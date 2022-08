হায়দৰাবাদস্থিত ৰামোজী ফিল্ম চিটীত উলহ মালহেৰে বিশাল আয়োজন কৰা হয় স্বাধীনতা দিৱসৰ (Ramoji Group Chairman Ramoji Rao hoists national flag)৷ ৰামোজী গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ ৰামোজী ৰাৱে (Ramoji Group Chairman Ramoji Rao) পুৱা সকলোৰে উপস্থিতিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰে ৷

গোৱালপাৰাত হাতী মানুহৰ সংঘাতে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ (3 dead in elephant attack) ৷ গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰৰ দ'দান গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনৰ কুৰং গাঁৱত দেওবাৰে নিশা বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত একেটা পৰিয়ালৰে শিশুসহ তিনিগৰাকী লোক নিহত হয় (Elephant attack in Goalpara) ৷

গাঁৱতো বিভিন্ন স্থানত পালন কৰা হয় স্বাধীনতা দিৱস । জিলাখনৰ কামপুৰস্থিত কেন্দ্ৰীয় ৰাসপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে এই দিৱস উদযাপন কৰা হয়(Independence Day celebration in Kampur)। কামপুৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাসপথাৰত উলহ-মালহেৰে কেন্দ্ৰীয় ভাৱে উদযাপন কৰা স্বাধীনতা দিৱসত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে কামপুৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া সুজাতা গগৈয়ে ।

ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেচন হাস্পতাললৈ(Reliance Foundation Hospital) ফোন অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ ৷ ফোনত ৰিলায়েন্স গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানী আৰু পৰিয়াললৈ দুৰ্বৃ্ত্তৰ ভাবুকি ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত ডিবি মাৰ্গ আৰক্ষী থানাত দাখিল অভিযোগ (DB Marg police station) ৷

সোমবাৰে পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানে গুৰু নানক ষ্টেডিয়ামত আয়োজিত এক ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ অনুষ্ঠানত উত্তোলন কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা (76th Independence day of India) ৷ উক্ত কাৰ্যসূচীতে দেশৰ স্বাধীনতাৰ 75 বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণৰ বাবে 75 খন আম আদমী ক্লিনিক মুকলি কৰে ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ ৰাইজক বিশেষ আহ্বান জনায় । স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে ৰাইজে যি ধৰণে জাতীয় পতাকা ব্যৱহাৰ কৰিছে যাতে এই পতাকাসমূহক পৰৱৰ্তী সময়ত অৱহেলা কৰা নহয় তাৰ প্ৰতি ৰাইজক অনুৰোধ জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে (Assam CM appeals to people not to insult national flag)।

দেশৰ ৭৬ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস(76 independence day of india) উপলক্ষে সোমবাৰে পুৱা লালকিল্লাত জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে(PM Modi Flag Hoisting In Red Fort) ৷ লালকিল্লাত পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পাছত পেৰেড গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা দেশবাসীক সম্বোধন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে (PM Modi Independence Day speech) ।

সত্ৰ নগৰী বৰপেটাক ৰেইলপথ আৰু চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে সংযোগ কৰাৰ দাবীত স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই বৰপেটাত আছুৱে ৰূপায়ণ কৰিলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী (AASU protest at Barpeta)। যেতিয়ালৈ বৰপেটাক ৰেলেৰে সংযোগ কৰা নহয় তেতিয়ালৈ এইদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অব্য়াহত থাকিব বুলি সকীয়াই দিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ।

ড্ৰাগছৰ গোচৰত বলিউডৰ তাৰকা অভিনেতা শ্বাহৰুখ খানৰ পুত্ৰ আৰিয়ান খানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতেই সংঘাত আৰম্ভ হৈছিল এনচিপি নেতা নৱাব মালিক আৰু নাৰ্কোটিক্স কণ্ট্ৰ’ল ব্যুৰ’ৰ(Mumbai NCB)প্ৰাক্তন সঞ্চালক প্ৰধান সমীৰ ৱাংখেড়েৰ । প্ৰাক্তন সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ভুৱা জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰ দাখিল কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল মালিকে । ইয়াৰ পিছতে যোৱা ১৩ আগষ্টত জাতি প্ৰমাণীকৰণ সমিতিয়ে(Caste Verification Committee)ৱাংখেড়েক অভিযোগমুক্ত বুলি ঘোষণা কৰে।

আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ উপলক্ষে কাৰাবন্দী হৈ থকা একাংশ কাৰাবন্দীক মুকলিৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছিল চৰকাৰে (Assam Govt orders to release category poisoner from jail) ৷ তাৰেই অংশ হিচাপে শোণিতপুৰ জিলাৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে ৩৭ জন কাৰাবন্দীক কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলিৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷