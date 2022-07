ৰাজ্যৰ চাউতাল সকলৰ নিজা জনগোষ্ঠীয় পৰিচয় থকাৰ পিছতো চৰকাৰে চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোক হিচাপে উল্লেখ কৰি অহা কাৰ্যৰ বিৰোধিতা কৰি চৰকাৰৰ প্ৰতি ক্ষোভ উজাৰিলে চাওতাল জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে (Santal Student Union demanding community recognition of Santal) ৷ নিজস্ব ভাষা আৰু জনগোষ্ঠীয় স্বীকৃতিৰ দাবীত পথাৰত ভূঁই ৰুই প্ৰতিবাদ চাওতাল ছাত্ৰ সন্থাৰ ৷

বাংগালুৰুত গ্ৰেপ্তাৰ আলফাৰ লিংকমেন ৷ কৰ্মৰত শদিয়াৰ ৰঞ্জিত গগৈ নামৰ যুৱকজনক কৰ্মস্থলীৰ পৰাই আটক কৰিছে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে (ULFA linkman arrested from Bengaluru)। বাংগালুৰুৰ পৰাই আটকাধীন ৰঞ্জিত গগৈয়ে আলফা নেতা জ্ঞান অসমৰ সৈতে ধনৰ লেনদেন কৰি আহিছিল ।

ৰঙিয়াৰ বগৰীবাৰীত ভগ্ন মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ উপস্থিত হ'ল মুখ‍্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ স্কুটীত উঠি বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ(Assam CM Visits Flood Affected Areas of Rangia) ৷

দাৰ্জিলিঙৰ শৈলচহৰৰ ৰাজভৱনত উপস্থিত হৈ পশ্চিমবংগৰ ৰাজ্যপাল জগদীপ ধনকাৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীক সাক্ষাৎ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্তক বিশ্ব শৰ্মাৰ (Assam CM meets West Bangal CM) ৷ দাৰ্জিলিঙৰ ৰাজভৱনত বুধবাৰে দুয়োকে সাক্ষাৎ কৰে ড৹ শৰ্মাই ৷ জগদীপ ধনকাৰ আৰু মমতা বেনাৰ্জীক ফুলাম গামোচা উপহাৰ যাঁচে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে(Mamta Banerjee meets Himanta Biswa Sarma) ৷ একেদৰে মমতা বেনাৰ্জীয়েও ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উপহাৰ দিলে পশ্চিমবংগৰ এখন গামোচা ৷ সাক্ষাৎকাৰৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কি কি বিষয় সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিলে চাওক সবিশেষ...

উপায়ুক্ত, অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত (স্বাস্থ্য) আৰু জিলাৰ যুটীয়া স্বাস্থ্যসেৱা সঞ্চালকসকলৰ সৈতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশৱ মহন্তৰ ভিডিঅ' কনফাৰেন্স । ১৮ বছৰৰ ঊৰ্ধৰ সকলোৱে বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব ক'ভিড প্ৰতিষেধকৰ সতৰ্কতামূলক পালি । জাপানীজ এনকেফেলাইটিজ তথা উৎকট জ্বৰৰ লক্ষণ যুক্তৰোগৰ সংক্ৰমণ সন্দৰ্ভত প্ৰতিদিনে পৰ্যালোচনা কৰি প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ ।

কলগাছিয়াৰ গুনীয়ালগুৰিত পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident at Kalgachia) ৷ শুকুৰবাৰে নিশা কলগাছিয়াৰ পৰা গুনীয়ালগুৰি অভিমুখে এখন বাইক আৰু বিৰৰীত দিশৰ পৰা আহি থকা এখন ই-ৰিক্সাৰ মাজত কলগাছিয়া নাৱজ্যোতি মহাবিদ্যালয়ৰ (Nabajyoti College Kalgachia) ওচৰত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় ৷ ফলত বাইক আৰোহী গুনীয়ালগুৰিৰ বাসিন্দা আদম অলীৰ পুত্ৰ আৰসাদ আলী গুৰুতৰ ভাৱে আহত হয় (One injured in Road Accident) ৷ লগে লগে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আৰসাদ আলীক বৰপেটা অসামৰিক চিকিৎসালয় কলগাছিয়ালৈ (Barpeta Medical College) লৈ যোৱা হয় যদিও যুৱকজনৰ অৱস্থা সংকটজনক হোৱাত ততাতৈয়াকৈ বৰপেটা ফকৰুদ্দিন আলি আহমেদ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত (Fakhruddin Ali Ahmed Medical College) ভৰ্তি কৰোৱা হয় ৷

চৰাইদেউ আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সংগমস্থল বৃহত্তৰ মৰাণ অঞ্চলত ক্ৰমে বৃদ্ধি পাইছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ আৰু এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগীৰ সংখ্যা(Japanese encephalitis on the rise in Moran) ৷ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বাৰিষা বানৰ কৱলৰ পৰা কিছু মুৰ দাঙি উঠা সময়ত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ আৰু জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বৃদ্ধি পোৱাত আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে । বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত ইতিমধ্যে এগৰাকী লোক জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ ডিব্ৰুগড়স্থিত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত মৃত্যুমুখত পৰাৰ লগতে এটি শিশু জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰাত আতংকিত হৈ পৰিছে জনসাধাৰণ । লগতে মৰাণৰ দাঁতিকাষৰ অঞ্চলত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বৃদ্ধিৰ ওপৰত লক্ষ্য কৰি স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা সজাগতা সভা, ধোঁৱা প্ৰদান, ঔষধযুক্ত আঁঠুৱাৰ ব্যৱহাৰ, ক্ষেত্ৰভিত্তিক পৰ্যৱেক্ষণ আদি প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থাসমূহ গ্ৰহণ কৰিবলৈ জনসাধাৰণলৈ আহ্বান জনায় ।

বৃহস্পতিবাৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিবহন বিষয়াৰ কাৰ্যলয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজন কৰা এক সংবাদমেল যোগে যান-বাহনৰ ফীটনেছ প্ৰমাণ-পত্ৰ নবীকৰণৰ বিলম্ব মাচুল হ্ৰাসৰ কথা ঘোষণা কৰে সহকাৰী পৰিবহন আয়ুক্ত গৌতম দাসে । (Late fee of vehicle fitness certificate reduced)৷

গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰাস্থ চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বাহিনীত অনুষ্ঠিত হ’ব এই মৌখিক পৰীক্ষা । মৌখিক পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে প্ৰাৰ্থীসকলে ডাউনলোড কৰিব লাগিব এডমিট কাৰ্ড । ১৭ জুলাইৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এডমিট কাৰ্ড(Oral examination of Sub Inspector of Assam Police) ।

ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং ব্লকৰ ভোগালী পথাৰ গাঁৱত এজন গাহৰি পালকৰ ঘৰৰ গাহৰিৰ দেহত ধৰা পৰিছে আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফ্লু(African Swine Flu) । শুকুৰবাৰে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে নিধন কৰা হ'ব পালকজনৰ ঘৰত থকা প্ৰায় ৪৮ টা গাহৰি ৷ গাহৰি নিধনৰ বাবে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিব এটা বিশেষ দল ।