা ঘৰো বাছি যোৱা নাছিল জুইৰ পৰা ৷ ১৫ টাতকৈও অধিক চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ ঘটা এই অগ্নিকাণ্ডত দুখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ লগতে জাহ যায় এখন দুচকীয়া বাহন ৷ প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি অগ্নিকাণ্ডত জাহ গৈছে প্ৰায় ১২৭ টা বাসগৃহ ৷ এই বিধংসী অগ্নিকাণ্ডত আবাসীক এলেকাটোত থকা কোনো লোকে একো এটা সম্পত্তি বচাব নোৱাৰিলে ৷

জুইত আবাসীসকলৰ সকলো জাহ যোৱাৰ পিছত পুৱাৰ ভাগত সমগ্ৰ অঞ্চলটোত এক অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হয়(Tragedy of people affected in Hatigaon fire) । ভুক্তভোগীসকলে নিশা কাষতে থকা হাতীগাঁও জামে মছজিদত জিৰণি লৈ পুৱা সকলোৱে জুইত জাহ যোৱা নিজৰ আপোন ঘৰখনত থোৱা নিজৰ নিজৰ মূল্যবান সামগ্ৰীসমূহ বিচৰাত লাগে যদিও কোনো এবিধ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহ’ল । ধংসস্তুপৰ মাজত এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ সন্তানে এটকা দুটকাকৈ জমা কৰা টকাখিনি বিচাৰি থকা এক কৰুণ দৃশ্যই সকলোকে আবেগিক কৰি তোলে । অগ্নিকাণ্ডৰ প্ৰকৃত কাৰণ পোহৰলৈ অহা নাই যদিও এগৰাকী বৃদ্ধাৰ চৌকাৰ পৰাই জ্বইৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে ভুক্তভোগীসকলে(Massive fire breaks out in Guwahati) ।

"প্ৰথম জুই লগা ঘৰটোৰ বুঢ়ীগৰাকীক ঘৰত জুই ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত আগতে বহুবাৰ সাৱধান কৰি দিছিলো আৰু এতিয়া জুই লগাৰ পিছত বুঢ়ীয়ে বেগ লৈ পলাল । ২০ বছৰ ধৰি কৰা কষ্টৰে জমা কৰা আমাৰ সকলো জুইত ছাই হৈ গ'ল" - এই মন্তব্য বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত সকলো হেৰোওৱা এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া মহিলাৰ । ইফালে সমগ্ৰ পৰিৱেশ তদাৰক কৰি মহানগৰ আৰক্ষীৰ উপ আৰক্ষী আয়ুক্ত সুৰজিৎ সিং পানেছৰে(Surajit Singh Panesar) কয় যে, ‘‘এতিয়ালৈকে আমি কিমান ক্ষয়ক্ষতি হৈছে সেয়া বিতংকৈ ক’ব নোৱাৰো, তদন্তৰ পাচতহে সকলোখিনি পোহৰলৈ আহিব ৷’’

এই অগ্নিকাণ্ডত কেইবাকোটি টকাৰো সা-সম্পত্তি ভস্মিভূত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে ৷ তাৰোপৰি আবাসিক অঞ্চলটোত আছিল এইবাৰৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা বহুকেইগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ৷ এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কিতাপ পত্ৰও সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ যায় ৷ উল্লেখ্য যে, ঘটনাস্থলীলৈ যোৱা পথটো ঠেক হোৱাৰ বাবে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দলে কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল যদিও নিকটৱৰ্তী আটাইকেইখন থানাৰ আৰক্ষীৰ প্ৰচেষ্টাত প্ৰায় ১৫ খন অগ্নিনিৰ্বাপকৰ গাডীৰ জড়িয়তে জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ এদিন পূৰ্বৰ এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ সময়চোৱাত নিশাৰ মহানগৰীৰ বহুকেইটা অঞ্চলত যান-জঁটৰো সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হয় ৷

লগতে পঢ়ক: Illegal hill mining: অবাধ পাহাৰ খননে দক্ষিণ গৰলীয়া পাহাৰলৈ মাতিছে বিপদ