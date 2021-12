গুৱাহাটী, 2 ডিচেম্বৰ : বুধবাৰে মহানগৰীত যান-বাহন চলাচল আইন উলংঘা (Traffic rules violation in guwahati) কৰাৰ 277 টা গোচৰ ৰুজু কৰাৰ লগতে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে 46 হাজাৰ টকা জৰিমনা সংগ্ৰহ কৰে ৷ পথ সুৰক্ষা সজাগতা আৰু হ’ব পৰা দুৰ্ঘটনাৰ পৰা জীৱন ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণক সজাগ কৰাৰ লক্ষ্যৰে হেলমেট পৰিধান বাধ্যতামূলক কৰিছে কামৰূপ(ম) জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ে (kamrup police is becoming strict of wearing helmet) ৷

হেলমেট পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰিছে কামৰূপ জিলা পৰিবহণ কাৰ্যালয়ে

ৰাজ্য চৰকাৰে পূৰ্বতে ঘোষণা কৰা যান-বাহন সতৰ্কিত আইন অনুসৰি গুৱাহাটী মহানগৰীত বুধবাৰৰ পৰা বিশেষ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে পৰিবহণ বিভাগে (special mission by guwahati traffic to wear helmet) ৷ জিলা পৰিবহণ বিষয়া হিমাংশু কুমাৰ দাসৰ নেতৃত্বত প্ৰৱৰ্তক পৰিদৰ্শক, সহকাৰী প্ৰৱৰ্তক পৰিদৰ্শক আৰু প্ৰৱৰ্তক চেকাৰ সকলে গণেশগুৰি আৰু চানমাৰিত এই বিশেষ অভিযান চলায় ৷

হেলমেট পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰিছে কামৰূপ জিলা পৰিবহণ কাৰ্যালয়ে

উক্ত অভিযানত যান-বাহন আইন উলংঘা কৰা বহুতো ঘটনা ধৰা পৰে (Traffic rules violation in guwahati) ৷ নিয়ম উলংঘনৰ মুঠ 277 টা গোচৰ ও ৰুজু হয় (277 cases of violation of traffic laws) ৷ তাৰ লগে লগে হেলমেট পৰিধান নকৰা সকলৰ পৰা থিতাতে 46 হাজাৰ টকা জৰিমনা সংগ্ৰহ কৰা হয় (guwahati police collected 46 thousands as fine) ৷ জিলা পৰিবহণ বিষয়া হিমাংশু কুমাৰ দাসে জানিবলৈ দিয়া মতে, তেওঁলোকৰ এই অভিযান আগন্তুক দিনসমূহতো চলি থাকিব ৷

লগতে চাওক : Trafic rules violation in Doomdooma : জৰিমনা বিহিলে একাধিক নিয়ম ভংগকাৰীয়ে