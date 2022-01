ভাৰতত অ’মিক্ৰণত আক্ৰান্তৰ সমখ্যা অতি ভয়াবহ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে । বৰ্তমানলৈকে দেশৰ 27 খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত ক’ৰণা ভাইৰাছৰ এই নতুন প্ৰকাৰ অ’মিক্ৰণত সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই হৈছেগৈ 4,033 গৰাকী ।

19 জানুৱাৰীৰ পৰা 15 দিনীয়াকৈ মাজুলীত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ভাওনা সমাৰোহৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি (15 days bhaona samaroh in Majuli) ৷ বিভিন্ন বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীৰ সমাহাৰ ঘটিব এই ভাওনা সমাৰোহত ৷

ঠেঙ্গাল কছাৰী স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ (Thengal Kachari Autonomous Council election) বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছে ৰাজনৈতিক দলসমূহ ৷ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে নিজা পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীক জয়ী কৰাবৰ বাবে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ জোৰদাৰ কৰি তুলিছে(congress preparation for Thengal Kachari Autonomous Council election) ৷

মাজুলীতো তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে সুৰা বিৰোধী অভিযান । তৎপৰ হৈ পৰিছে মাজুলী আৰক্ষীও । জিলাখনৰ জেংৰাই মুখ আৰক্ষীয়েও তীব্ৰতৰ কৰিছে সুৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান । দেওবাৰে এক গোপন তথ্যৰ পম খেদি জেংৰাইমুখ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই অবৈধভাৱে বিক্ৰিৰ বাবে অনা বৃহৎ পৰিমাণৰ বিলাতী সুৰা জব্দ ৷

চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী-বিধায়কে বনভোজ খাই থকা সময়ত বিহুক লৈ ক'ভিড এচ অ’ পি দিয়াতো হাস্যকৰ আখ্যা লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ (Lurin Jyoti gogoi reacting on SOP in Uruka) ৷ জনজাতিকৰণৰ বিষয়টোক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজনীতি কৰাৰো অভিযোগ লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ ৷

নলবাৰীত SOP সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিলে অংগৰাগ পাপন মহন্তই (Papon on new covid SOP in Assam)? নতুন বছৰত কি নতুন পৰিকল্পনা কৰিছে পাপনে সেয়াও জনালে সংবাদ মাধ্যমক ৷

শেহতীয়াকৈ ত্ৰিপুৰাত হৈ অহা কয়লাৰ নাটনিৰ বাবেই ত্ৰিপুৰা চাহ উন্নয়ন নিগমে (Tripura Tea Development Corporation) ৰাজ্যখনৰ চাহ উদ্যোগটোৰ দুটাকৈ কলঘৰ গেছ-আধাৰিত উৎপাদন গোটলৈ ৰূপান্তৰ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৷ নিগমে ইতিমধ্যে ত্ৰিপুৰা নেচাৰেল গেছ কৰ্পোৰেচন লিমিটেডৰ (Tripura Natural Gas Corporation Limited) সৈতে স্বাক্ষৰ কৰিছে এক বুজাবুজিৰ চুক্তি (MoU between TTDC and TNGCL)।

12 দিনৰ অন্তত সামৰণি পৰিল অসম গ্ৰন্থমেলা (Concludes of Assam Book Fair 2021) ৷ ৫ কোটি টকাৰ গ্ৰন্থ বিক্ৰীৰে ইতিহাস ৰচিলে অসম গ্ৰন্থমেলাই ৷

অহা ২৮ জানুৱাৰীৰ পৰা তিনি দিনীয়াকৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৬৭ সংখ্যক যোৰহাট জিলা অধিৱেশন (Srimanta Sankardev sangha annual conference of Jorhat)। জিলাখনৰ ১৬ খনকৈ আঞ্চলিকৰ লক্ষাধিক ভকত বৈষ্ণৱক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি ৷

ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধিৰ সমান্তৰালকৈ দেশত টীকাকৰণ অভিযান অব্যাহত আছে (Vaccination drive in India)। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তথ্য অনুসৰি ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহত এতিয়াও ১৭.৭৪ কোটিতকৈ অধিক অব্যৱহৃত ক'ভিড প্ৰতিষেধকৰ পালি মজুত আছে । ১৫৫.৯৫ কোটিৰো অধিক প্ৰতিষেধকৰ পালি ৰাজ্যসমূহলৈ যোগান ধৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ।