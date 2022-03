দিল্লীত স্বাক্ষৰিত হ’ল অসম আৰু মেঘালয়ৰ মাজত বহু দশক ধৰি অমীমাংসিত হৈ থকা সীমা সমস্যা (Assam Meghalaya border dispute) সমাধানৰ বাবে এক বিশেষ চুক্তি ৷

মেঘালয়ৰ সৈতে সীমা চুক্তি স্বাক্ষৰৰ পূৰ্বে নৰেন্দ্ৰ মোদীক সাক্ষাৎ কৰি বৈঠকত মিলিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী (Assam CM meets PM Modi) । নতুন দিল্লীৰ সংসদ ভৱনত অনুষ্ঠিত বৈঠকত মুখ্যমন্ত্রীয়ে অসমৰ শেহতীয়া ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট, আৰ্থ-সামাজিক দিশৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰৰ প্ৰসংগক লৈ উত্তপ্ত সদন । প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰৰ ক্ষেত্রত বৰপেটা, ধুবুৰী আৰু মানকাছাৰ জিলাক বঞ্চিত কৰাৰ অভিযোগ জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰৰ । সংখ্যালঘু এলেকাৰ ক্ষেত্ৰত কৰা বৈষম্যৰ বাবে ত্যাগ কৰিলে সদন (INC MLA Zakir Hussain Sikdar quit the assembly today)।

গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন(GMC Election 2022) ৰ বাবে বিজেপিৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা(BJP declares candidate list for GMC elections 2022) ৷ সেই অনুসৰি, নিগমৰ মুঠ ৬০ টা ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত ৫৩ টা ৱাৰ্ডত বিজেপিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব ৷ বাকী ৭ টা ৱাৰ্ডত বিজেপিৰ মিত্ৰদল অগপই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব ৷

নতুন নিৰিখত প্ৰায় আঠশ বিধ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ঔষধ বজাৰলৈ আহিব এক এপ্ৰিলৰ পৰা । ১০.০৮% কৈ ঔষধৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ ফলত প্ৰায় আঠশ বিধতকৈও অধিক ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি পাব (Price hike of Essential Drugs)। যাৰ ফলত গ্ৰাহকে বহুকেইবিধ ঔষধ পূৰ্বতকৈ অধিক মূল্যত ক্ৰয় কৰিব লগীয়া হ’ব ।

দেশৰ প্ৰতিগৰাকী অ-বিজেপি নেতালৈ চিঠি লিখিলে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে (Mamata Banerjee writes letter to non BJP leaders Mamat)। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সকলোকে ঐক্যবদ্ধ হ'বলৈ আহ্বান মমতাৰ । বিজেপি বিৰোধী নেতাসকলক একেলকে বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ।

মঙলবাৰে পুৱাই দিকৰাই চাহ বাগিচাৰ কাৰখানাৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰত কেইবা শতাধিক শ্ৰমিক উপস্থিত হৈ চৰকাৰ বিৰোধী নানা ধৰণৰ শ্লোগানেৰে পৰিবেশ উত্তাল কৰি তোলে (Tea labour protest in Sootea)।

ক'ভাক্সিনৰ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান ভাৰত বায়'টেকৰ দুগৰাকী পৰিচালন সঞ্চালকক পদ্মভূষণ বঁটা প্ৰদান (Padma Bhushan Award to MD of Bharat Biotech)। পৰিচালন সঞ্চালক (MD) ডি কৃষ্ণ এলা আৰু যুটীয়া পৰিচালন সঞ্চালক সুচিত্ৰা এলাক প্ৰদান কৰা হয় এই বঁটা । সোমবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে প্ৰদান কৰে এই সন্মান । এইবাৰ পদ্ম বঁটা লাভ কৰা ব্যক্তিৰ সংখ্যা মুঠ ১২৮ গৰাকী ।

গ’ল্ফ কাৰ্টৰ পিছত অসম বিধানসভাত এইবাৰ ভেনিটী ভান । ঠিক বলিউডৰ চুপাৰষ্টাৰসকলে ব্যৱহাৰ কৰা অত্যাধুনিক সকলো সা-সুবিধাৰে পূৰ্ণ কোটি টকীয়া এই ভেনিটী ভান (Vanity Van in Assam assembly)। অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ চিন্তাৰ পিছতে বিধানসভাৰ ভিতৰে-বাহিৰে এতিয়া বিৰোধীৰ ৰগৰ ৷

সোমবাৰে ৰাজ্য চৰকাৰে বহু চৰ্চাৰ অন্তত আনুষ্ঠানিকভাৱে চমজি লয় জাগীৰোডৰ নগাঁও কাগজ কল আৰু কাছাৰৰ পাঁচগ্ৰাম কাগজকলৰ সকলো সা-সম্পত্তি (government has taken over the assets of Nagaon and Cachar paper mills) ৷ উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত উদ্যোগ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ লগতে উদ্যোগীক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত কেইবাজনো ব্যক্তি ৷