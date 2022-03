পল্টন বজাৰৰ ৰাজপথত এজন লোকে পত্নী-সন্তানসহ মটৰ চাইকেলেৰে গৈ থকাৰ পথত যানযঁটৰ বাবে কিছু সময় ৰোৱাৰ সময়তে যান-বাহন শাখাৰ এজন আৰক্ষীৰে বাক-বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হয় ৷ ইয়াৰ পিছতে সেই স্থানত উপস্থিত আৰক্ষীৰ এটা দলে পত্নী-সন্তানৰ সন্মুখতে গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিল লোকজনক (Police assaulting civilian in Guwahati) ৷ এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ ভিডিঅ’ ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতেই অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই তৎকালিনভাৱে হোৱাকৈ গ্ৰহণ কৰিছে ব্যৱস্থা ৷

সাজু হৈ উঠিছে ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা আয়োগ (Justice Biplab Kumar Sarma Commission) ৰ প্ৰতিবেদন ৷ অসম লোকসেৱা আয়োগৰ তদানীন্তন অধ্যক্ষ ৰাকেশ পালৰ কাৰ্যকালত সংঘটিত নিযুক্তি কেলেংকাৰী (Assam Public Service Commission recruitment scam) ৰ সন্দৰ্ভত এই প্ৰতিবেদন সাজু কৰিছে ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা আয়োগে ৷

বঙাইগাঁৱৰ মাজগাঁৱত শুকুৰবাৰে নিশা আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হয় এটা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী (Drug smuggler injured in Bongaigaon) ৷ ধৃত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীটো ধুবুৰীৰ মহম্মদ হুছেইন (২০) বুলি জানিব পৰা হৈছে ৷ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হয় মহম্মদ হুছেইন ৷

কলগাছিয়াত সংঘটিত হৈছে বোৱাৰীৰ ৰহস্যজনক আত্মহত্যাৰ ঘটনা ৷ শাহুৰ আৰু স্বামীয়ে মিলি বোৱাৰীগৰাকীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে (Woman found dead in Kalgachia) ৷ ইতিমধ্যে সোধপোচৰ বাবে আটক কৰা হৈছে অভিযুক্ত স্বামীক ৷

নগাঁৱত সংঘটিত ভয়ংকৰ ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাত (Terrible consequences of land dispute in Nagaon)। দুই ফৈদৰ সংঘাতত প্ৰাণ গ'ল এগৰাকী মহিলাৰ । শিশু মহিলাসহ আহত ১২ গৰাকীকৈ লোক। ঘটনাসন্দৰ্ভত নগাঁও আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ ।

ৰাজ্যসভাৰ দুয়োখন আসন দখলৰ বাবে ব্যাপক তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে শাসক-বিৰোধীয়ে (Rajya Sabha Election 2022) ৷ ৰাজ্যসভাৰ এখন আসনৰ বাবে শুকুৰবাৰে বিজেপি দলে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে ৰিপুণ বৰাক ৷

নগাঁও আৰক্ষীৰ জালত ম'ষ্ট ৱাণ্টেড অপৰাধী জেকী বাৰ্থ কে চাংমা (Nagaon police arrest most wanted criminal) । অপৰাধীগৰাকীৰ লগতে জব্দ বহু অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ । ইয়াৰ লগতে মধুপুৰৰ পৰা ইনামূল হুছেইন নামৰ এটা গভাইত চোৰকো আটক কৰে আৰক্ষীয়ে ।

গাড়ীগাঁও ধৰ্ষণকাণ্ডৰ আন দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ (Two other accused of Garigaon rape case arrested) । মৰিগাঁৱৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুই ধৰ্ষণকাৰী ক্ৰমে পোনা আলী আৰু ফাইজুল আলীক । বৰ্তমানেও পলাতক আন দুই অভিযুক্ত ।

দেশৰ অন্যতম বৃহৎ কাৰাগাৰ বুলি জনা যায় তিহাৰ কাৰাগাৰক । য'ত দেশৰ বহু দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীক ৰখা হয় । কিন্তু শেহতীয়াকৈ কাৰাবন্দীক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে তিহাৰ কাৰাগাৰ কতৃপক্ষ (Tihar jail authorities worried about jail inmates)। দিল্লী আৰক্ষী সহায় বিচাৰিছে কাৰাগাৰ কতৃপক্ষই ।

উজনি অসমৰ 5 জন যুৱকে পুনৰ আলফা স্বাধীনলৈ যোৱাৰ কথা জানিব পৰা হৈছে (Five Assam boys suspected to join ULFA-I) । বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি যুৱককেইজন ম্যানমাৰত উপস্থিত হোৱাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে । আলফা স্বাধীনত যোগদানৰ বাবে যোৱা যুৱককেইজন অন্যতম হৈছে দৰং জিলাৰ দেওমৰনৈৰ কুমাৰপাৰাৰ হীৰকজ্যোতি বৰা ৷