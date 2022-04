GMC Election 2022 results: মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া

পৌৰ নিৰ্বাচন 2022 ৰ ফলাফলক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (Assam CM reaction on GMC Election 2022 results) । শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পৌৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল (GMC Election 2022 results)সন্দৰ্ভত দলীয় বিষয় ববীয়াৰ সৈতে মিলিত হৈছিল এক আলোচনাত৷ সেই আলোচনাত কংগ্ৰেছ দলে কোনো আখন পোৱাৰ আশা দেখা পোৱা নাছিল ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই কথা সদৰী কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷

GMC Election 2022 results : শূণ্য জোলোঙাৰে ধূলিৰ লগত মিলি গ’ল কংগ্ৰেছ

দেওবাৰে ঘোষণা কৰা হ’ল বহু প্ৰতীক্ষিত গুৱাহাটী পৌৰ নিগম(GMC election 2022) ৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ৷ পুৱা 8 বজাৰে পৰা গুৱাহাটীৰ মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰত আৰম্ভ হৈছে ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়া (Counting of votes for GMC election 2022 begins)৷ লোকসভা নিৰ্বাচন, বিধানসভা নিৰ্বাচন, পৌৰসভা নিৰ্বাচন - সকলোতে ধূলিস্যাৎ হ’ল কংগ্ৰেছ দল ৷ পৌৰ নিৰ্বাচনত এখনো আখন নিজৰ দখলত ৰাখিব নোৱাৰিলে কংগ্ৰেছ দলটোৱে ৷

পৌৰ নিগমৰ এখন আসন দখল কৰা আম আদমি পাৰ্টীৰ দৃ্ষ্টি এতিয়া পঞ্চায়ত আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনত

গুৱাহাটী পৌৰ নিগম নিৰ্বাচনত বৰ্তমানলৈ আম আদমি পাৰ্টীৰ এজন প্ৰাৰ্থী জয়ী (GMC Election Results 2022)৷ ৪২ নং ৱাৰ্ডত জয় লাভ কৰে আপৰ প্ৰাৰ্থী মাছুমা বেগমে (AAP wins one seat of GMC)। আপৰ প্ৰাৰ্থী মাছুমা বেগমে জয়ী হোৱা পাছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে আপ । দুৰ্নীতি নকৰাকৈ ৪২ নং ৱাৰ্ডৰ কাম কাজ কৰি যাব মাছুমা বেগমে- এই মন্তব্য আপৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়ক ডাঃ ভবেন চৌধুৰীৰ ।

তৃণমূলৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ দায়িত্ব ৰিপুণ বৰাক : মে'ত গঠন হ'ব পূৰ্ণাংগ সমিতি

কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন নেতা ৰিপুন বৰাক তৃণমূল কংগ্ৰেছ অসম গোটৰ সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান ৷ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভানেত্ৰী তথা পশ্চিম বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ অনুমোদন সাপেক্ষে বৰাক আনুষ্ঠানিকভাৱে অসমৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ (Assam state President of TMC)৷

ৰাজ্যৰ দুই পৃথক স্থানত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান : জব্দ ড্ৰাগছৰ লগতে অন্যান্য সামগ্ৰী

কচুৱা আৰু মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই লাভ কৰিলে সফলতা ৷ কচুৱাৰ গেৰজাইপামত আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ সহ আটক কৰে চাৰিটাকৈ সৰবৰাহকাৰী(Drugs paddler arrested in Nagaon) ৷ আনহাতে, সাতগাঁও আৰক্ষীৰ সহযোগত মধ্য আৰক্ষী মণ্ডলৰ বিশেষ আৰক্ষী অভিযানকাৰী(SOG) দলে চলোৱা আন এক পৃথক অভিযানত শনিবাৰে সাতগাঁও, নোৱাপাৰা মিলিজুলি অঞ্চলৰ পৰা জব্দ কৰা হয় ড্ৰাগছ ৷ অভিযানকাৰী দলটোৱে ঘটনা সন্দৰ্ভত দুটাকৈ সৰবৰাহকাৰীক কৰায়ত্ত কৰে ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ প্ৰাকক্ষণত জম্মুত সন্দেহজনক বিস্ফোৰণ

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচীৰ পূৰ্বে জম্মুত সন্দেহজনক বোমা বিস্ফোৰণ ৷ বৰ্তমানলৈ কোনো লোক হতাহত হোৱা কথা জানিব পৰা হোৱা নাই । ৰাষ্ট্ৰীয় পঞ্চায়ত ৰাজ দিৱস উপলক্ষে জম্মু-কাশ্মীৰ ভ্ৰমণ কৰি সমগ্ৰ দেশৰ গ্ৰাম সভাসমূহক সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে(PM Modi to visit Jammu and Kashmir) ৷

বিহপুৰীয়াৰ কেৰেকজুলীত পাহাৰ খহি মহিলাৰ মৃত্যু

লখিমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ কেৰেক জুলিত দেওবাৰে ভূমিস্খলনত মৃত্যু হয় এগৰাকী মহিলাৰ(Woman Killed in Landslide in Lakhimpur) । নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলতেই পাহাৰ খহি মৃত্যুক সাৱটি ল’ব লগা হয় মহিলাগৰাকীয়ে ৷ পাহাৰ খহি বিৰাছন বসুমতাৰী নামৰ লোকজনৰ ঘৰ হেঁচা মাৰি ধৰাৰ ফলতে ঘৰৰ ভিতৰতে মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হয়।

Cattle Smuggling in Assam: বিহালীৰ বৰগাঙত গৰুভৰ্তি ১২ চকীয়া ট্ৰাক জব্দ

বিহালীৰ বৰগাঙত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে গৰুভৰ্তি ১২ চকীয়া ট্ৰাক (Cattle with truck seized at Behali) ৷ NL02 N1406 নম্বৰৰ মালবাহী ট্ৰাকখনত লখিমপুৰৰ পৰা নগাঁৱলৈ আনিছিল ২৯ টাকৈ পশুধন (Cattle Smuggling in Assam) ৷ আৰক্ষীৰ নিয়মীয়া তালাচীত ১৫ নং ঘাইপথৰ পৰা জব্দ কৰে ট্ৰাকসহ গো-ধন ৷ ঘটনাৰ লগত জড়িত থকাৰ সন্দেহত তিনিজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷ ধৃত ব্যক্তি তিনিজন ক্ৰমে হাইৰুল হুচেইন, হামিদূল ইছলাম আৰু জামিনুল হক৷ধৃত লোক এজনৰ পৰা ৩৪,১০০ টকা উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷

ইউৰোপীয় আয়োগৰ মুৰব্বী উৰসুলা ভন ডেৰ লেয়েন ভাৰত-ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ সম্পৰ্ক অধিক মজবুত কৰাৰ উদ্দেশ্যে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে দেওবাৰে ভাৰতত উপস্থিত(EU chief arrives in India for two day visit) হয় ৷ ইউৰোপীয় আয়োগৰ মুৰব্বী হিচাপে এয়া তেওঁৰ প্ৰথমটো ভাৰত ভ্ৰমণ ৷

ঢোল-পেঁপা বজাই দিল্লীত সোণোৱালৰে বিহু উপভোগ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ

নতুন দিল্লীত অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহু উদযাপন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ(PM Modi attends Bihu function at Sonowals residence) ৷ সোণোৱালৰ বাসগৃহত আয়োজন কৰা বিহু অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৷ বিহু নৃত্য উপভোগ কৰাৰ লগতে বিহুৱা দলৰে বাৰ্তালাপ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে(PM Narendra Modi attends Bihu function) ৷