দীৰ্ঘদিনৰ অন্তত পুনৰ খাকী পোছাকত দেখা গ'ল বিতৰ্কিত আৰক্ষী বিষয়া জোনমণি ৰাভাক । নগাঁৱৰ নুৰুল আমিন ষ্টেডিয়ামত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত কৰ্তব্য পালনত দেখা গ'ল মহিলা আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক (Junmoni Rabha is busy performing his duties in Nagaon)।

গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰা হৈছে স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী । অনুষ্ঠানত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পতাকা উত্তোলন কৰে (Assam CM hoisted flag at Khanapara)। পতাকা উত্তোলনৰ পাছতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

বৰপেটাত ৰাজ্যৰ সমবায় আৰু শক্তি বিভাগৰ মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোছাই(Minister for Cooperatives and Energy Nandita Garlosa) দেশৰ ৭৬ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে(76th Independence day of India) ৷ পতাকা উত্তোলনৰ পূৰ্বে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শ্বহীদ বেদীৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ লগতে শ্বহীদৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে ৷

ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেচন হাস্পতাললৈ(Reliance Foundation Hospital) ফোন অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ ৷ ফোনত ৰিলায়েন্স গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানী আৰু পৰিয়াললৈ দুৰ্বৃ্ত্তৰ ভাবুকি ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত ডিবি মাৰ্গ আৰক্ষী থানাত দাখিল অভিযোগ (DB Marg police station) ৷

সমগ্ৰ দেশে আজি পালন কৰিছে গৌৰৱোজ্জ্বল 76 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস (76th Independence day of India) ৷ দেশ তথা ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লেখীয়াকৈ মাজুলী গড়মূৰ কাছাৰী মৈদানৰ খেলপথাৰত জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আড়ম্বপূৰ্ণভাৱে উদযাপন কৰা হয় দেশৰ 76 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস (76th Independence day celebration in Majuli) ৷

ড্ৰাগছৰ গোচৰত বলিউডৰ তাৰকা অভিনেতা শ্বাহৰুখ খানৰ পুত্ৰ আৰিয়ান খানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতেই সংঘাত আৰম্ভ হৈছিল এনচিপি নেতা নৱাব মালিক আৰু নাৰ্কোটিক্স কণ্ট্ৰ’ল ব্যুৰ’ৰ(Mumbai NCB)প্ৰাক্তন সঞ্চালক প্ৰধান সমীৰ ৱাংখেড়েৰ । প্ৰাক্তন সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ভুৱা জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰ দাখিল কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল মালিকে । ইয়াৰ পিছতে যোৱা ১৩ আগষ্টত জাতি প্ৰমাণীকৰণ সমিতিয়ে(Caste Verification Committee)ৱাংখেড়েক অভিযোগমুক্ত বুলি ঘোষণা কৰে।

সত্ৰ নগৰী বৰপেটাক ৰেইলপথ আৰু চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে সংযোগ কৰাৰ দাবীত স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই বৰপেটাত আছুৱে ৰূপায়ণ কৰিলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী (AASU protest at Barpeta)। যেতিয়ালৈ বৰপেটাক ৰেলেৰে সংযোগ কৰা নহয় তেতিয়ালৈ এইদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অব্য়াহত থাকিব বুলি সকীয়াই দিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ।

স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকমূহুৰ্তত ঘোষণা কৰা হয় অসম আৰক্ষীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদকসমূহ (CM police medals announced) । সংকটজনক পৰিস্থিতিত আগবঢ়োৱা সেৱাৰ বাবে মৰনোত্তৰভাৱে এছ আই সমুজ্জল কাকতি আৰু ইউ বি চি ৰাজীৱ বৰদলৈলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ সেৱা মেডেল । উৎকৃষ্ট সেৱা আৰু সংকটজনক পৰিস্থিতিত আগবঢ়োৱা সেৱাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদক ।

ধোঁৱাচাঙত শিশুৰ শিক্ষাৰ আইন । ১০ বছৰ বয়সতে জীৱন মৰণৰ খেল দেখুৱাই ভৰণ-পোষণ দিছে পৰিয়ালক (Teenage girl plays dangerous game to make money) । নগাঁও জিলাৰ ডুমডুমীয়া বালিসত্ৰ অৰ্ধসপ্তাহিক বজাৰত শিহৰণকাৰী এক দৃশ্য । প্ৰখৰ ৰ'দত এগৰাকী নাবালিকা কন্যা সন্তানে পেটৰ ভোকত এদাল ৰছীৰ ওপৰত দিছে জীৱন-মৰণৰ যুঁজ । পিতৃ-মাতৃৰ নিৰ্দেশত দেখুৱাব লগা হৈছে ভয়ানক খেল (Teenage girl plays dangerous game) ।

দেশৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত অসমৰ খেলুৱৈৰ সফল যাত্ৰা অব্যাহত আছে । এইবাৰ ভাৰতীয় টেনিছ বল ক্ৰিকেট দলত স্থান লাভ কৰিছে অসমৰ অভয়াপুৰীৰ এগৰাকী ক্ৰিকেটাৰে (Assam player in Indian tennis ball cricket team)। কম্বোডিয়াৰৰ বিৰুদ্ধে আগন্তুক টেনিছ বল ক্ৰিকেট শৃংখলাত ঘোষিত ভাৰতীয় দলটোত স্থান লাভ কৰিছে অভয়াপুৰী শিৱপুৰৰ সুদক্ষ ক্ৰিকেটাৰ দেৱজিৎ অধিকাৰীয়ে (Assam players to represent India in tennis cricket against Cambodia)।