কলিয়াবৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ৰ চাৰিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে দেখুৱালে সফলতাৰ এক অনন্য নিদৰ্শন (HS Result 2022) ৷ খুচুৰা ব্যৱসায় বিষয়ত 100 শতাংশ নম্বৰ লাভ পৰিকংকনা, পৰিস্মিতা, পাৰমিতা আৰু নিমিকংকনাৰ (100 percent marks in Retail Trade) ৷

সোমবাৰে ঘোষণা কৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য প্ৰকাশ(CM Himanta comments on HS Exam result 2022) ৷

এইবাৰ সাহিত্যৰ জগতো পৰিল চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ গৰাহত ৷ চাইবাৰ অপৰাধীৰ কবলত পৰিল প্ৰায় 7,000 অসমীয়া গ্ৰন্থ (Assamese book piracy)৷ এনে চাইবাৰ অপৰাধীৰ অন্যতম এজনক সোমবাৰে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷

সোমবাৰে ঘোষণা কৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফলক লৈ সুখী বুলি মন্তব্য কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে(Education minister of Assam) ৷ বিগত 10 বছৰৰ ভিতৰত এই বৰ্ষৰ ফলাফল উন্নত বুলি উল্লেখ কৰে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ আনহাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা অনুসৰিয়েই নিৰ্দিষ্ট কাট্ অব্ মাৰ্কৰ ভিত্তিত স্কুটী প্ৰদান কৰা হ’ব বুলি মন্তব্য কৰিলে ডাঃ পেগুৱে ৷

সোমবাৰে ঘোষণা কৰা হয় উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ কলা, বিজ্ঞান আৰু বাণিজ্য শাখাৰ ফলাফল (Assam Higher Secondary result 2022) । ইফালে, বিজ্ঞান শাখাৰ দশম স্থান দখল কৰি বৰপেটা জিলালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে মেধাবী ছাত্ৰ সুপ্ৰজিৎ সাহাই ৷ বৰপেটাৰোডৰ জে চি মেক্সিৱেলত অধ্যয়নৰত আছিল মেধাবী ছাত্ৰগৰাকী(Suprajit Saha got 10th position in Science stream) ৷ ফলাফল লাভ কৰাৰ পিচতেই ছাত্ৰগৰাকীয়ে অধ্যয়ন কৰা জে চি মেক্সিৱেলত শিক্ষক-শিক্ষয়ত্ৰীসকলে আদৰণি জনায় ৷ বৰ্তমান ছাত্ৰগৰাকীৰ এই সফলতাত উৎফুল্লিত হৈ পৰে ছাত্ৰগৰাকীৰ পিতৃ-মাতৃৰ লগতে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক-শিক্ষয়ত্ৰী তথা অধ্যাপক ৷

মহানগৰীৰ বোন্দা খেৰবাৰী অঞ্চলত সংঘটিত এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনা ৷ খেলি থাকোতে হঠাৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীত পৰি মৃত্যু দুই কণমানিৰ (Two child death in flood in Guwahati ) ৷ স্বাভাৱিকতে এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত গভীৰ শোকৰ ছাঁ বিৰাজ কৰিছে ৷

একনাথ সিন্দেৰ সমৰ্থনত গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত বৃহৎ হৰ্ডিং ৷ 'সিন্দে চাহাৱ হম আপকে চাথ হে' অৰ্থাৎ "সিন্দে ডাঙৰীয়া আমি আপোনাৰ লগত আছো" ৷ এই হৰ্ডিংখন এতিয়া বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে ।

বান সাহাৰ্য আত্মসাৎ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ দুই লাট মণ্ডল ৷ সৰ্থেবাৰী ৰাজহ চক্ৰত কৰ্মৰত আছিল এই দুয়োগৰাকী মণ্ডল । দুই মণ্ডলৰ বিৰুদ্ধে চক্ৰ বিষয়া ত্ৰিদিব কুমাৰ কোঁৱৰৰ সৰ্থেবাৰী আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল(Lat Mandals arrested for embezzlement of flood relief) ৷

অগ্নিপথ আঁচনিৰ বাতিলৰ দাবীত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে কংগ্ৰেছে ৷ সমান্তৰালকৈ সোমবাৰে হোজাই জিলাৰ পুলিচ পইণ্টৰ নেতাজী মূৰ্তিৰ সমীপত কংগ্ৰেছৰ নেতা কৰ্মীসকলে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ(Congress to protest against Agnipath scheme in Hojai) ৷ বিজেপি চৰকাৰে প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ নিযুক্তি সম্পৰ্কত বলবৎ কৰিব বিচৰা 'অগ্নিপথ' আঁচনি বাতিলৰ দাবীত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আৰু হোজাই বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত 'শান্তিপূৰ্ণ সত্যাগ্ৰহ' প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ৷

উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সোমবাৰে মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নৰহৰি জিৰৱাল (Supreme Court issued notice to Maharashtra Deputy Speaker), বিধায়িনী দলৰ নেতা অনিল চৌধুৰী (leader of Legislature party Anil Chaudhary) আৰু কেন্দ্ৰলৈ জাননী জাৰি কৰে (Supreme Court notice to centre) ।