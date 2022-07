বৃহস্পতিবাৰে দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ে জনোৱা মতে, অগ্নিপথ নিযুক্তি আঁচনিৰ অধীনত ভাৰতীয় বায়ুসেনাই (Indian Air Force) পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰত ২.৭২ লাখ আবেদন লাভ কৰিছে (Agnipath recruitment scheme) ।

ঠিকা আৱণ্টনৰ বিপৰীতে লক্ষাধিক টকা উৎকোচ গ্ৰহণ কৰাৰ অভিযোগত কেন্দ্ৰীয় অনুসন্ধান ব্যুৰো অৰ্থাৎ চিবিআই-য়ে ছেকেন্দ্ৰাবাদৰ দক্ষিণ মধ্য ৰে'লৱেৰ এজন মুখ্য অভিযন্তাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে (CBI arrests Railway Chief Engineer) ৷ অভিযোগকাৰীৰ পৰা ৫,০০,০০০ টকা উৎকোচ দাবী কৰি সেই ধনৰাশি লোৱাৰ সময়তে চিবিআইয়ে ফান্দত পেলাই অভিযুক্তক হাতে-লোটে ধৰা পেলায় ৷

কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাধাৰণ সম্পাদক অভিষেক মহন্তৰ বিজেপিত যোগদান (Cotton university general secretary joins BJP) ৷ অভিষেক মহন্তক সাধাৰণ সম্পাদক পদৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰাৰ দাবী জনাই ছাত্ৰ সমাজে জ্বলালে জুমুঠি ।

ৰঙিয়াত কৃষকৰ নাজল নাথল অৱস্থা ৷ কৃষিভূমিত তৰপে তৰপে বালি (Crop submergence in Assam flood) ৷ এসাজ ভাতৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে দুৰ্ভগীয়া কৃষকে (Farmers lost their farmland in floods) ৷

ভয়ংকৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ কবলত সৌন্দৰ্যৰ লীলাভূমি মণিপুৰ(Manipur landslide latest update) । এতিয়া ভূমিস্খলনে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৰাজ্যখনত । ভূমিস্খলনত বৰ্তমানলৈ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে সাতগৰাকী সেনা জোৱানসহ এগৰাকী সাধাৰণ নাগৰিকে ।

মহাৰাষ্ট্ৰৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হ’ল একনাথ সিন্দে ৷ আজি শপত ল’লে সিন্দেয়ে ৷ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হ’ল দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নাভিছ ৷ একনাথ সিন্দে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সমগ্ৰ পৰিক্ৰমা চাওঁ আহক...

গুৱাহাটীত আয়োজন কৰা হ’ল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰেতা-বিক্ৰেতা সভা আৰু মছলা সন্মিলন ৷ এই মছলা সন্মিলনত উপস্থিত থাকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (Assam CM at spices meeting in Guwahati)৷

বৰপেটা জিলাৰ অন্তৰ্গত কলগাছিয়াৰ হালধীয়া পথাৰত চোৰৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ চুৰি ষাঁড় গৰু (Stolen cow recovered from thieves house) ৷ গৰুটো উদ্ধাৰ কৰি গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে চমজাই দিয়ে কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাত ।

মণিপুৰৰ টুপিল ৰে'লৱে ষ্টেচনৰ সমীপত হোৱা ভয়াৱহ ভূমিস্খলনত 8 জন লোকৰ মৃত্যু হয় (8 people were killed after a massive landslide hit in Manipur) ৷ লগতে 20 জন লোক জীৱন্তে উদ্ধাৰ হোৱাৰ লগতে 27 জনৰো অধিক লোক সন্ধানহীন হৈ আছে (Over 25 are missing after a massive landslide hit in Manipur) ৷

আজি সন্ধিয়া মহাৰাষ্ট্ৰত আৰৱ সাগৰৰ বুকুত এফালে সূৰ্য অস্ত গ’ল আৰু আনফালে একনাথ সিন্দেৰ ভাগ্যৰ বেলি উদয় হ’ল ৷ সন্ধিয়া 7.30 বজাৰ লগে লগে মহাৰাষ্ট্ৰৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত লয় একনাথ সিন্দেয়ে (Eknath Shinde takes oath as MAHA Cm)৷ সমগ্ৰ শপত গ্ৰহণ থলী জয় মহাৰাষ্ট্ৰ, জয় ভৱানী ধ্বনিৰে গুঞ্জৰিত হয় ৷ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰে দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নাভিছে ৷ ৰাজ্যপাল ভগৎ সিং কোশীয়াৰিয়ে দুয়োকে শপত বাক্য পাঠ কৰোৱাই ৷