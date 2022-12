বুধবাৰে নিশা প্ৰায় 10:30 বজাত যোৰহাটৰ মাৰোৱাৰীপট্টি সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড ৷ বৰ্তমানেও সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্বাপন হোৱা নাই জুই ৷ কোটি টকাৰ সম্পত্তি জাহ গ’ল এই অগ্নিকাণ্ডত (Fire broke out in Jorhat) ৷

পূব জঁপিয়াত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড (Fire breaks out at East Japia)৷ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত জাহ যায় দুটাকৈ বাসগৃহ ৷

ৰাজ্য বা বহিঃৰাজ্যতেই সীমাবদ্ধ নহয় দৰঙৰ খাৰুপেটীয়াৰ উৰহী । এইবাৰ টনে টনে উৰহী ৰপ্তানি হৈছে লণ্ডনৰ বজাৰলৈ ৷ খাৰুপেটীয়াৰ এচাম শিক্ষিত যুৱ খেতিয়কৰ প্ৰচেষ্টাত গঢ়ি উঠা সেউজমূখী এগ্ৰো প্ৰডিউচাৰ নামৰ এই ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানটোৱে লণ্ডনলৈ ৰপ্তানি কৰিছে উৰহী (Assam Butter bean Beans export to London) ৷ ১০০ মেট্ৰিক টন উৰহী এইবেলি লণ্ডনলৈ ৰপ্তানি কৰাৰ পৰিকল্পনা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ।

যোৰাহাটৰ মাৰোৱাৰী পট্টীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড ৷ একলগে তিনিখন দোকানত লাগিল জুই (Fire in Jorhat)৷

অৰুণাচলত সীমা সমস্যা সন্দৰ্ভত বুধবাৰে জনতা ভৱনত অৰুণাচলৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীৰে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ বৈঠক । বৈঠকৰ অসম আৰু অৰুণাচলৰ সীমা বিবাদ সন্দৰ্ভত বিশদভাৱে আলোচনা ৷ আলোচনাৰ প্ৰতিবেদন দুয়োখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রীক দিয়া হ'ব । তাৰ পাছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব(Assam Arunachal border dispute) ।

অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Road Accident due to snow in Andhra Pradesh) ৷ ঘন কুঁৱলীৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ পালনাডু জিলাৰ ১৬ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত একেলগে ৮ খন বাহনৰ সংঘৰ্ষ (Due to fog and snow vehicles collided)। বুধবাৰৰ পুৱতি নিশা প্ৰথমে এখন দুচকীয়া বাহনক এখন ট্ৰাকে খুন্দা মাৰে । তাৰ পিছতে ট্ৰাকৰ পিছফালে থকা এখন বাছে খুন্দিয়াই ট্ৰাকখনক (Accident in Andhra Pradesh) ৷ ইয়াৰ পিছতে ট্ৰাকখনক খুন্দা মাৰে আন এখন বাহনে ৷ এনেকৈ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ৮ খনকৈ বাহন ৷

হাফলং উপ-কাৰাগাৰত এজন কয়দীৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যু (Prisoner died abnormally in Haflong Sub Jail) ৷ যোৱা সোমবাৰে নিশা হাফলং উপ-কাৰাগাৰত মৃত্যু ঘটিছিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজু (45) নামৰ কয়দীজনৰ ৷

শোণিতপুৰৰ ঢেকিয়াজুলিত উদ্ধাৰ ৬ টা বোমা (Bomb at Dhekiajuli)৷ ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত অৱস্থিত চিৰাজুলী দলঙৰ তলত উদ্ধাৰ বোমাকেইটা ৷

চীন আৰু আমেৰিকাৰ শেহতীয়া ক'ভিড পৰিস্থিতিক লৈ ৰাইজৰ মাজত শংকা । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্যসমূহক সতৰ্ক হৈ থকাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে যদিও বৰ্তমানলৈ কোনো ধৰণৰ এছ অ' পি জাৰি কৰা হোৱা নাই । ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছন অসমে এতিয়ালৈকে লাভ কৰা নাই কোনো ধৰণৰ নিৰ্দেশনা । কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে সংশ্লিষ্ট সকলো পক্ষক সতৰ্ক হৈ থকাৰ আহ্বান জনাইছে(Ministry of Health and Family Welfare) ।

"যদি টাৰ্গেট কৰিছো কৰিছো, মাটি দখল কৰা মানুহক উচ্ছেদ কৰি কি ভুল কৰিছো ? যদি মাটি নাই তেওঁলোকে মিছন বসুন্ধৰাত আবেদন কৰক । ভোট বেংকৰ ৰাজনীতিয়ে নহয়, বটদ্ৰৱাত জোঁৱাই ৰাজনীতিও চলি আছে, ছোৱালী বিয়া দিলে জোঁৱাইকো মাটি দি দিয়ে ।" আজি খাৰঘুলিত জল শোধন প্ৰকল্পৰ চৌহদত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত আংশিকভাৱে জাইকা সমৰ্থিত এটা পানী যোগান (Water Supply Project)প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰি এইদৰে সাংবাদিকৰ আগত মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷