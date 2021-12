ডিব্ৰু মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি যোৱা 24 ডিচেম্বৰত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হয় সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসম ছাত্ৰ পৰিষদৰ মাজত (College election clash between AASU and ACP) ৷ তাৰ পাচতেই ডিব্ৰুগড়ৰ আৰক্ষী অধীক্ষক শ্বেতাংক মিশ্ৰা(Dibrugarh Police SP Shwetank Mishra) আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষীৰ দলে প্ৰায় 15 গৰাকী আছুৰ সদস্যক আটক কৰে ৷ ইয়াৰে পাঁচজনক ইতিমধ্যে জেল হজোতলৈও প্ৰেৰণ কৰা হৈছে (AASU workers sent to jail in Dibrugarh)৷ বুধবাৰে এই ঘটনাৰ প্ৰতিবাদত ৰাজ্যজুৰি দেখা গ’ল আছুৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী (AASU stages state wide protests against alleged Dibrugarh police atrocities)৷ কি উজনি কি নামনি ৷ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ-দক্ষিণ দুয়োপাৰৰ আছু কৰ্মী সকলে জিলাই জিলাই প্ৰতিবাদ জনাই আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতাৰ বিৰুদ্ধে ৷

অহা ৩ আৰু ৪ জানুৱাৰীত দুলীয়াজানত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰক্ষী অধীক্ষক সন্মিলন (Assam Police SP Conference in Duliajan) ৷ বুধবাৰে আৰক্ষী অধীক্ষক সন্মিলনৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ ল'লে মন্ত্ৰী বিমল বৰাই ৷

আছুৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল ডিব্ৰুগড় (AASU protest in Dibrugarh)। মঙলবাৰে ডিব্ৰুগড়ত আছুৱে ন্যায়ৰ দাবীত কৰা আন্দোলনত সহযোগ কৰিবলৈ উপস্থিত হ'ল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা ড৹ সমুজ্জল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য (Samujjal Bhattacharya in AASU protest )। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰাই দিছপুৰক সকীয়নী ড৹ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যৰ । "আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতা, অত্যাচাৰী শাসন মানি লোৱা নহ'ব ।

সুৰাপান কৰি বাহন চলোৱাতো অযুগুত (Drink and drive) ৷ যান-বাহন আইনে এই কথা সকলোকে সোঁৱৰাই দিয়ে ৷ কিন্তু এই কথা কিমানে মানি চলে ? সুৰাপান কৰি বাহন চলোৱাৰ ফলত বহুতেই দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ সাৱতি লয় মৃত্যুক (Accident for drink and drive) ৷ কিন্তু এতিয়াৰ পৰা আৰু নহ’ব ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী কঠোৰ হৈছে ৷ বিশেষকৈ 31 ডিচেম্বৰৰ নিশা সুৰাসক্ত হৈ বাহন চলোৱা সকলক ৰোধিবলৈ পৰিবহন বিভাগৰ লগতে আৰক্ষীক দিছে নিৰ্দেশ (CM urges public not to drive after drink) ৷ ৰাজবাক্য পালন কৰি পৰিবহণ বিভাগ আৰু আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে কুচকাৱাজ ৷ প্ৰতি দিনে বিয়লি ভাগৰ পৰা নিশালৈ জিলাই জিলাই ৰাজপথত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তালাচী ৷ ব্ৰেথ এনালাইজাৰেৰে পৰীক্ষা কৰিছে প্ৰতিগৰাকী বাহন চালকক ৷

গুৱাহাটীৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত কনিষ্ঠ চিকিৎসক সন্থাৰ প্ৰতিবাদ(Junior Doctors Protest) । এনইইটি পি.জি কাউঞ্চিলিং(NEET-PG 2021 counselling) শীঘ্ৰে অনুষ্ঠিত কৰা লগতে দিল্লীত প্ৰতিবাদী কনিষ্ঠ চিকিৎসকক আৰক্ষীয়ে লাঠীচার্জ কৰাৰ(Doctors beaten by Delhi Police) বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰে এই প্ৰতিবাদ (Protest against NEET PG counseling delay) । চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমৰ সৰ্বভাৰতীয় প্ৰৱেশ পৰীক্ষা এনইইটি পিজিৰ কাউঞ্চিলিং শীঘ্ৰে অনুষ্ঠিত কৰা দাবীত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা দাবী জনাই আহিছে চিকিৎসকসকলে । উল্লেখ্য যে, গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলে প্ৰতিবাদৰ অংশ হিচাপে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহিৰে বহিঃবিভাগৰ চিকিৎসাসেৱা বন্ধ ৰাখে ।

কোন কোন ৰাজনৈতিক নেতা-পালিনেতা, শীৰ্ষ চৰকাৰী বিষয়া আদিৰ থাকিব চৰকাৰী ব্যক্তিগত দেহৰক্ষী অৰ্থাৎ PSO ? সেই সন্দৰ্ভত নতুন বছৰটোৰ প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠকত লোৱা হ’ব সিদ্ধান্ত (Cabinet to take important decision on PSO)৷ এই বিষয়ে ইতিমধ্যে গৃহ বিভাগে প্ৰস্তুত কৰিছে ৰূপৰেখা ৷

নৱবৰ্ষ উদযাপনৰ সময়ছোৱাত পথ দুৰ্ঘটনাত কোনো লোকে যাতে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কঠোৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে (Guidelines to celebrate New Year) ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই নিৰ্দেশ আখৰে আখৰে পালন কৰিছে প্ৰতিখন জিলাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে (Chirang police strict on drink and drive) ৷ চিৰাং জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে বিতং কৈ জনায় যে মদ্যপান কৰি গাড়ী চলালে ভৰিব লাগিব দহ হেজাৰ টকাকৈ জৰিমনা ৷ ছমাহ পৰ্যন্ত জেল হোৱাৰ লগতে বাতিল হ’ব চালকৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ ৷ দুচকীয়া বাহনত আৰোহী চালক উভয়ে পিন্ধিব লাগিব হেলমেট ৷ অন্যথা ভৰিব লাগিব দুহেজাৰ টকাকৈ জৰিমনা ৷ নৱবৰ্ষ উপলক্ষে সমাগম হোৱা বনভোজস্থলী সমূহতো দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিছে চিৰাং জিলা আৰক্ষীয়ে ৷

নিজৰ পৰিয়ালৰ ভূমি কেলেংকাৰী (CM family land grabbing controversy) গাপ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে নিতৌ ন-ন মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক চৰকাৰী ভূমিৰ পৰা উচ্ছেদ কৰি চৰকাৰী ভূমি নিজৰ নামত কৰাৰ কৌশল ৰচিছে শাসকীয় পক্ষই ৷ এই মন্তব্য বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ ৷

কঠোৰ হৈছে মহানগৰ জিলা প্ৰশাসন ৷ নৱবৰ্ষত তীব্ৰতৰ হ’ব চালকৰ সুৰাপান নিৰ্ণয়ৰ পৰীক্ষা । ঠাই বিশেষে মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে গঠন কৰি দিছে পৃথক নিৰীক্ষণকাৰী দল (Task Force formed for new year celebrations in Guwahati) ৷

গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় (Gauhati Medical College and Hospital)ত জিনীয় অনুক্ৰমণ পৰীক্ষাগাৰ স্থাপনৰ পৰিকল্পনা ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৷ ভাইৰ’লজিষ্টসহ যোৰহাটৰ এনইআইএছটি পৰিদৰ্শন স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত(Health minister Keshab Mahanta)ৰ ৷