কাটাৰত অনুষ্ঠিত ফুটবলৰ মহাৰণ ফিফা বিশ্বকাপ 2022 ৰ খিতাপ দখল আৰ্জেন্টিনাৰ ৷ খেলৰ প্ৰথমাৰ্ধতে দুটাকৈ গ’ল কৰি আধিপত্য স্থাপন কৰে আৰ্জেন্টিনাই

পুনৰ খহনীয়া হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ ৷ উজনীৰ দুগৰাকী কংগ্ৰেছ নেত্ৰী শীঘ্ৰেই বিজেপিলৈ যাব বুলি চলিছে সৰৱ চৰ্চা ৷ যাৰ বাবে বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰে চলিছে সঘন যোগাযোগ ৷

সদৌ অসম মাষ্টাৰ যোগাসন স্পৰ্টছ এছ'চিয়েচন উদ্যোগত আৰু বঙাইগাঁও জিলা যোগাসন স্পৰ্টছ এছ'চিয়েচনৰ সহযোগত দেওবাৰে বঙাইগাঁৱত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম ভিত্তিত যোগাসন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয়(Yoga competition in Assam) ৷ বঙাইগাঁও চহৰৰ চিলাৰায় ইণ্ডোৰ ষ্টেডিয়ামত এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হয় এই যোগাসন প্ৰতিযোগিতাৰ (Yoga competition held in Bongaigaon) ৷ 28 বছৰৰ পৰা 55 বছৰ বয়সৰ ভিতৰৰ পুৰুষ আৰু মহিলা দুয়ো শাখাত অনুষ্ঠিত হোৱা এই প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা প্ৰায় শতাধিক প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷

ৰূপহীহাটত চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান(Cattle smuggling in Assam) । ৰূপহীহাটৰ কাৱৈমাৰী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে চোৰাং গৰুসহ এখন চাৰিচকীয়া বাহন । আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলাইছিল অভিযান । আৰক্ষীয়ে অভিযানৰ সময়ত কাৱৈমাৰী চাৰিআলিৰ পৰা জব্দ কৰে চাৰিটাকৈ চোৰাং গৰু(Cattle smuggling in Rupahihat) । লগতে আটক কৰে দুই সৰবৰাহকাৰীক(Smugglers arrested with cattle in Rupahihat) । ধৃত গৰু সৰবৰাহকাৰীকেইটা ক্ৰমে ৰচিদুল হক আৰু হাফিজুৰ ৰহমান বুলি জানিব পৰা হৈছে । অবৈধ চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীয়ে লখিমপুৰৰ পৰা চোৰাং গৰু ভৰ্তি বাহনখন আনিছিল বুলি জানিবলৈ দিয়ে আৰক্ষীয়ে ৷ কাৱৈমাৰী আৰক্ষীয়ে সম্প্ৰতি চোৰাং গৰুকেইটাক গৌশালালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ৷

"যোৱা ৮ বছৰত কেইবাটাও উগ্ৰপন্থী সংগঠনে হিংসাৰ পথ এৰি শান্তিৰ পথ অনুসৰণ কৰিছে (Numerous NE rebel groups came to peace talks) । ৰাজ্য চৰকাৰসমূহৰ সমন্বয়ত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত ধাৰাবাহিকভাৱে পৰিস্থিতিৰ উন্নতি ঘটিছে ৷ যাৰ বাবে আফছপাৰ (AFSPA) এতিয়া কোনো প্ৰয়োজন নাই (AFSPA in NE India)৷" দেওবাৰে শ্বিলঙত এইদৰে ক’লে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৷

লখিমপুৰৰ নকল সোণৰ নাও প্ৰস্তুত কৰা প্ৰৱঞ্চক চক্ৰই ৰাজ্যত মেলিছে প্ৰৱঞ্চনাৰ জাল ৷ মাটি খান্দোতে সোণৰ নাও পোৱা বুলি ভুৱা প্ৰচাৰ চলাই গ্ৰাহকক জালত পেলাই প্ৰৱঞ্চকৰ দলটোৱে ৷ লখিমপুৰৰ পৰা আহি ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানত বাহৰ পাতিছে প্ৰৱঞ্চকৰ দলটোৱে ৷ এই দলটোৰ সন্ধানত বহুদিনৰে পৰা আৰক্ষীয়ে চলাই গৈছিল অভিযান ৷ আজি বৰপেটা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই নকল সোণৰ নাওসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এটা প্ৰৱঞ্চকক (Fake gold boat seized in Barpeta) ৷

যোৱা 8 ডিচেম্বৰত ডিফু থানাৰ এক এজাহাৰৰ ভিত্তিত অনুসন্ধান কৰি হাৰিয়ানাৰ ৰাজস্থানত অভিযান চলাই ফাতেহাবাদৰ পৰা এগৰাকী ১৬ বছৰীয়া কিশোৰীক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে এটা সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় জিলা আৰক্ষী (Women trafficking in Assam) ।

দেওবাৰৰ পৰা বঙাইগাঁৱত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে Centre of Indian Trade Union চমুকৈ CITU ৰ ১৪ সংখ্যক ৰাজ্যিক সন্মিলন ৷ সন্মিলনৰ আৰম্ভণি দিনটোত শ্ৰমিক সকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা সমাধা, প্ৰাপ্যৰ দাবীত বঙাইগাঁও গান্ধী ময়দানৰ পৰা চহৰৰ ৰাজপথেৰে সংগঠনটোৱে উলিয়াই এক বিশাল সমদল ৷ শ্ৰমিকৰ প্ৰাপ্যৰ দাবীৰে উত্তাল হৈ পৰিল বঙাইগাঁৱৰ ৰাজপথ ৷ এই সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন বিভাগত কৰ্মৰত শ্ৰমিক সকলে ৷ এই সন্মিলনত অংশ গ্ৰহণ কৰে বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে ৷ বিজেপি চৰকাৰে মালিক পক্ষৰ অৱস্থান লৈ শ্ৰমজীৱি লোকক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ বিধায়কগৰাকীৰ ৷

দক্ষিণ কৰিমগঞ্জৰ পেটেল নগৰত দেওবাৰে নিশা সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা(Road accident in Karimganj) ৷ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হয় দেৱেশ দাস নামৰ এজন বৃদ্ধ(aged man died in accident) ৷ দ্ৰুত গতিত থকা এখন ট্ৰাকে খুন্দা মৰাৰ ফলতে মৃত্যু হয় বৃদ্ধজনৰ(speeding truck hits the old man) ৷ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে পাথাৰকান্দিৰ পৰা ট্ৰাকখন জব্দ কৰাৰ লগতে আটক কৰিছে চালকক ৷ দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি নিলামবজাৰ এলাকাত পথ অৱৰোধ স্থানীয় ৰাইজৰ ৷ উল্লেখ্য যে, বজাৰৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ আছিল দেৱেশ দাস নামৰ বৃদ্ধজনৰ ৷

ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান ৷ আৰক্ষীৰ সমান্তৰালকৈ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত সষ্টম হৈছে সাধাৰণ জনতাও ৷ শেহতীয়াকৈ ৰহা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত তৰাবড়ী টুপত ৰাইজে ড্ৰাগছসহ আটক কৰে এজন লোকক (Drugs peddler arrested) ৷ লোকজনক আটক কৰি বহু সময় বিদ্যুতৰ খুঁটাত বান্ধি ৰাখি সোধা পোছা কৰিলে তৰাবড়ী টুপৰ ৰাইজে ৷ লোকজন ৰহা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মণিপুৰ টুপৰ মাইনুল হক বুলি জানিব পৰা গৈছে (Drugs peddler arrested with drugs in Raha) ৷ জালুগুটিৰ বজাৰ পট্টীৰ পৰা আনিছিল ৭‌ টা ড্ৰাগছভৰ্তি কণ্টেনাৰ ৷ পিছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ থানালৈ লৈ যায় লোকজনক ৷