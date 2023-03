গুৱাহাটী, ৩ মাৰ্চ : আজিৰে পৰা অনুষ্ঠিত হ’ব অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ অধীনত মেট্ৰিক অৰ্থাৎ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা (HSLC examination starting today) ৷ এইবাৰৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ’ব মুঠ ৪ লাখ ২৩ হাজাৰ পৰীক্ষাৰ্থী ।

নতুন শিক্ষা নীতিৰ আধাৰত অনুষ্ঠিত হ’ব এইবাৰৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা (HSLC examination under new education policy)। পূৰ্বৰ তুলনাত এইবাৰ ৯ টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ বৃদ্ধি কৰাত এই নতুন কেন্দ্ৰকেইটাকে ধৰি অসমৰ মুঠ ৯১২ টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ’ব এইবাৰৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা ৷

এইবাৰৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ’ব লগা ৰাজ্যৰ মুঠ ৪ লাখ ২২ হাজাৰ ১৭৪ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ১ লাখ ৯৪ হাজাৰ ৫৪ গৰাকী ছাত্ৰ আৰু ২ লাখ ২৮ হাজাৰ গৰাকী ১২০ ছাত্ৰী প্ৰাৰ্থী ৷ ছেবাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি, এইবাৰৰ পৰীক্ষাত বৰপেটা জিলাৰ পৰা সৰ্বাধিক ২৭ হাজাৰ ৬৪৭ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে অৱতীৰ্ণ হ’ব ৷ ইয়াৰ বিপৰীতে মাজুলীৰ পৰা সৰ্বনিম্ন ৩ হাজাৰ ৩৭ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ’ব ৷

বিগত বৰ্ষবোৰৰ তুলনাত এইবাৰৰ অৰ্থাৎ ২০২৩ বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা হ’ব কিছু পৃথক ৷ নতুন শিক্ষা নীতি অনুসৰি পূৰ্বৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকতৰ তুলনাত এইবাৰৰ প্ৰশ্নকাকতত বহুকেইটা পৰিৱৰ্তন অনা হৈছে ৷ চাৰিটাকৈ মুখ্য বিষয়ত নতুন পৰিৱৰ্তন আনিছে অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ চমুকৈ ছেবাই (SEBA made changes in four major subjects) । এই ৪ টা বিষয়ত থাকিব দুখনকৈ উত্তৰ বহী ।

পৰিৱৰ্তন অনা বিষয়কেইটা হৈছে গণিত, ইংৰাজী, সাধাৰণ বিজ্ঞান আৰু সমাজ বিজ্ঞান । এই চাৰিটা বিষয়ৰ প্ৰশ্ন কাকতত বস্তুনিষ্ঠ প্ৰশ্ন থাকিব ৫০ শতাংশ আৰু বৰ্ণনামূলক প্ৰশ্ন থাকিব ৫০ শতাংশ । সেই অনুসৰি বস্তুনিষ্ঠ অৰ্থাৎ অৱজেক্টটিভ প্ৰশ্নৰ বাবে থাকিব সুকীয়া উত্তৰ বহীও ৷

পৰীক্ষা নিখুট আৰু ক্ৰুটিমুক্তভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত চিচি কেমেৰাকে ধৰি গ্ৰহণ কৰিছে বিভিন্নটা বিশেষ ব্যৱস্থা ৷ তাৰোপৰি প্ৰতিটো কেন্দ্ৰতে স্থানীয় প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে ১৪৪ ধাৰা ৷ লগতে স্পৰ্শকাতৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত নিয়োজিত থাকিব অসম আৰক্ষীৰ পহৰা ৷

পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ অৰ্থাৎ ছেবাৰ অধ্যক্ষ আৰ চি জৈনে (SEBA Chairman R C Jain) জানিবলৈ দিয়ে যে, এইবাৰ কোনো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰকে স্পৰ্শকাতৰ নাইবা অতি স্পৰ্শকাতৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হোৱা নাই । অৱশ্যে প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ১০০ মিটাৰ ব্যসাৰ্দ্ধত পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাহিৰে আন কোনো লোকে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব ।

তাৰোপৰি পৰীক্ষা সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে ফ্লায়িং স্কোৱাডৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । শিক্ষাৰ্থীৰ সুবিধাৰ অৰ্থে বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত এইবাৰ ৯ টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ বৃদ্ধি কৰিছে ছেবা কৰ্তৃপক্ষই ৷ অৱশ্যে পৰীক্ষা অৱতীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা পূৰ্বৰ তুলনাত প্ৰায় অনুৰূপ বুলি মন্তব্য কৰিলে মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ অধ্যক্ষ আৰ চি জৈনে ৷

উল্লেখ্য যে, এইবাৰৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা আজি অৰ্থাৎ 3 মাৰ্চৰ পৰা ২০ মাৰ্চলৈ অনুষ্ঠিত হ’ব (HSLC Exam Routine 2023 SEBA) । অসমৰ মুঠ ৯১২ টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষা । আনহাতে, ঘোষণা কৰা হোৱা নাই যদিও পৰীক্ষা সমাপ্ত হোৱাৰ দুমাহৰ ভিতৰতে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব ।

