Congress Twitter Account Block: কংগ্ৰেছৰ টুইটাৰ একাউন্ট বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ আদালতৰ

এইবাৰ কপিৰাইটৰ কবলত পৰিল কংগ্ৰেছ ৷ ভাৰত জোড়ো কাৰ্যসূচীৰ সংগীতত কে জি এফ-২ৰ সংগীত বিনা অনুমতিত ব্যৱহাৰ কৰি ৰোষত পৰিল কংগ্ৰেছ ৷ কংগ্ৰেছৰ টুইটাৰ একাউন্ট সাময়িকভাৱে বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিলে আদালতে (Congress Twitter Account Block)৷

MP Pradyut Bardoloi with BJP MLA : বিজেপি বিধায়কৰ লগত পুনৰ একেখন মঞ্চত সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ

বঢ়মপুৰত একেখন মঞ্চত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ(MP Pradyut Bardoloi) আৰু বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপি বিধায়ক জিতু গোস্বামী (MLA Jitu Goswami )। ১২ কোটি টকাৰ আঁচনিৰ শিলান্যাস কৰিলে দুই মেৰুৰ দুই ৰাজনীতিকে ৷

Protest at Manikpur: বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে আবাদী গাঁৱত প্ৰতিবাদ

প্ৰায় 15-16 দিনে বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত হৈ আছে মাণিকপুৰৰ আবাদী গাঁৱত ৷ ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণ বিদ্যুৎ বিভাগৰ হেমাহি ৷ বিদ্যুৎ বিভাগৰ হেমাহিৰ বাবেই অন্ধকাৰত দিন কটাইছে আবাদী গাঁৱৰ ৰাইজে ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আবাদী গাঁৱৰ ৰাইজে ৷ বঙাইগাঁও আৰু বৰপেটা জিলাৰ সীমামূৰীয়া মাণিকপুৰৰ আবাদী গাঁৱত বিদ্যুৎ বিভাগৰ এই এই কাণ্ডত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে গাওঁবাসী ৷

Urea Black Marketing : অসমত ইউৰিয়া বিক্ৰীৰ বাবে SOP কৃষি বিভাগৰ

ৰাজ্যত কৃষিক্ষেত্ৰত সাৰৰ কৃত্ৰিম নাটনি (Artificial shortage of fertilizer) সমস্যা সৃষ্টি কৰি অবৈধভাৱে ব্যৱসায় চলাই থকা অসাধু ব্যৱসায়ীক নাকী লগোৱাৰ বাবে কৃষি বিভাগে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে (Assam Agriculture Department) ।

Howli Raas festival begin: বৰপেটাৰ ৯৫ সংখ্যক হাউলী ৰাস মহোৎসৱৰ শুভাৰম্ভ

আজি পৱিত্ৰ ৰাস-পূৰ্ণিমা(Raas Purnima 2022) । শৰতৰ পূৰ্ণিমাৰ এই বিতোপন নিশা শ্ৰীকৃষ্ণৰ অনঙ্গ ৰাসক্ৰীড়া পৰিৱেশনৰ প্ৰস্তুতি ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে । সমান্তৰালভাৱে বৰপেটাৰ হাউলীতো সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ৯৫ সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱ(Howli Raas festival begin) ৷ বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি তৰেণ বড়োৱে মুকলি কৰে এই ৰাস মহোৎসৱৰ ।

Defamation case against Sisodia: 19 নৱেম্বৰত হাজিৰ হ’ব লাগিব গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত

দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ চিছোদিয়া অহা 19 নৱেম্বৰত উপস্থিত হ’ব লাগিব গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত (Manish Sisodia gets summon) ৷ উল্লেখ্য যে, দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ চিছোদিয়াই ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে PPE কীট (Defamation case filed by CM Himanta Biswa Sarma) কেলেংকাৰীক লৈ কৰা মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই কামৰূপ জিলাৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল ৷

Air Force jawan commits suicide: ডিগাৰু বায়ু সেনা চাউনীত কৰ্তব্যৰত জোৱানৰ আত্মহনন

সোণাপুৰৰ ডিগাৰু বায়ু সেনা চাউনীত (Air force station in Digaru) কৰ্তব্যৰত জোৱানৰ আত্মহনন (Air Force jawan commits suicide at Digaru) ৷ নিজৰ INSAS ৰাইফলেৰে তিনি জাঁই গুলী ফুটাই আত্মহনন জোৱানজনৰ ৷

Bharat Jodo Yatra: বঙাইগাঁৱত 11 কিঃমিঃ পদযাত্ৰা ভূপেন বৰাসহ কংগ্ৰেছ নেতাৰ

অসমত ১ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোড়ো যাত্রা(Bharat Jodo Yatra of Congress) । ধুবুৰী জিলাৰ গোলকগঞ্জ সমষ্টিৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই যাত্ৰা আজি বঙাইগাঁও জিলাত দ্বিতীয় দিন(2nd day of Bharat Jodo Yatra in Bongaigaon) । আজি বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীৰ খগড়পুৰ গাৰোদোকানৰ পৰা অভয়াপুৰী গান্ধীময়দানলৈ প্ৰায় ১১ কি:মি: পদযাত্ৰা কৰে ।

Al Qaeda operative held: জম্মু-কাশ্মীৰত অল-কায়েদাৰে জড়িত সন্ত্ৰাসবাদী গ্ৰেপ্তাৰ

জম্মু-কাশ্মীৰত পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ সন্ত্ৰাসবাদী (Militant Arrested in JK) ৷ ধৃত সন্ত্ৰাসবাদীটো পশ্চিমবংগৰ মাশিতা হাওৰাৰ বাসিন্দা ৷ সন্ত্ৰাসবাদীটোৰ পৰা এটা চীনা হেণ্ড গ্ৰেণেড উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷