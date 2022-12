Pele passes away: চিৰনিদ্ৰাত দ্য কিং অৱ জগ’ বনিট’

বিংশ শতিকাৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ পেলেৰ মৃত্যু (Pele passes away)৷ বৃহস্পতিবাৰৰ নিশা সামাজিক মাধ্যমযোগে এই কথা অৱগত কৰে প্ৰয়াত খেলুৱৈগৰাকীৰ জীয়ৰী কেলী নাচচিমেণ্ট’ ই (kely nascimento instagram) ৷

Heeraben Modi passed away: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মাতৃৰ দেহাৱসান

দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মাতৃ হীৰাবেন মোদীৰ ১০০ বছৰ বয়সত দেহাৱসান ঘটে (Heeraben Modi passed away) । মাতৃৰ বিয়োগৰ কথা উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শুকুৰবাৰে পুৱা এটা হৃদয়স্পৰ্শী টুইট পোষ্ট কৰে ।

Child Dead in Sonitpur : মিছামাৰীৰ বেলশিৰি নদীত সলিলসমাধি 15 মহীয়া কণমানিৰ

শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰীত বৃহস্পতিবাৰে বেলশিৰি নদীত সলিল সমাধি ঘটিল এটি কণমানি শিশুৰ (Child dead at Missamari) ৷ কণমানি শিশুটিৰ পানীত পৰি মৃত্যু হোৱাৰ ঘটনাই অঞ্চলটোত শোকৰ ছাঁ পেলায় (Child sink in river in Sonitpur) ।

MS Prabhakar Passes Away: অসমভূমিত সাংবাদিকতাৰ জীৱন আৰম্ভ কৰা এম এছ প্ৰভাকৰৰ দেহাৱসান

চিৰবিদায় মাগিলে অসমত প্ৰায় তিনিটা দশক বাস কৰি সংবাদসেৱা আগবঢ়োৱা এম এছ প্ৰভাকৰে (MS Prabhakar Passed Away)। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যাপক হিচাপে অসম মাতৃৰ লগতে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰা প্ৰভাকৰে বৃহস্পতিবাৰে মাগিলে চিৰবিদায় ৷ নশ্বৰদেহ দান কৰি থৈ গ’ল মানৱ সমাজক কল্যাণৰ অৰ্থে ৷

Govt. instructions for Picnic: বনভোজকাৰীয়ে মানিব লাগিব ১৭ টা নিয়ম

যদি বনভোজলৈ যাব খুজিছে তেন্তে সাৱধান হওঁক ৷ এটা দুটা নহয়, এইবাৰ পিকনিক খাবলৈ গ'লে আপুনি মানি চলিব লাগিব 17 টা কঠোৰ নীতি নিয়ম ৷ এককথাত পিকনিকৰ SOP !

Jagdish Mukhi at NLC: লখিমপুৰত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী

লখিমপুৰত বৃহস্পতিবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী (Governor Jagdish Mukhi visited Lakhimpur)। প্ৰথমে নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজ আৰু পাছত মাধৱদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে (North Lakhimpur College) ।

Guwahati traffic DCP PC: মহানগৰীত নৱবৰ্ষত কি কি নিৰ্দেশনা মানিব লাগিব আপুনি ?

নৱবৰ্ষ উদযাপনৰ নামত যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় বা বনভোজৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা নহয় তাৰ বাবে তৎপৰ হৈছে মহানগৰ আৰক্ষী ৷ এই সন্দৰ্ভত বৃহস্পতিবাৰে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে মহানগৰ আৰক্ষীৰ যান বাহন শাখাৰ ডিচিপি হিৰণ্য বৰ্মনে ৷

Ban on Mayudia pass Visit : অৰুণাচলৰ বৰফৰ পাহাৰ মায়োদিয়ালৈ পৰ্যটক নিষিদ্ধ

অৰুণাচলৰ বৰফৰ পাহাৰ মায়োদিয়া পৰ্যটকৰ বাবে নিষিদ্ধ ৷ বতৰৰ দ্ৰুত পৰিৱৰ্তনৰ বাবে অতিমাত্ৰা বৰফ পৰিছে পথত ৷ ফলত ব্যপক হাৰত অৱনতি ঘটিছে পথ-ব্যৱস্থা (Tourist prohibited at Mayudia pass) ৷

Neonatal Death: কাজলগাঁৱৰ জেএচবি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত নৱজাতকৰ মৃত্যুৰ কিৰিলি

নৱজাতকৰ মৃত্যুৰ হাৰেৰে অভিলেখ গঢ়িছে চিৰাঙৰ কাজলগাঁৱৰ জেএচবি অসামৰিক চিকিৎসালয়ে ৷ মাত্ৰ তিনি মাহত চিকিৎসালয়খনত মৃত্যু হৈছে 21টিকৈ নৱজাতকৰ ৷ চিকিৎসালয়খনৰ নাৰ্চৰ বিৰুদ্ধেও উঠিছে ৰোগীৰ আত্মীয়ৰ পৰা ধনদাবী কৰাৰ অভিযোগ ৷

Misamari murder case: পত্নীহত্যাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ স্বামী

শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰীত সংঘটিত হয় এক নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা(Brutal murder case in Misamari) । স্বামীৰ দাৰ ঘাপত প্ৰাণ হেৰুৱালে বৃদ্ধা পত্নীয়ে । ২৬ ডিচেম্বৰৰ নিশা মিছামাৰীৰ মাধুৰীবিল গাঁৱত সংঘটিত হৈছিল হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাটো ।