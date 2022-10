অতি সংকটজনক অৱস্থাত GMCH ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া বশিষ্ঠ শৰ্মা (Satradhikar Basistha Dev Sarma admitted in GMCH) ৷ বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়াগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতি ঘটাত চিন্তিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ সত্ৰীয় সমাজ কিম্বা সাধাৰণ জনগণ ৷

ডিব্ৰুগড় জিলা পৰিবহন বিষয়া সঞ্জীৱ হাজৰিকাৰ বাসগৃহত অসম আৰক্ষীৰ তদাৰকী আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযান ৷ বিষয়াগৰাকীৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 7,03,800 টকা (Lakhs of rupees seized from DTO residence) ৷

অসম আৰক্ষীৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত বক্ৰ পথেৰে আৰক্ষীৰ চাকৰি লবলৈ গৈ CID জালত পৰিছে কেইবাগৰাকী প্ৰাৰ্থী ৷ ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰৰে চাকৰি লোৱা সকলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ’ব ( Assam police constable job scam)- বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে ক'লে (SDGP GP Singh on job scam) ৷

উজনি চিয়াং জিলাৰ ইয়ংক্ৰিয়ঙৰ ছিনগিং গাঁৱৰ সমীপত ওখ পাহাৰত সীমান্তৰ দিশে উৰামৰাৰ সময়তে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে । উজনি চিয়াং জিলাৰ সদৰ টুটিঙৰ পৰা ২৫ কিলোমিটাৰ নিলগত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় (Helicopter crashed at upper siang Arunachal) ।

চৰকাৰে চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰিব লগা মৌখিক পৰীক্ষাৰ (Viva for 4th grade recruitment) প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি নিয়োগ প্ৰক্ৰিয়াৰ স্বচ্ছতা বৰ্তাই ৰখাৰ আহ্বান জনাইছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শ‍ইকীয়াই (Leader of opposition Debabrata Saikia opposed) ।

গুৱাহাটী পৌৰ নিগমত ২০কোটি টকাৰ বিয়াগোম কেলেংকাৰী(20 crore scam in GMC) ৷ ৬অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে চি এম ভিজিলেঞ্চে।

শিৱসাগৰ জিলাৰ গৌৰীসাগৰৰ দাঁতিকাষৰীয়া হাতীঘুলি অঞ্চলৰ যুৱক হৈছে লাচিত ফুকন (Sivasagar youth success in National power lifting) । সৰুৰে পৰাই ক্ৰীড়াত ৰাপ থকা যুৱকজনে আৰ্থিক দীনতাকো নেওচি প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেৰে চলাই গৈছিল নিজৰ ক্ৰীড়া জীৱন ।

জুৱাৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটাত মাজদিয়া আৰক্ষীৰ অভিযান । অভিযানত মোবাইল, তাচপাত, নগদ ধনসহ চাৰি জুৱাৰীক আটক কৰে মাজদিয়া আৰক্ষীয়ে (Gambler arrested in Barpeta)। বৰপেটা জিলাৰ মাজদিয়া আৰক্ষী চকীৰ(Majdia out post in Barpeta) ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া মৃদুল বৰাৰ নেতৃত্বত যোৱা এটি আৰক্ষীৰ দলে গোপন খবৰৰ ভিত্তিত জুৱা খেলি থকা অৱস্থাত কুকাৰপাৰৰ পৰা চাৰিটা জুৱাৰীক আটক কৰে ।

বিজেপি প্ৰতাৰকৰ দল আৰু বঙালী জাতিক সম্পূৰ্ণভাৱে নিঃশেষ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । বৰাক উপত্যকাৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰী নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া (Assam Govt recruitment) সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা বিধায়ক কমলাক্ষ দে' পুৰকায়স্থই (Kamalakshya Dey Purkayastha on appointment) ।

বিটিআৰ চুক্তি শীঘ্ৰে ৰূপায়ণ কৰা সন্দৰ্ভত ভিডিঅ’ কনফাৰেন্স যোগে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ উত্তৰ পূৰ্বৰ গৃহ সচিবৰ সৈতে আলোচনা ইউবিপিঅ’,এবছুৰ (UBPO ABSU discuss with North East Home Secretary) ৷